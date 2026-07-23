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Air France und Extime Travel lancieren «Paris Stopover»

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Air France und Extime Travel lancieren «Paris Stopover»

Mitten in der touristischen Hochsaison Frankreichs präsentieren Air France und Extime Travel – die auf touristische Erlebnisse spezialisierte Marke der Groupe ADP für Einzelhandel und Gastronomie an Flughäfen – ihr neues Angebot « Paris Stopover». Der von Extime Travel entwickelte und betriebene Service lädt Reisende dazu ein, ihre Umsteigezeit am Flughafen Paris-Charles de Gaulle für einen Aufenthalt in Paris und der umliegenden Region zu nutzen. Da rund die Hälfte aller Air-France-Gäste in Paris auf einen Anschlussflug umsteigt, richtet sich das Angebot insbesondere an internationale Reisende und macht den Zwischenstopp zu einem besonderen Reiseerlebnis.

Seit gestern können Air France-Kundinnen und -Kunden bereits bei der Buchung ihres Fluges entscheiden, ob sie ihren Zwischenstopp in Paris – wahlweise auf der Hin- oder Rückreise – verlängern und ein «Stop Over»-Paket von Extime Travel buchen möchten. Das Angebot ermöglicht es ihnen, die französische Hauptstadt sowie die kulturellen und touristischen Schätze der umliegenden Region zu entdecken.

Nach der Flugbuchung können berechtigte Air France-Kundinnen und -Kunden im Rahmen von «Paris Stopover» aus einer Auswahl sorgfältig zusammengestellter Pakete von Extime Travel wählen. Diese umfassen Transfers, Unterkünfte sowie kuratierte Aktivitäten und lassen sich individuell an die persönlichen Vorlieben sowie die Dauer des Zwischenstopps – von einer bis zu vier Nächten – anpassen. Dank der umfassenden Betreuung durch Extime Travel während des gesamten Aufenthalts bietet «Paris Stopover» ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis.

«Paris Stopover» reagiert auf die starke Nachfrage der Kundschaft: Laut einer im April 2026 vom Pégase-Lehrstuhl veröffentlichten Studie gaben 81 % der Reisenden mit einem Anschlussflug in Paris an, «etwas» oder «sehr» daran interessiert zu sein, die Zeit zwischen ihren Flügen zu nutzen, um den Flughafen zu verlassen und Paris oder weitere Sehenswürdigkeiten in der Umgebung des Flughafens Paris-Charles de Gaulle zu erkunden.* Bei brasilianischen Reisenden steigt dieser Anteil auf 92,3 % und bei indischen Reisenden auf 90 %. Für beide Nationalitäten ist seit April 2026 kein französisches Transitvisum mehr erforderlich.

* «Die Rolle des Luftverkehrs bei der Steigerung der Attraktivität als Reiseziel» – April 2026 https://www.chaire-pegase.com/

«Paris Stopover» hebt die Attraktivität von Paris und Frankreich als Reiseziel hervor

Die von Extime Travel zusammengestellten Pakete rücken die vielfältigen Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt und ihrer Umgebung in den Mittelpunkt. Mit dem Paket «Paris Must-See» entdecken Reisende die berühmtesten Wahrzeichen der Stadt – vom Eiffelturm bis zum Louvre. Mit «Disneyland® Paris» werden Familien zu einem magischen Aufenthalt vor den Toren der französischen Hauptstadt eingeladen.

Schon bald wird das Angebot um weitere exklusive Premium-Erlebnisse sowie kulturelle, gastronomische und festliche Ausflüge ergänzt. Dadurch erweitert sich die Auswahl an buchbaren Erlebnissen über Extime Travel kontinuierlich. Gleichzeitig engagieren sich Air France und Extime Travel dafür, auch die Region rund um den Flughafen Paris-Charles de Gaulle als attraktives Reiseziel stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Alle von Extime Travel angebotenen Pakete umfassen komfortable Transfers, eine oder mehrere Übernachtungen in sorgfältig ausgewählten Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels im Zentrum von Paris oder in Disneyland® Paris sowie eine Auswahl unvergesslicher Erlebnisse. Diese können individuell auf die verfügbare Aufenthaltsdauer und die persönlichen Vorlieben der Reisenden abgestimmt werden.

Die Einführung von «Paris Stopover» markiert einen wichtigen Meilenstein der strategischen Partnerschaft «Connect France», die Air France-KLM und der Groupe ADP im Juni 2025 geschlossen haben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Attraktivität und internationale Strahlkraft des Air-France-Drehkreuzes am Flughafen Paris-Charles de Gaulle weiter zu stärken und gleichzeitig die Position von Paris und Frankreich als weltweit führendes Reiseziel auszubauen. Mit «Paris Stopover» wird Paris-Charles de Gaulle zum ersten grossen europäischen Drehkreuzflughafen, der Reisenden zwischen zwei Flügen ein umfassendes touristisches Erlebnis bietet.

«Paris Stopover» steht allen Air France-Kundinnen und -Kunden mit Anschlussflug offen – unabhängig davon, ob sie in der Economy, Premium, Business oder La Première reisen. Das Angebot kann – vorbehaltlich der Verfügbarkeit – bis 48 Stunden vor Abflug bei Extime Travel gebucht werden.

* Das Angebot gilt für Kundinnen und Kunden, die ihre Tickets über die Air France-Website mit der Option «Stopover» gebucht haben und deren Umsteigezeit mindestens 27 Stunden beträgt.

Über Extime Travel

Die Paris Experience Group tritt neu unter dem Namen Extime Travel auf und ist die Marke der Groupe ADP sowie des Extime-Ökosystems für Einzelhandel und Gastronomie an Flughäfen. Extime Travel entwickelt Kultur- und Tourismuserlebnisse, die jährlich fast 1,2 Millionen Reisenden den Aufenthalt in Paris und Frankreich erleichtern. Das Angebot umfasst alles – von den berühmtesten Sehenswürdigkeiten bis hin zu einzigartigen Erlebnissen – und sorgt dafür, dass Besuchende das Beste aus ihrem Aufenthalt machen können.

Möglich wird dies durch sorgfältig kuratierte Angebote wie Stadtführungen, Seerundfahrten, Ausflüge und private Besichtigungen, ergänzt durch Transfers zwischen dem Flughafen und Paris sowie Hotelübernachtungen. Sämtliche «Paris Stopover»-Angebote von Extime Travel sind auf der Plattform Stopover.extime.com verfügbar.

Über Air France

Air France repräsentiert Frankreich seit 1933 mit Stolz weltweit. Air France ist in den Bereichen Passagierbeförderung, Frachttransport und Flugzeugwartung tätig und eine wichtige Akteurin im Luftverkehr. Mehr als 40'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, der Kundschaft ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia bilden die Air France-KLM-Gruppe. Die Gruppe setzt auf ihre leistungsstarken Drehkreuze in Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol, um ein umfangreiches internationales Streckennetz anzubieten. Ihr Vielfliegerprogramm Flying Blue hat über 30 Millionen Mitglieder. Air France und KLM sind Mitglieder der SkyTeam-Allianz, der insgesamt 19 Fluggesellschaften angehören.

Air France engagiert sich konsequent für die Reduzierung ihres CO2-Fussabdrucks, indem sie ihre Flotte modernisiert, verstärkt nachhaltige Flugkraftstoffe einsetzt und auf operative Massnahmen (z.B. Öko-Pilotierung) und Intermodalität setzt. Die Air France-KLM-Gruppe fliegt mit einer Flotte von über 500 Flugzeugen mehr als 300 Ziele weltweit an.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch