Mit Didier Cuche auf der Piste – Skikante an Skikante mit dem Star

Einen schwungvollen Skitag mit Didier Cuche verbringen und dabei ausgiebig innovative HEAD-Ausrüstung ausprobieren: Zu diesem exklusiven Vergnügen lädt das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp im Allgäu vom 26. bis 28. Januar 2024.

Vier WM-Medaillen, Olympia-Silber, viermal Sieger der Abfahrt-Gesamtwertung, je einmal den Sieg in den Gesamtwertungen Super-G und Riesenslalom sowie fünfmal an der Spitze der Kitzbühel-Abfahrt (Rekordhalter): Didier Cuche zählt zu den besten Schweizer Skifahrern aller Zeiten. Etwas mehr als zwanzig Jahre nach seinem Weltcup-Debüt vom 29. Dezember 1993 in der Abfahrt von Bormio teilt der 49-Jährige seine ungebrochene Leidenschaft für den Skisport mit Menschen, die ebenfalls gerne verschneite Hänge herunterwedeln:

Am Wochenende vom 26. bis 28. 2024 findet ein exklusiver Event mit dem Partner HEAD Sportswear im Sonnenalp Resort in Ofterschwang im Oberallgäu (D) statt.

Glitzerschnee und gelüftete Geheimnisse

Der Veranstaltungsort selbst ist eine Legende der deutschen Hotelgeschichte und Flaggschiff der Luxushotellerie: 1919 eröffneten Eleonore und Adolf Fässler das Ausflugsrestaurant auf ihrem damaligen Hof. Mehr als hundert Jahre später führen Anna-Maria und Michael Fässler das Resort, das heute für Grandezza und ein entspanntes Lebensgefühl steht, in vierter Generation.

Das Fünf-Sterne-Hotel mit einer Wellness-Welt auf 20 000 Quadratmetern, umgeben von sanften Hügeln und gezuckerten Gipfeln, bietet eine malerische Kulisse für den Anlass mit dem Ski-Ass – nicht zuletzt, weil Schneesport in der Sonnenalp eine lange Tradition hat: Das Hotel bietet seit 100 Jahren Skikurse in Eigenregie an und hat sich zu Deutschlands grösster Hotelskischule mit rund 70 Skilehrerinnen und Skilehrern entwickelt.

Kurvenfahren und Kamingespräche

Unmittelbar vor den Toren des familiengeführten Resorts liegen fünf Skigebiete, darunter Ofterschwang-Gunzesried mit seiner Weltcup-Abfahrt. Insgesamt wartet das Winterwunderland mit 270 Pistenkilometern auf, von denen die Teilnehmenden so manche unter die schnittigen Skier nehmen. Angeführt von Skilehrerinnen und -lehrern zeichnet die Gruppe schöne Schwünge in den Schnee und kann sich den einen oder anderen Technik-Trick bei Didier Cuche abschauen. Dabei können Interessierte die Top Ski Modelle der Firma HEAD ausgiebig testen – und mehr noch:

Am Vortag steht in der Sonnenalp-Shoppingwelt, die 1983 als erste hoteileigene Einkaufspassage Deutschlands eröffnet wurde, die Präsentation der aktuellen HEAD-Sportswear-Kollektion auf dem Programm. Wer mag, kann Hightech-Skibekleidung von HEAD-Sportswear oder auch eine Skihose für den darauffolgenden Tag zum Testen ausleihen. Ein stärkendes Mittagessen in luftiger Höhe rundet den erlebnisreichen Pistensamstag mit dem Profi ab. Als abendlicher Höhepunkt findet – zurück in der «Sonnenalp» – ein moderiertes Kamingespräch mit Didier Cuche statt. Dabei können die Teilnehmenden das sportlich-spassige Skierlebnis mit anregenden Anekdoten und entlockten Einblicken ausklingen lassen.

Unvergesslich sind die Erfolge des einstigen Spitzenathleten und heutigen HEAD-Botschafters – ebenso unvergesslich werden die Abfahrten und der Aufenthalt im Resort Sonnenalp für die Teilnehmenden sein.

Für den Aufenthalt im Sonnenalp-Resort bietet sich das Angebot « Coupon-Wochen» an. Beispielsweise im Deluxe-Doppelzimmer zum Preis ab CHF 811.– / € 859.75 pro Nacht für zwei Personen, inklusive Deluxe-Halbpension in der Sonnenalp Kulinarik-Welt. Jede erwachsene Person erhält pro Nacht einen Coupon im Wert von CHF 18.85 / € 20.– für Leistungen im Hotel, sei es für SPA, Restaurant, Bar oder für die Sonnenalp Shopping-Welt, beispielsweise für ein neues Skioutfit mit Vergünstigung. Buchbar unter anderem im Zeitraum vom 07.01. bis 09.02.2024 für einen Aufenthalt ab zwei Nächten.

Das Sonnenalp-Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot.

Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der vier Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt. Seit 2019 gilt das Sonnenalp-Resort durch ein dreistufiges Verfahren zur Erfassung, Reduzierung und Kompensation des CO2 Ausstosses als «klimaneutrales Unternehmen».

