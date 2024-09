ESTHER BECK Public Relations

Mit dem Vierbeiner aufs Grün und ins Zimmer: Im Sonnenalp Resort schlagen Hundeherzen schöner

Sicherlich sind die meisten Hunde ob der Tatsache, dass Frauchen und Herrchen sie in die Ferien mitnehmen, genügsam. Aber warum sollte der Vierbeiner auf Reisen nicht auch ganz, wie seine menschliche Begleitung rundum verwöhnt werden? Im Sonnenalp Resort steht das Wohlbefinden von Tier und Gast gleichermassen im Vordergrund – von der Zimmerausstattung über die Freizeitaktivitäten bis hin zur Entspannung. Die Herausforderung: An diesen Luxus werden sich alle Beteiligten schnell gewöhnen. Die Lösung: Das Fünf-Sterne-Resort heisst Zwei- und Vierbeiner rund ums Jahr willkommen!

Wer könnte besser beurteilen, welche Bedürfnisse Frauchen, Herrchen und Hund in ihrer Ferienunterkunft haben, als Hoteliers mit eigenen Vierbeinern? Das Familienleben der Fässlers, die in vierter Generation die «Sonnenalp» führen, wird von Rauhaardackel Hugo bereichert. «Damit der Urlaub mit Hund für alle Beteiligten – sowohl die Hundebesitzer:innen als auch für die anderen Gäste – zu einem entspannten und angenehmen Erlebnis wird, bieten wir nun noch mehr Annehmlichkeiten an. Diese sind sorgfältig ausgewählt und darauf ausgelegt, sowohl den Komfort der Menschen als auch das Wohlbefinden der Hunde zu fördern», erläutert Hoteldirektorin und Hundeliebhaberin Anna-Maria Fässler.

Herzlicher Empfang mit Leckerli und Drink

Nach dem Empfang mit Begrüssungsdrink für die menschlichen Begleitungen gibt es auf dem Zimmer für die Hunde ein Begrüssungsleckerli. Sowohl an der Rezeption als auch in der Shopping-Welt sind die Vierbeiner schliesslich gerne gesehen. Im hauseigenen WohnGenuss-Store finden Gäste sogar einen speziellen Bereich für Hundebedarf mit Leinen, Spielzeug, Hundefutter und weiteren Accessoires.

Die Hundezimmer – das «home away from home»

Auch Hunde müssen sich an eine neue Umgebung gewöhnen. Damit ihnen die Umstellung besonders leichtfällt, hat das Sonnenalp Resort eine Anzahl an Zimmern speziell für Besucher:innen mit vierpfötiger Begleitung eingerichtet. Die Hunde-Grundausstattung im alpinen Stil in den grosszügigen Räumlichkeiten der Premium-Zimmer mit Südbalkon (für einen Hund) beziehungsweise in den Alpenchalets Wielenberg und Berghirsch mit Garten (für zwei Hunde) trägt zur unbeschwerten Reise bei. Am Suiten-Flügel gibt es zudem einen Hoteleingang, der mit einem Hundereinigungsplatz ausgestattet ist. Nach dem Spaziergang im Grünen und durch das naheliegende Moor können hier die Pfoten abgeduscht werden, bevor es zurück ins Zimmer geht.

Wellness und Teatime für den Vierbeiner

Dass das Verwöhnangebot für den Hund dem des Menschen in (fast) nichts nachsteht, untermalt die 1.000 Quadratmeter grosse, abgetrennte Relax- und Hundespielweise mit Badeteich für Hunde. Das Pendant zur 20.000 Quadratmeter umfassenden Wellness-Welt mit Natur-Spa und Bergsee für die Gäste des Hotels. Das Resortgelände wurde in diesem Jahr um das tierische Outdoor- und Tobeparadies erweitert, schliesslich ist die Interaktion mit anderen Vierbeinern, eine Abkühlung im Hundepool und das Entspannen mit Frauchen und Herrchen der Hoteliersfamilie eine Herzensangelegenheit. Wenn die Runde etwas grösser werden soll, bietet sich ein Spaziergang in der Region, hoch hinaus in die Allgäuer Alpen oder zu den umliegenden Golfplätzen an. Speziell zum Golfplatz Oberallgäu, denn auf diesem Grün sind Hunde in Begleitung von Frauchen und Herrchen ab 13 Uhr herzlich willkommen.

Dinner & Dogsitter

Auch beim Dinner müssen Gäste mit Hund keine Kompromisse eingehen. Dank des Hundesitters kann das 6-Gänge-Menü oder das à-la-Carte Abendessen ganz entspannt genossen werden. Ideal ist es, den Dogsitter bereits vor Anreise gegen einen Aufpreis zu buchen, falls der Hund nicht allein im Zimmer bleiben kann. Preis für eine Nacht, zwei Personen und ein Hund im Premium Zimmer ab 834 CHF / 880 €, inklusive Deluxe-Halbpension, Sonnenalp Wohlfühlpaket, Nutzung der insgesamt 20.000 m² grossen Sonnenalp-Wellness-Welt (Quellengarten mit Kinderwasserwelt, beheizte Aussenpools, Whirlpools, Bergsee, Sonnen- und Yogadecks, Natur-Spa für Erwachsene, Saunen, Fitness- und Ruheräume) und viel mehr. Preis pro Hund pro Nacht (ohne Verpflegung): ab 37 CHF / 40 €.

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die Sonnenalp als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der vier Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

