Flying Blue lanciert Flying Blue Experiences mit exklusiven Mitgliedervorteilen

Flying Blue, das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe, hat am 22. Januar 2026 die Einführung von Flying Blue Experiences bekannt gegeben. Flying Blue-Mitglieder profitieren von neuen, einzigartigen Möglichkeiten, ihre gesammelten Meilen einzulösen. Das Treueprogramm bietet nun Zugang zu ausgewählten Premium-Events: Mitglieder erhalten exklusive Eintrittskarten für Top-Veranstaltungen in der Accor Arena und im Stade de France in Paris. Damit wird das Angebot für die Meilennutzung um einzigartige Live-Erlebnisse erweitert.

Unvergessliche Erlebnisse an legendären Orten

Mit Flying Blue Experiences kommen Mitglieder in den Genuss aussergewöhnlicher Hospitality-Angebote, darunter:

Accor Arena: Zugang zu einer VIP-Loge (mit 16 Plätzen) für rund zehn Konzerte und Sportveranstaltungen. Flying Blue-Mitglieder mit Silber-Status und höher profitieren ausserdem von Fast-Lane-Zugang zu allen Veranstaltungen in der Accor Arena.

Stade de France: Zugang zu einer VIP-Loge (mit 16 Plätzen) für rund zehn Konzerte und Sportveranstaltungen, darunter das Eröffnungsspiel der Six Nations Championship zwischen Frankreich und Irland.

Weitere Erlebnisse werden nach und nach eingeführt, um dieses Angebot zu erweitern.

Reservierungen können direkt auf der Website des Flying Blue Stores vorgenommen werden: https://store.flyingblue.com/experiences

Mit Flying Blue Experiences bekräftigt Flying Blue sein Engagement, seinen Mitgliedern exklusive Services und Zugang zu unvergesslichen, personalisierten Events zu bieten.

«Wir freuen uns, unseren Mitgliedern mit Flying Blue Experiences eine neue Möglichkeit zu bieten, noch mehr Nutzen aus ihren Meilen zu schöpfen, indem wir ihnen Zugang zu einzigartigen und unvergesslichen Events gewähren. Diese Angebote sind aussergewöhnlich und beginnen mit einigen der begehrtesten Events und Veranstaltungsorten in Frankreich. Ob Konzertbesuch oder die Spannung eines grossen Sportereignisses – Flying Blue Experiences möchte unseren Mitgliedern aussergewöhnliche Momente bescheren», so Benjamin Lipsey, SVP Loyalty, Digital & Data bei Air France-KLM und Präsident von Flying Blue.

Ein Treueprogramm, das auf den Alltag seiner Mitglieder abgestimmt ist

Flying Blue wurde kürzlich von Point.me, einer auf Treueprogramme spezialisierten Website, zum zweiten Mal in Folge zum «World’s Best Airline Loyalty Program» gewählt und zeichnet sich weiterhin durch die Vielfalt seiner Vorteile und die Qualität seines Services aus. Flying Blue Experiences steht ganz im Einklang mit dem Ziel des Programms, seinen Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, ihre Meilen sowohl auf Reisen als auch im Alltag mit mehr als 100 kommerziellen Partnern optimal zu nutzen.

Heute hat Flying Blue weltweit über 30 Millionen Mitglieder und 40 Partnerfluggesellschaften.

Über Flying Blue

Flying Blue ist das Vielfliegerprogramm der Air France KLM-Gruppe. Es wurde 2005 uns Leben gerufen und ermöglicht mehr als 30 Millionen Mitgliedern weltweit zahlreiche Vorteile und Prämien, indem sie Meilen bei verschiedenen Fluggesellschaften, kommerziellen und Finanzpartnern sammeln und einlösen können. Flying Blue unterstützt seine Mitglieder auf ihren Reisen und im Alltag. Ob für einen Kurzurlaub in der Nähe ihres Wohnortes oder eine Reise ans andere Ende der Welt – Flying Blue ist immer dabei, um jeden Moment zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Über Air France-KLM

Die Air France-KLM-Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer starken europäischen Basis, dessen Hauptgeschäftsfelder die Passagier- und Frachtbeförderung sowie die Wartung von Luftfahrzeugen sind.

Air France-KLM ist eine führende Akteurin im internationalen Flugverkehr ab Europa. Sie bietet ihren Kundinnen und Kunden Zugang zu einem weltweiten Streckennetz, das dank Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia mehr als 320 Destinationen abdeckt, hauptsächlich von ihren Drehkreuzen in Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Amsterdam-Schiphol.

Zusammen mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic betreibt Air France-KLM das grösste transatlantische Joint Venture mit mehr als 375 täglichen Flügen. Air France-KLM ist auch Mitglied der SkyTeam-Allianz, die 19 Fluggesellschaften umfasst und die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Fluggästen in ihrem globalen Netzwerk ein nahtloses Reiseerlebnis auf jeder Etappe der Reise zu bieten.

Die Air France-KLM-Gruppe ist seit 20 Jahren als Branchenführerin im Bereich der nachhaltigen Entwicklung anerkannt und ist entschlossen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Luftfahrt zu beschleunigen.

