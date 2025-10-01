Ferris Bühler Communications

Sargans schmeisst grösstes Halloweenfestival der Schweiz

The Big One ist das grösste Halloweenfestival der Schweiz. Am 31. Oktober und 1. November 2025 verwandelt sich die Markthalle Sargans (SG) für zwei Nächte in eine magische Unterwelt. Von mystischen Gestalten bis zu farbenprächtigen Ritualen: Am Tor zu den Bündner Alpen entsteht nun ein einzigartiger Ort zwischen Unterwelt und mexikanischem Totenreich.

Wann: Freitag, 31. Oktober 2025 und 1. November 2025

Wo: St. Gallerstrasse 145, 7320 Sargans

Die wichtigsten Informationen:

Motto 2025: Día de los Muertos – farbenprächtige Tradition trifft auf düstere Halloween-Stimmung.

Line-up am Freitag: The Baseballs, Pykniker, DJ Han, DJ Zoree, Manuel Moreno, Mr. & Mrs. Q Line-up am Samstag: Swissivory, Sinno, Stereo Kulisse, Fame Luck, Nicole Martinez I Ewotek und mehr.

Make-up & Tattoo vor Ort: Professionelle Artists verwandeln die Gäste in Nachtgestalten oder schaffen Erinnerungen, die unter die Haut gehen.

Shuttle-Service: Hin- und Rückfahrt bequem mit Eurobus ab Zürich und St. Gallen, inkl. zentraler Pick-up-Points.

"Unsere Gäste wünschen sich, dem Alltag für zwei Nächte zu entfliehen und Teil einer völlig anderen Welt zu werden", erklärt Sylvio Rodrigues, Veranstalter von The Big One. Wir laden Sie herzlich ein, das Festival The Big One am 31. Oktober und 1. November 2025 in der Markthalle Sargans mitzuerleben. Bildmaterial gibt es hier.

Schaurige Grüsse

Sabrina Alt

i.A. From Heaven

