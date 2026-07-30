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Gstaad Palace holt erneut Platz 1 im BILANZ Hotelranking

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Gstaad Palace holt erneut Platz 1 im BILANZ Hotelranking

Zum vierten Mal in Folge auf Platz 1: Mit der erneuten Auszeichnung zum besten Ferienhotel der Schweiz setzt das Gstaad Palace seine Erfolgsserie fort. Die Spitzenplatzierung geht mit einem starken Start in die Sommersaison und der erfolgreichen Lancierung von Gildo’s al Fresco, dem frisch eröffneten Outdoor-Restaurant mit italienischem Flair, einher.

Fast schon märchenhaft, aber ganz handfest: Das Gstaad Palace setzt seine Erfolgsgeschichte in Sachen Toprangierung im viel beachteten Hotelranking des Schweizer Wirtschafsmagazins «BILANZ» fort. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel sichert sich erneut Platz 1 der besten Schweizer Ferienhotels. Damit führt das Gstaad Palace die Rangliste bereits zum vierten Mal in Folge an und untermauert damit seine Position als eines der führenden Luxushotels im Land.

Gelebte Passion für Gastfreundschaft und Qualität

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1913 zählt das Gstaad Palace zu den bekanntesten Luxushotels der Schweiz und wird regelmässig als eines der besten bewertet. Mit der neusten Bewertung wird das Haus seinem Anspruch gerecht, seinen Gästen einzigartige Erlebnisse, höchste Servicequalität und authentische Gastfreundschaft zu bieten. «Die Topplatzierung bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diese Auszeichnung ist einerseits nur dank unseren treuen Gästen möglich. Andererseits verfügen wir über ein starkes, konstant engagiertes Team, das sich mit Leidenschaft dafür einsetzt, jeden Aufenthalt bei uns im Saanenland zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Ihnen allen danke ich von ganzem Herzen und bin mächtig stolz auf meine Crew», hält Andrea Scherz, Eigentümer und General Manager fest.

Auszeichnung zum richtigen Zeitpunkt

Diese ehrenvolle Auszeichnung fällt in eine besonders erfreuliche Phase für das Traditionshaus in Gstaad. Der gelungene Start in die Sommersaison ist ein Erfolg auf der ganzen Linie. «Es zeichnet sich eine durchgehend hohe Nachfrage aus den wichtigsten internationalen Märken ab. Die Sommersaison entwickelt sich immer mehr zum gleich starken Zugpferd wie der Winter, der bislang den grössseren Anteil am Jahresumsatz ausmachte», berichtet Andrea Scherz.

Apropos Sommer: Das frisch eingeweihte, sommerliche Outlet Gildo’s al Fresco entwickelt sich zum neuen Hotspot in Gstaad. Dessen gastronomisches Angebot mit echter Italianità deckt dank seiner sommerlichen Karte, dem ungezwungenen Ambiente und legeren Dresscode die Bedürfnisse der Gästeschaft perfekt ab. Gildo’s al Fresco steht nicht nur den Hotelgästen offen, sondern richtet sich bewusst auch an Einheimische und Gäste der Region Gstaad Saanenland.

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz. Damit gehört es zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit eindrücklichem Panorama auf die Gstaader Bergwelt vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Die Familie Scherz und das Gstaad Palace-Team begrüssen ihre Gäste im Sommer noch bis zum 6. September 2026 sowie im Winter ab dem 15. Dezember 2026 bis zum 7. März 2027. Medienkontakt Stéphanie Myter, Director of Sales & Marketing Tel: +41 33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch