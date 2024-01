ESTHER BECK Public Relations

Revolution im Reisegepäck: No Bullsh!t präsentiert nachhaltige, feste Kosmetikprodukte

Die Naturkosmetikmarke No Bullsh!t bringt eine nachhaltige, feste Reise-Kosmetik auf den Markt. Die Produktpalette umfasst das Solid Travel Set, welches speziell für Reisende entwickelt wurde und sowohl eine feste 2-in-1 Körper- und Haarpflege als auch einen Conditioner enthält. Alle Produkte sind wasserfrei und damit ideal für unterwegs. Diese innovativen Produkte bestehen ausschliesslich aus natürlichen Zutaten und sind unisex, vegan sowie nachhaltig.

Hinter dem Label mit dem provokanten Namen steht die Jungunternehmerin Nicole Blum. Den Grundstein für ihr Start-up legte sie mit der Eigenproduktion von Deo Creams, welche sie im Familien- und Freundeskreis verschenkte. Damit war ihre Geschäftsidee geboren: Produkte ohne Bullshit, dafür mit hochwertigen Zutaten.

Wasserfreie Kosmetik

In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen vermehrt auf feste, wasserfreie Kosmetik fokussiert. «Wasserfreie Kosmetik bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Hoch konzentrierte, ergiebige Produkte, Einsparungen bei der Verpackung und im Transport, ressourcenschonende Herstellung und die Möglichkeit, auf Konservierungsstoffe zu verzichten. Das sind nur einige der Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten», erläutert Nicole Blum.

Alle diese Vorteile machen feste Kosmetik zu Hause und vor allem unterwegs zu den perfekten Begleitern. Warum also nicht Produkte in Reisegrösse entwickeln und somit eine nachhaltige Alternative zu den meist in Plastik verpackten Mini-Grössen liefern? Diese Überlegung trieb Nicole Blum dazu an, feste Kosmetik in handlicher Grösse zu entwickeln, mit der Vision, Reisen in Zukunft noch nachhaltiger und praktischer zu machen. «Der Einsatz solcher Produkte ist nicht nur für den Endkunden spannend.

Denn auch als Angebot im Hotel-Badezimmer, in der Freizeitindustrie sowie bei den Transportmitteln (Zug, Schiff, Flugzeug) bieten die Produkte eine nachhaltige, ehrliche, nahezu abfallfreie Alternative zu den gängigen Mini-Grössen aus Plastik», so Nicole Blum weiter. Wie alle No Bullsh!t-Produkte enthält auch das Solid Travel Set keine künstlichen Farb- und Duftstoffe, Konservierungsstoffe, Palmöl oder Parabene und ist vegan. Nicole Blum dazu: «Unsere Philosophie ist die Reduktion auf das Wesentliche. Ehrliche Kosmetik für alle.»

In der Altstadt von Aarau hat sie sich ein Labor eingerichtet, in welchem sie fortlaufend neue Produkte entwickelt. Als ausgebildete medizinische Praxisassistentin sind ihr die Arbeiten in einem Labor vertraut und sie kennt sich mit Inhaltsstoffen und deren Komplexität aus. Nach einigen Jahren in ihrem erlernten Beruf wechselte sie in die Werbebranche. Ihre 20-jährige Erfahrung in der Leitung von Online-Projekten kommt ihr heute bei der Vermarktung ihrer eigenen Kosmetiklinie zugute.

Das Solid Travel Set

Der perfekte Reisebegleiter

Das neue Solid Travel Set wurde speziell fürs Reisen entwickelt. Es enthält die neue Solid 2in1 Body & Hair Pflege und den neuen Solid Conditioner. Mit nur je 20 Gramm Gewicht passen die Produkte in jede Tasche, machen jedes Abenteuer mit und dürfen sogar mit ins Handgepäck. Klein, ergiebig und nachhaltig: das sind die festen Travel-Sizes als perfekte Reisebegleiter.

Zwei neue Produkte wurden für die Travel Sizes entwickelt.

Solid Body & Hair

Ein Produkt – 2 Anwendungsbereiche

Optimiert fürs Reisen hat No Bullsh!t das im Herbst 2022 erfolgreich lancierte Solid Shampoo mit der in diesem Sommer lancierten pflegenden Dusche kombiniert. Für alle, die es gerne unkompliziert mögen.

Die reichhaltige Rezeptur mit wertvollem Traubenkernöl, Gänseblümchenextrakt und Limettenöl pflegt gleichzeitig Haut und Haare. Mit nur 20 Gramm Gewicht passt es in jede Tasche und darf dank der festen Form auch ins Handgepäck.

Solid Conditioner

Die Extra-Pflege fürs Haar

In Ergänzung zum 2in1 Solid Body & Hair, gibt es den neuen Solid Conditioner – für noch mehr Pflege für das Haar. Die reichhaltige Rezeptur mit wertvollem Oliven- und Kokosöl macht das Haar geschmeidig und kämmbar. Der Conditioner ist für alle Haartypen geeignet. «Es war uns wichtig, möglichst viele Anwendungen in möglichst wenige Produkte zu packen – aber immer mit dem Fokus, dass die Qualität auf unserem gewohnten Niveau bleibt und die Produkte Spass machen», so Nicole Blum.

Warum wir wasserfreie Kosmetik lieben

Die Produktpalette von «No Bullsh!t»

Neben dem Bestseller der Deo Cream, gibt es aktuell eine Lippenpflege, eine Handseife, ein Haar- und Bartpflegeöl, einen Augenroller mit Kaffeeöl, feste Shampoos, feste Dusche, feste Parfums und eine Tattoo Pflege – alle Produkte gibt es in diversen Duftrichtungen oder auch parfümfrei. Erhältlich sind sie im Online-Shop aber auch bereits bei zahlreichen Handelspartnern wie der zur Migros gehörenden Alnatura-Kette, bei Import Parfümerie, Farmy.ch, Amorana, Circle Shop sowie in ausgewählten Drogerien und Concept Stores.

1 Prozent des Verkaufserlös geht zugunsten gemeinnütziger Projekte

Nicole Blum spendet ein Prozent ihrer Jahreseinnahmen an von ihr persönlich ausgewählte Organisationen. Es können dabei unterschiedliche Organisationen sein – mit nationalen oder internationalen Projekten. In ihrem Blog stellt sie das Projekt jeweils vor. «1 % for the Planet» ist eine globale Bewegung, die Unternehmen und Einzelpersonen dazu inspiriert, Umweltlösungen durch jährliche Mitgliedschaften und alltägliche Aktionen zu unterstützen.

Über «No Bullsh!t»

Nicole Blum (42) gründete ihr Naturkosmetik Label im Herbst 2019, nachdem sie eine Deocreme im Familien- und Freundeskreis verschenkte, welche auf grossen Zuspruch stiess. Nach 2500 von Hand hergestellten Stücken entschied sie sich voll auf «No Bullsh!t» zu setzen. Ihre damalige Stelle im Marketing kündigte sie, da ihr neues Start-up nebst den zwei Kindern und ihrer Tätigkeit als Dozentin ihre ganze Aufmerksamkeit forderte. Im Frühjahr 2020 wurde der eigene Online-Shop aufgeschaltet und von Tag eins an kamen Bestellungen für die Naturkosmetiklinie rein. Wenn sie nicht gerade neue Produkte entwickelt, liegt ihre ganze Leidenschaft bei den beiden Töchtern (9 und 12 Jahre alt), den zwei Katzen und ihrem Garten. Seit siebzehn Jahren unterrichtet Nicole Blum ausserdem an der Handelsschule in Aarau das Fach Integrierte Kommunikation. Gesundes Essen, Yoga, Romane und gute Gespräche mit Freunden sind der Ausgleich zum fordernden Alltag der Jungunternehmerin. Seit 2022 unterstützt Miriam Heger mit ihrem breiten Know-how in Marketing und Nachhaltigkeit als Partnerin um No Bullsh!t weiter voranzutreiben und neue tolle Produkte zu entwickeln.

Die Produkte von No Bullsh!t enthalten keine Alkohole, künstliche Farb- und Duftstoffe oder Konservierungsstoffe. Alle Produkte sind vegan und werden in der Schweiz und in Österreich hergestellt. Das Produktsortiment umfasst eine Deo Cream, ein Haar- und Bartpflegeöl, einen Augenroller mit Kaffeeöl, feste Shampoos, feste Dusche, feste Parfums, Handseife und eine Tattoo Pflege. Alle Produkte gibt es in unterschiedlichen Duftrichtungen oder parfümfrei, sie sind nachhaltig verpackt und unisex. Im Herbst 2020 wurde «No Bullsh!t» mit dem «Digital Commerce Award» in der Kategorie Start-up ausgezeichnet, im 2022 mit dem «Eve Commerce Award».

www.nobullshit.care

