Panta Rhei PR AG

KLM führt kostenloses WLAN auf Europaflügen ein

Ein Dokument

KLM führt kostenloses WLAN auf Europaflügen ein

KLM gehört zu den ersten europäischen Fluggesellschaften, die ihren Passagieren auf Flügen innerhalb Europas kostenloses Internet anbietet. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Reiseerlebnisses dar. Während des gesamten Fluges können Reisende E-Mails schreiben, im Internet surfen, Musik hören, Spiele spielen oder Filme und Fernsehserien streamen. Mit diesem Angebot erfüllt KLM einen häufig geäusserten Wunsch seiner Kundinnen und Kunden. Seit dem 22. Januar können Passagiere den kostenlosen WLAN-Service nutzen.

KLM führt schrittweise kostenloses WLAN in den meisten Flugzeugen ein, die auf europäischen Strecken eingesetzt werden. Die Hälfte der europäischen Flotte ist seit dem 22. Januar mit einem kostenlosen Internetzugang ausgestattet. In den kommenden Jahren wird WLAN in allen Flugzeugen des Typs A321neo, Embraer 195-E2 und einem Teil der B737-800 verfügbar sein.

Da die europäische Flotte von KLM nicht über Bildschirme zur Unterhaltung in den Sitzen verfügt, zielt das Angebot des kostenlosen Internetzugangs darauf ab, den Komfort für die Passagiere zu erhöhen. Nach der Anmeldung oder Registrierung als Flying-Blue-Mitglied steht den Reisenden während ihres Fluges unbegrenzter Internetzugang zur Verfügung. Stephanie Putzeist, verantwortlich für das Kundenerlebnis bei KLM, sagt dazu: «Wir hören sehr genau darauf, was unseren Passagieren wichtig ist, und kostenloses Internet steht schon seit einiger Zeit auf ihrer Wunschliste. Mit diesem Schritt machen wir das Reisen innerhalb Europas persönlicher und komfortabler. Alle Reisenden können den Flug nach den eigenen Vorstellungen planen und in Verbindung bleiben. Wir freuen uns, dies nun für unsere Passagiere realisieren zu können.»

Ein angenehmeres Reiseerlebnis

Seit August vergangenen Jahres hat KLM ihre Flotte um 12 neue A321nei-Flugzeuge erweitert. Die Maschinen, die ausschliesslich europäische Destinationen anfliegen, sind nicht nur mit WLAN, sondern auch mit modernen, komfortablen Sitzen ausgestattet. Auf diese Weise möchte KLM seinen Passagieren ein möglichst angenehmes Reiseerlebnis ermöglichen.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch