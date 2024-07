ESTHER BECK Public Relations

Die besten Gespräche finden beim Coiffeur statt: «Riedo macht Podcast» – die zweite Staffel ist gestartet

Marc Riedo (53) und Sohn Jan (26) sind Unternehmer des gleichnamigen Coiffeurunternehmens in dritter und vierter Generation in der Region Freiburg. In der neuen Staffel ihres Podcasts tauschen sie sich mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region aus. Zehn Folgen mit zehn Gästen, welche auf gemütlichen Coiffeurstühlen Platz nehmen, werden in den RIEDO -Filialen aufgezeichnet. Die Folgen beider Staffeln sind auf YouTube und Spotify verfügbar.

Warum ein Coiffeur einen Podcast macht

Ursprünglich als Inspirations- und Unterhaltungsformat gedacht, haben Marc und Jan Riedo im Jahr 2023 acht Folgen aufgezeichnet und Einblicke in ihr traditionsreiches Unternehmen mit Freiburger und Berner Wurzeln gewährt. «Als Coiffeure kommen wir unseren Kundinnen und Kunden mit unserem Handwerk nahe und erfahren berührende Geschichten, ein freudiges Ereignis, traurige Schicksale oder manchmal auch ein Gerücht oftmals vor den Betroffenen. Damit umzugehen verlangt viel Fingerspitzengefühl und gegenseitiges Vertrauen». Nun erweitern sie das Format und laden in jeder Folge eine spannende Persönlichkeit als Gast ein.

Die Gäste in der neuen Staffel

Den Anfang macht der Radiomoderator von «Früsch i Tag» bei Radio Freiburg, Joel Rätz, der anfangs kurzerhand die Fragestellung übernimmt. Es folgen Nationalrat und Unternehmer Gerhard Andrey, der im sympathischen Freiburgerdialekt von seiner Bundesratskandidatur und seinem Sprung von der Schreinerlehre ins Unternehmertum erzählt. Ganz besonders freut sich das Vater-Sohn-Duo auf das Gespräch mit Gertrud Blanchard, die am 20. September ihren 100. Geburtstag feiert und erstmals vor einem Mikrofon über ihr Leben spricht.

Eine fesselnde Unterhaltung über 100 Jahre in der deutsch-freiburgischen Region und den Wandel der Zeit. Für die charmante Jubilarin auch eine erstmalige Annäherung an Podcasts und soziale Medien.

Weitere interessante Persönlichkeiten werden folgen; darunter Alain Bächler, welcher mit 18 Gault & Millau Punkten und einem Michelin-Stern 2021 sein Restaurant des Trois Tours in Bürglen verkauft, aber weiterhin aktiv ist. «Was es mit dem Streben nach Sternen, unternehmerischer Nachhaltigkeit, einem schreienden Papagei, vielen Kilometern auf dem Velo und dem Staatswein auf sich haben, das alles und noch viel mehr erfahren unsere Zuhörer:innen», sagt Marc Riedo mit einem Augenzwinkern.

Die riedogroup zählt rund 80 Mitarbeitende, davon 16 Lernende an insgesamt neun Standorten; davon sechs im Kanton Freiburg. Die Familie Riedo ist seit 1927 der Coiffure-Tradition verpflichtet und betreibt Filialen in Bösingen, Laupen, Schmitten, Düdingen, Kerzers und Tafers sowie die Boutique Prune in Freiburg. Der Concept Store AERNI Haar Bar Kleid Spa in Bern und im VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa in Interlaken gehören ebenfalls zum erfolgreichen Coiffureunternehmen, welches schon mehrfach ausgezeichnet wurde.

