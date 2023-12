ESTHER BECK Public Relations

Die Pühringer Foundation Group wird mit dem Luzerner Tourismuspreis geehrt

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Am Samstagabend wurden die 20. Luzerner Tourismuspreise verliehen. 440 Gäste nahmen an der Veranstaltung im KKL teil, die mit Auszeichnungen, Reden und Unterhaltung gefüllt war. Die Pühringer Foundation Group wurde für ihr Engagement in der Tourismusbranche in der Zentralschweiz ausgezeichnet.

Das Tourismus Forum Luzern, ein Netzwerk aus rund 260 Unternehmens- und Privatmitgliedern, unterstützt die Bemühungen von Akteuren in der Tourismusbranche der Zentralschweiz, insbesondere von Luzern Tourismus. Seit dem Jahr 2002 vergibt das Forum Auszeichnungen an Personen und Institutionen, die einen bedeutenden Beitrag zum Tourismus in der Region geleistet haben. Bei dieser Gelegenheit wurde neben der Pühringer Foundation Group auch die St. Niklausen Schiffgesellschaft Genossenschaft (SNG) aus Luzern geehrt, die ihr beeindruckendes 666-jähriges Jubiläum feiert.

Darüber hinaus wurde der Newcomer Award 2023 erstmalig an das Capsule Hotel verliehen. Dieses Hotel präsentiert ein innovatives und erfolgreiches neues Konzept zur Unterbringung von Gästen: Anstelle von traditionellen Hotelzimmern bietet es «Kapseln» - geschlossene Schlafkojen, die eine einzigartige und futuristische Übernachtungserfahrung bieten.

Die Pühringer Foundation Group fördert Forschung, Bildung und Ausbildung in den Bereichen Health und Wealth, Entrepreneurship und Hospitality - mit einem Fokus auf Zukunftssicherheit durch Kapitalbildung. In der Zentralschweiz hat die Gruppe in den letzten Jahren über 500 Millionen Franken in Häuser und Infrastruktur an der Riviera des Vierwaldstättersees investiert. Dazu gehören das Park Hotel Vitznau, das Campus Hotel Hertenstein und das Kultur Kulinarik Vitznau (KKV) mit dem Neuro Campus Hotel, dem Multimedia- und Kammermusiksaal. Das Portfolio umfasst auch die Neurorehabilitationskliniken cereneo in Hertenstein und cereneo Vitznau. Die Pühringer Foundation beschäftigt über 400 Mitarbeitende in der Region.

Die Pühringer Foundation Group wurde mit dem Luzerner Tourismuspreis für ihr Engagement in der Tourismusbranche in der Zentralschweiz ausgezeichnet. Urs Langenegger, CEO der Hospitality Visions Lake Lucerne AG sagt:

«Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind stolz darauf, Teil der lebendigen Tourismusindustrie in der Zentralschweiz zu sein. Es ist das Anliegen von Gründer und Visionär Peter Pühringer, weiterhin in die Region zu investieren und zu ihrem Erfolg beizutragen. Der Preis ist ein Zeugnis für das Engagement der Gruppe für die Region und ihren Einsatz, um die Zentralschweiz zu einem erstklassigen Reiseziel für Reisende zu machen.»

Hinweis an die Redaktionen:

Kultur und Kulinarik

Architektur, Kultur und Kulinarik werden bei der Hospitality Visions Lake Lucerne AG grossgeschrieben. Das Fünfsterne-Deluxe-Hotel Park Hotel Vitznau, ein weisses, 120 Jahre altes Märchenschloss am Fuss der Rigi mit einem weitläufigen Garten direkt am See, wurde nach der Übernahme durch die Pühringer Foundation für 220 Millionen Franken umfassend saniert. Die anspruchsvollen Gäste in den 48 Suiten und Residenzen geniessen absolute Privatsphäre. Ihnen stehen drei prämierte Restaurants, eine Bar, ein Spa- und Wellnessbereich sowie ein beheizter Infinity-Aussenpool mit unglaublicher See- und Bergsicht zur Verfügung.

Für das persönliche Wohlergehen

Die zwei weiteren Hotels am Vierwaldstättersee, das Neuro Campus Hotel Das Morgen und das Campus Hotel Hertenstein, werden von Tim Moitzi geleitet. Unterstützt wird er im «Das Morgen» von Gastgeber Silvan Sutter. Dort vereinen sich Innovation und Forschung, Kulinarik und Musik und steigern so das persönliche Wohlergehen.

Seit Anfang 2023 sind dem «Das Morgen» zwei neue Säle angegliedert: Ein Kammermusiksaal mit herausragender Akustik für bis zu 275 Gäste ist der ideale Ort für Konzerte, Entertainment, Kunst und Wissensvermittlung. Sein Foyer kann als Multimediasaal für Präsentationen, Vorträge, Meetings und Workshops genutzt werden. «Das Morgen» verfügt über 54 Zimmer, drei Restaurantzonen und eine Rooftop-Bar. Das breite Angebot richtet sich neben Hotel- und Restaurantgästen an Seminar- und Kongressteilnehmende.

Auch das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute, fungiert unter demselben Dach der Gruppe.

Die Klinik cereneo

«cereneo» ist eine Schweizer Neurorehabilitationsklinik, die innovative und individuell abgestimmte Behandlungen für Patient:innen anbietet, die einen Schlaganfall hatten, an Parkinson, traumatischen Hirnverletzungen oder weiteren neurologischen Erkrankungen leiden. «cereneo» unterstützt Patient:innen während des gesamten Genesungsprozesses von der stationären Behandlung bis zur Telerehabilitation. Dabei werden neueste Technologien und Behandlungsmethoden fortlaufend in das Therapieprogramm integriert.

Die Pühringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau und das klassizistische Palais Coburg in Wien. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

https://www.parkhotel-vitznau.ch

https://www.campus-hotel-hertenstein.ch

https://www.dasmorgen.ch

www.palais-coburg.com

https://www.hvll.ch

www.cereneo.ch

Anzahl Zeichen: 3158 Zeichen inkl. Wortzwischenräume.

Für weitere Informationen

Urs Langenegger, CEO Hospitality Visions Lake Lucerne AG Telefon direkt +41 41 399 60 01 Mail: u.langenegger@hvll.ch www.hvll.ch

Medienkontakt Schweiz, Deutschland und Österreich

ESTHER BECK Public Relations Esther Beck Telefon +41 31 961 50 14 Mail: contact@estherbeck.ch www.estherbeck.ch