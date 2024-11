ESTHER BECK Public Relations

«Palais Coburg», Wien: Umfangreiche Zimmer-Renovation ab Januar 2025

Das renommierte Fünf-Sterne-Superior-Hotel Palais Coburg Residenz i m Herzen Wiens renoviert ab dem 6. Januar 2025 seine Junior Suiten, Suiten und Residenzen. Das Gourmetrestaurant Silvio Nickol (zwei Michelin-Sterne und 19 Gault Millau Punkte), das « Clementine im Glashaus » und die Veranstaltungsräume bleiben weiterhin geöffnet. Die Wiedereröffnung der Suiten und Residenzen ist ab Dezember 2025 geplant.

Während der Modernisierung bleiben die Gourmet-Restaurants sowie die Veranstaltungsräumlichkeiten geöffnet. Urs Langenegger, CEO der HVVL AG, sagt: «Ab Dezember 2025 eröffnet das Palais Coburg in frischem Glanz, um den Gästen weiterhin ein noch exklusiveres Erlebnis bieten zu können. Wir freuen uns, unseren Gästen trotz der Renovierungsarbeiten die Möglichkeit zu bieten, die exquisiten Varietäten an Gourmet-Erlebnissen sowie unvergessliche Veranstaltungen in unseren einzigartigen Räumlichkeiten zu erleben und zu geniessen.»

Kulinarische Genüsse und Veranstaltungen bleiben verfügbar

Während der Zimmerbereich renoviert wird, bleiben das Silvio Nickol Gourmet Restaurant, ausgezeichnet mit fünf Hauben (19 Gault Millau Punkte) und zwei Michelin Sternen, das beliebte Restaurant Clementine im Glashaus sowie die bekannte Weinbar weiterhin geöffnet. «Unsere Gäste können somit weiterhin die gehobene Küche des Hotels Palais Coburg Residenz geniessen», erläutert Urs Langenegger weiter.

Auch die Veranstaltungsräume des «Palais Coburg», darunter die beeindruckenden Prunksäle und die historischen Kasematten, stehen für Events und festliche Anlässe wie Gala-Dinners, der beliebte Champagner-Brunch, Konzerte und Konferenzen zur Verfügung. Die geschichtsträchtigen Kasematten, die einer reichen Vergangenheit entstammen, bieten ein unvergleichliches Ambiente für private oder geschäftliche Events. Der Weinkeller, einer der bedeutendsten weltweit, bleibt ebenfalls für Verkostungen und private Touren geöffnet.

Luxus, Geschichte und eine unvergleichliche Gastfreundschaft

Das «Palais Coburg» ist seit jeher eine bedeutende Adresse in der österreichischen Hauptstadt, die Luxus, Geschichte und modernste Annehmlichkeiten vereint. Jochen Manninger, Resident Manager im Hotel Palais Coburg betont: «Die Investition in die Renovierung ist ein Bekenntnis zur Bewahrung der historischen Substanz des Palais und zur gleichzeitigen Schaffung eines Refugiums, das die Ansprüche unseres internationalen und lokalen Publikums übertrifft.»

Palais Coburg Residenz (Kurztext)

Das Palais Coburg ist ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel inmitten des ersten Wiener Gemeindebezirks und gehört zu den The Leading Hotels of the World. Auf dem Fundament historischer Bausubstanz aus dem 16. Jahrhundert ruhend, wurde die Hotelresidenz 2003 neu eröffnet. 34 Luxussuiten, die nach Mitgliedern der ursprünglichen Eigentümerfamilie Sachsen-Coburg-Gotha benannt wurden und sich auch als Wohnungen nutzen lassen sowie ein Spa mit Pool und ein wunderschöner Garten sorgen für einen luxuriösen, entspannenden Aufenthalt. Kulinarisch hat sich das Palais Coburg sowohl mit dem zweiten Guide Michelin-Sterne-Restaurant Silvio Nickol als auch mit dem jungen, modernen Hotspot «Clementine im Glashaus» für ein ganztägiges Dining-Erlebnis einen Namen bei Gästen und Einheimischen gemacht. Gepaart werden die Speisen mit Weinen aus dem hoteleigenen, beeindruckenden Weinarchiv, das über 60.000 Flaschen umfasst. Im Weinkeller ebenso wie auch in den renovierten Prunkräumen und Kasematten in der ehemaligen Befestigungsanlage lassen sich unvergessliche Events und Veranstaltungen im exklusiven Rahmen ausrichten.

Die Pühringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau, Schweiz sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

