Näher denn je: Tauchen Sie auf der EICMA in das Universum der elektrischen Zweiräder von Yadea ein

Yadea (01585.HK), ein weltweit führendes Unternehmen für elektrische Zweiräder, hat bei seinem siebten Auftritt auf der EICMA eine Reihe von Elektromobilitätsprodukten für den europäischen Markt vorgestellt. Das Highlight des Yadea-Standes ist das Flaggschiff unter den Crossover-Elektromotorrädern, Yadea Kemper, sowie die beliebten Modelle Yadea Keeness, Fierider, Voltguard und GFX.

Medien und Besucher ließen sich am Stand von Yadea beraten und entdeckten die neuesten ausgestellten Modelle. Außerhalb des Messestandes war auch der Testfahrbereich von Yadea sehr gut besucht, da viele Fans die Gelegenheit nutzten, die Modelle aus erster Hand zu erleben. Fahrer und Medienvertreter lobten in einer lebhaften Atmosphäre das geschmeidige Handling und die dynamische Leistung der Motorräder und sprachen Yadea damit vor Ort großes Vertrauen aus.

Das Yadea Keeness steht an der Spitze der Yadea-Ausstellung und besticht durch sein dynamisches Fahrverhalten und seine sanfte Beschleunigung, mit der es mühelos 100 km/h erreicht. Sein Motor mit 11 kW Spitzenleistung und die Wasserdichtigkeitsklasse IPX7 machen es zur idealen Wahl für Fahrer, die unter allen Wetterbedingungen Leistung suchen.

Der Yadea Fierider zeichnete sich durch sein modernes Design und seine starke Leistung auf der Straße aus. Der Fierider ist mit einem 11-kW-Spitzenmotor ausgestattet und beschleunigt in nur 2,5 Sekunden von 0 auf 50 km/h, was eine sanfte und dennoch aufregende Fahrt ermöglicht. Dieses Modell ist ab 5.995 € erhältlich und verfügt über eine 72-V-27-Ah-Doppel-Lithium-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 148 km bietet und sich damit perfekt für Fahrten im Alltag eignet. Das 7-Zoll-Dashboard und die Smartphone-Integration des Modells sorgen für ein optimales Fahrerlebnis und bieten fortschrittliche Funktionen mit Stil.

Praktisch und komfortabel ist der Yadea Voltguard, der ab 5.500 Euro zu haben ist. Der Voltguard wurde im Hinblick auf seine Vielseitigkeit entwickelt und verfügt über ein sportliches Design, das sich ideal für den Transport von Passagieren oder Fracht eignet, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, einer Ladekapazität von 150 kg und einem geräumigen 20-Liter-Stauraum unter den Sitzen.

Der Yadea GFX, der zum Preis von 1.799 Euro erhältlich ist, bringt ein jugendliches, witziges Design in den städtischen Nahverkehr. Er verfügt über eine herausnehmbare Lithium-Batterie für einfaches Aufladen, einen ergonomischen Sitz und ein präzises BMS-System zur Verwaltung der Reichweite, was es perfekt für Stadtfahrer macht. Die Modelle Yadea GFX, Voltguard und Fierider sind bereits in Europa erhältlich, und das Keeness wird im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen.

Die beeindruckende Ausstellung von Yadea auf der EICMA 2024 unterstreicht das Engagement des Unternehmens, qualitativ hochwertige Elektromobilitätslösungen zu liefern, die auf europäische Fahrer zugeschnitten sind. Die Marke festigt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt mit hochwertigen Modellen wie dem Yadea Keeness, Fierider, Voltguard und GFX, die alle EWG-zertifiziert sind, um hohe Standards und Qualität zu gewährleisten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen und innovativen Transportmitteln sind die Produkte und Technologien von Yadea gut positioniert, um den Wandel hin zu einer umweltfreundlicheren Mobilität auf globaler Ebene anzuführen.

