Neue kontaktlose Therapieoption Glaukom - BELKIN Vision Eagle Direkte Selektive Lasertrabekuloplastik (DSLT) ab jetzt als Ersttherapie in Deutschland verfügbar

Für einige der rund 900.000 Menschen mit einem Glaukom bietet BELKIN Vision eine neuartige Lasertherapie an.[1] Das Besondere gegenüber bisherigen Lasereingriffen ist, dass kein direkter Kontakt mit den Augen mehr nötig ist, was die Behandlung besonders schonend macht: ein Fortschritt für die Ärzt:innen und Patient:innen.

Patientenorientiert: Weniger Augentropfen nach Eagle Behandlung mit 120 Laserimpulsen

Der Laser, BELKIN Vision EagleTM, schießt 120 Laserimpulse auf das Auge, um den erhöhten Augeninnendruck beim Glaukom zu senken. Das Laserverfahren ist patienten- und anwenderfreundlich, denn bei dem herkömmlichen Laserverfahren (SLT) zur Behandlung des Glaukoms musste bisher der Kammerwinkel durch direkten Kontakt mit dem Auge (Gonioskopie) sichtbar gemacht werden. Der BELKIN Eagle kann nach absolviertem Training von allen Augenärzt:innen eingesetzt werden. So können mehr Patient:innen gemäß der europäischen Richtlinie mit einer Laserbehandlung als Ersttherapie behandelt werden. Bisher nutzten viele Patient:innen Augentropfen für die alltägliche Therapie. In den Zulassungsstudien zeigte die Anwendung des BELKIN Eagle, dass rund 70 % der Patient:innen, die DSLT als Erstbehandlung erhielten, ein Jahr nach der Behandlung keine Augentropfen mehr benötigten. Die Verringerung des Einsatzes von Augentropfen zur Behandlung des Glaukoms ist ein entscheidender Erfolgsfaktor bei der Behandlung der Krankheit, da diese Augentropfen mit Nebenwirkungen einhergehen können und nicht selten vergessen werden.

Anwenderorientiert: Schonend und automatisch

"Wir haben die Möglichkeit, mehr Betroffene mit dem schonenden und automatisierten Verfahren zu behandeln. Der Laser erfordert keinen direkten Kontakt mit den Augen und kann den Bedarf an Augentropfen reduzieren oder sogar komplett ersetzen. Dies beschert den Patient:innen eine unkomplizierte rasche Behandlung zur Senkung des Augeninnendrucks und somit wieder mehr Lebensqualität", sagte Prof. Dr. Burkhard Dick, Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum der Ruhr-Universität.

BELKIN Vision: Anwender- und patientenfreundliche Therapie

"Dies ist ein sehr besonderer Moment für BELKIN Vision. Wir sind überzeugt, dass der Eagle mit seiner DSLT-Technologie einen bemerkenswerten Unterschied für Glaukompatient:innen in Deutschland und schließlich auf der ganzen Welt machen wird", so Daria Lemann-Blumenthal, Geschäftsführerin von BELKIN Vision. "Wir sind begeistert, dass wir endlich eine Versorgung für Glaukompatient:innen anbieten können, die als First-Line-Therapie eingesetzt werden kann."

Der Eagle erhielt im Mai 2022 die CE-Kennzeichnung als erste automatisierte, kontaktlose Glaukom-Laserbehandlung in Europa. Außer in Deutschland wird das Gerät in den kommenden Monaten auf dem europäischen Markt eingeführt, darunter Großbritannien und Italien.

Über die Erkrankung Glaukom

Das Glaukom ist eine chronische Augenkrankheit, von der weltweit fast 150 Millionen Menschen betroffen sind.[2] In Deutschland gibt es derzeit schätzungsweise 900.000 Patient:innen.

Unbehandelt kann das Glaukom den Sehnerv schädigen, es ist weltweit die Hauptursache für irreversible Erblindung.[3]

Über BELKIN

BELKIN Vision ist ein israelisches Medizintechnikunternehmen, das 2013 gegründet wurde. BELKIN Vision macht die Direkte Selektive Lasertrabekuloplastik (DSLT) als First-Line-Glaukomtherapie einer Vielzahl an Augenärzt:innen zugänglich, sodass eine optimale Glaukomtherapie nahe des Diagnosezeitpunkts erfolgen kann. Besuchen Sie die Website von BELKIN Vision, um mehr zu erfahren.

