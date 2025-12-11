SRG SSR

"Sports Awards" 2025: Nominierte in drei weiteren Kategorien stehen fest

Bern/Zürich (ots)

An den "Sports Awards" 2025 dreht sich alles um die erfolgreichsten Schweizer Sportpersönlichkeiten des Jahres. Nach den Nominierten der Kategorie "MVP" sind auch die der Kategorien "Team", "Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler" sowie "Trainerin oder Trainer" bekannt. Zudem ist die musikalische Begleitung der Livesendung vom 4. Januar 2026 bekannt - das TV-Publikum kann sich auf hochkarätige Darbietungen freuen.

Am Sonntag, 4. Januar 2026 werden die erfolgreichsten Schweizer Sportpersönlichkeiten des vergangenen Jahres im Rahmen der "Sports Awards" ausgezeichnet. Das Online-Voting zum "MVP" läuft noch bis am 16. Dezember unter sports-awards.ch. Nun stehen auch die Nominierten der Kategorien "Team", "Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler" und "Trainerin oder Trainer" fest. Basierend auf der Vorselektion des Wahlausschusses durften verschiedene Gremien ihre Stimmen abgeben.

Die Nominierten in der Kategorie "Team"

In der Kategorie "Team" wählten die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic, die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch. Nominiert sind:

Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Ski alpin; WM-Gold Team-Kombination

Nationalteam Frauen, Fussball; EM-Viertelfinal

Nationalteam Männer, Eishockey; WM-Silber

Paralympisches Spitzentrio nominiert

In der Kategorie "Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler" waren die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic, die Schweizer Paralympischen Athletinnen und Athleten sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch wahlberechtigt. Nominiert sind:

Catherine Debrunner, Para-Leichtathletik; Weltmeisterin 100, 400, 800, 1500 und 5000 Meter, Marathon-Siege Tokio (Streckenrekord) und London

Marcel Hug, Para-Leichtathletik; Weltmeister 5000 Meter, Marathon-Siege Boston, London, Sydney (Streckenrekord), Berlin und Chicago

Flurina Rigling, Para-Cycling; 2x WM-Gold (Zeitfahren und Strassenrennen), 3x WM-Gold (Scratch Sprint, Ausscheidungsfahren), WM-Silber (Bahn-Zeitfahren)

Die Nominierten für den Titel Trainerin oder Trainer des Jahres

Die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic, die im Berufsverband Swiss Coach organisierten Trainerinnen und Trainer, die Leistungssportverantwortlichen der Sportverbände sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch durften in der Kategorie "Trainerin oder Trainer" wählen. Nominiert sind:

Florian Clivaz, Leichtathletik; WM-Gold 100 Meter Hürden, EM-Gold und WM-Silber 60 Meter Hürden (Halle) als Trainer von Ditaji Kambundji, WM-Gold 60 Meter (Halle) als Trainer von Mujinga Kambundji

Patrick Fischer, Eishockey; WM-Silber als Trainer des Schweizer Männer-Nationalteams

Pia Sundhage, Fussball; EM-Viertelfinal als Trainerin des Schweizer Frauen-Nationalteams

Zürcher Filmorchester, Anna Rossinelli und Kings Elliot sorgen für musikalischen Rahmen

40 Musiker:innen des Zürcher Filmorchester werden das Opening der "Sports Awards" unter der Leitung von Dirigent Pascal Tsering mit bekannten Film-Soundtracks begleiten. Anna Rossinelli mit "If You Don't Know" und Kings Elliot mit "The Promise" sorgen für den weiteren musikalischen Rahmen der Livesendung.