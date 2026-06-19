Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Mitglieder-Zuwachs stärkt den TCS und ermöglicht Ausbau des Angebots

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Dass mittlerweile 1,65 Mio. Mitglieder auf die Dienste des 130-jährigen TCS zählen, ist ein grosser Vertrauensbeweis. Im Jahr 2025 nahm der Bestand um 34'000 Mitglieder zu - das achte Plus in Folge. An der Delegiertenversammlung in Bern zogen Zentralpräsident Peter Goetschi und Generaldirektor Jürg Wittwer eine erfreuliche Bilanz über das vergangene Jahr. Sinnbildlich dafür stehen die erfolgreiche nationale Schulwegkampagne sowie die 942'000 Logiernächte, die das drittbeste Ergebnis in der Geschichte von TCS Camping bedeuten. Insgesamt konnte der TCS seine Angebotspalette ausbauen und den Mitgliedern in vielen Lebensbereichen mit Rat, Schutz und Hilfe zur Seite stehen.

Die diesjährige Delegiertenversammlung des TCS fand heute Nachmittag in einem besonderen Rahmen statt. 165 Delegierte nahmen im Nationalratssaal des Bundeshauses Platz, um das TCS-Jahr 2025 Revue passieren zu lassen. Anlässlich des 130-jährigen Bestehens des TCS sowie dem 100 Jahre-Jubiläum der gastgebenden TCS Sektion Bern bot das politische Zentrum der Schweiz eine würdige Bühne. Die Delegierten nahmen erfreut zur Kenntnis, dass der TCS als grösster Mobilitätsclub der Schweiz im letzten Jahr erneut stark gewachsen ist. Mittlerweile vertrauen mehr als 1,65 Mio. Mitglieder auf die Dienstleistungen des TCS. 2200 Mitarbeitende setzen sich täglich für die Mitglieder ein. "Der Zuwachs von 34'000 Mitgliedern ist ein starker Vertrauensbeweis für den TCS. Wir werden uns weiterhin engagiert für ihre Interessen und eine selbstbestimmte Mobilität einsetzen", sagt Zentralpräsident Peter Goetschi.

Grosse Aufmerksamkeit für die Schulwegkampagne

Der Einsatz für das Gemeinwohl gehört zur DNA des TCS - speziell für die Jüngsten unserer Gesellschaft. Deshalb engagiert sich der TCS bereits seit Jahrzehnten für sichere Schulwege. Letztes Jahr erhielt das Thema besondere Aufmerksamkeit, weil der TCS im Auftrag des Fonds für Verkehrssicherheit die gesamtschweizerische Präventionskampagne zur Schulwegsicherheit lanciert hat. Unter dem Motto "luege, brämse, halte" werden Autofahrerinnen und Autofahrer zu einem verantwortungsbewussten Fahrverhalten sensibilisiert, um Kinder auf dem Schulweg zu schützen. Die Kampagne läuft über drei Jahre und bleibt somit ein wichtiger Pfeiler im Einsatz für die Verkehrssicherheit.

Wenn die Wallbox streikt, hilft der TCS

Die Pannenhilfe war auch letztes Jahr ein wichtiges Aushängeschild des TCS. Dank milden Wetterbedingungen sank die Anzahl Einsätze leicht auf 368'000 (2024: 377'00). Da die Zahl der Elektroautos laufend zunimmt, hat der TCS einen neuen Service in die Mitgliedschaft integriert. Dank der Wallbox-Assistance hilft der TCS, wenn die Ladestation zu Hause nicht wunschgemäss funktioniert. Die Reiselust der Schweizer Bevölkerung machte sich in der ETI-Einsatzzentrale bemerkbar. In insgesamt 77'000 Fällen wurde Mitgliedern mit dem TCS-Reiseschutz geholfen. Auch juristischen Fragen steht der TCS seinen Mitgliedern zur Seite. Das Rechtsauskunftsportal TCS Lex4you wurde rundum erneuert und verzeichnet mit rund 48'200 Konten ein Wachstum von 13 Prozent. Da gerade im Internet immer öfter Gefahren drohen, wurde der TCS Cyber-Schutzbrief lanciert, der vor unliebsamen Überraschungen im digitalen Raum schützt. "Wenn neue Risiken auftauchen, reagieren darauf und unterstützen unsere Mitglieder mit dem passenden Angebot", betont Generaldirektor Jürg Wittwer.

TCS Ambulance expandiert weiter

TCS Ambulance hat sich auch im 2025 weiterhin dynamisch entwickelt. Mit der Übernahme des Ambulanz und Rettungsdienstes Sense sowie einem neuen Stützpunkt in der Stadt Bern ist TCS Ambulance erneut gewachsen. Die 400 Mitarbeitenden leisteten rund 45'000 Einsätze von 23 Stützpunkten in neun Kantonen. Als grösste private Ambulanz-Organisation der Schweiz erbringt TCS Ambulance sowohl Notfalltransporte wie auch Patiententransporte. Ausserdem betreut TCS Ambulance verschiedene Anlässe im Rahmen des Sanitätsdienstes.

Neben den Dienstleistungen auf der Strasse entwickelte sich auch das Geschäft in der Luft positiv. TCS Drone erhielt vom Bundesamt für Zivilluftfahrt eine erweiterte Betriebsbewilligung für den Einsatz von Lastendrohnen in dicht besiedelten Gebieten. Dank der Genehmigung können die Transportflüge von TCS Drone auch im urbanen Gebiet stattfinden.

Drittbestes Jahr für TCS Camping

Für TCS Camping war 2025 ein ausgezeichnetes Jahr. 942'000 Logiernächte bedeuteten den drittbesten Wert aller Zeiten, obwohl der Campingplatz Gampelen weggefallen war. Dass die TCS Campings für alle Camping-Bedürfnisse ein Angebot bieten, trägt wesentlich zum Erfolg bei. Ausschlaggebend ist ausserdem, dass die Campingplätze konstant auf dem neuesten Stand sind. Im Herbst 2025 startete der Umbau auf dem TCS Camping La Tène am Neuenburgersee und 2026 sind Projekte in Flims und im Verzascatal geplant.

All diese Angebote und Dienstleistungen sind nur möglich, dank der Treue und der Unterstützung der 1,65 Mio. Mitgliedern. Sie sorgen dafür, dass der TCS in Notsituationen rasch und unkompliziert helfen kann. Auch im 2026 setzt der TCS alles daran, dass er seinen Mitgliedern immer zur Seite steht.

Klare politische Prioritäten

Die Interessen der Mitglieder vertritt der TCS auch in der Politik. Den Rahmen für diese Interessenvertretung bilden die Politischen Leitlinien. Diese werden regelmässig angepasst und die Delegierten verabschiedeten heute die Politischen Leitlinien für die Periode 2026 bis 2030. Diese legen weiterhin ein starkes Gewicht auf eine leistungsfähige Infrastruktur, sehen aber auch einen wichtigen Raum für eine innovative und sichere Mobilität vor. Und bei der Nachhaltigkeit der Mobilität legt der TCS Wert darauf, dass die Balance zwischen Ökologie, sozialer Akzeptanz und wirtschaftlicher Tragbarkeit gewährleistet ist.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jeweils für drei Jahre gewählt. Die Verwaltungsräte Patrick Gosteli (Sektion Aargau), Patrick Kessler (Sektion Appenzell Ausserrhoden), Marcel Aebischer (Sektion St. Gallen-Appenzell Innerrhoden) sowie Fabio Stamponi (Sektion Tessin) wurden von den Delegierten für eine weitere Amtsperiode gewählt. Ausserdem wurden die ehemaligen Verwaltungsräte Christoph Erb (Sektion Bern), Thomas Lüthy (Sektion Zürich) und Markus Reichmuth (Sektion Schwyz) zu Ehrenmitgliedern ernannt.