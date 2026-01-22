Panta Rhei PR AG

Air France feiert 50. Jahrestag des ersten kommerziellen Flugs der Concorde

Gestern, 21. Januar 1976, führte Air France ihren ersten kommerziellen Concorde-Flug nach Dakar und Rio de Janeiro durch. Fünfzig Jahre später feiert die Fluggesellschaft dieses ikonische Kapitel ihrer Geschichte und ein Symbol der Exzellenz der französischen Luftfahrt mit einer exklusiven Merchandising-Kollektion, die in Kürze auf shopping.airfrance.com erhältlich sein wird. Ausserdem ist seit gestern eine Sonderdokumentation über die Geschichte dieser französischen Luftfahrtlegende auf ihrem YouTube-Kanal zu sehen.

Der weisse Vogel erhebt sich in die Lüfte

Gestern Mittwoch, 21. Januar 1976, um 12:40 Uhr startete die Concorde von Air France mit der Registrierungsnummer F-BVFA zu ihrem ersten kommerziellen Flug nach Rio de Janeiro mit Zwischenstopp in Dakar. Nach einer Flugzeit von lediglich 7 Stunden und 26 Minuten läutete Air France damit ihre Ära des Überschallflugs ein, die 27 Jahre lang, bis 2003, andauern sollte. Mit einer Reiseflughöhe von rund 60'000 Fuss – doppelt so hoch wie andere Langstreckenflugzeuge – konnten die Passagiere durch die Fenster den gekrümmten Horizont der Erde bewundern.

Mit einer Kapazität von 100 Passagieren erreichte die Concorde eine Reisegeschwindigkeit von Mach 2,02 oder 1'350 Meilen pro Stunde. Ihre schlanke, einzigartige und sofort erkennbare Silhouette zeichnete sich durch eine Spannweite von 84 Fuss, eine Länge von 204 Fuss und eine Höhe von 37 Fuss aus.

Als technologisches Vorzeigeprojekt und Meisterwerk der Innovation gilt die Concorde als ein legendäres Flugzeug, das die aeronautische Exzellenz von Air France verkörpert. Dieses prägende Kapitel in der Geschichte der Fluggesellschaft hat bleibende technologische und kulturelle Spuren hinterlassen. Als Symbol für französisch-britisches Know-how ist die Concorde bis heute ein wichtiger Bezugspunkt für die Identität von Air France – ein wertvolles Erbe und eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, die den Anspruch an Innovation und ein zeitgemässes Kundenerlebnis weiterhin prägt.

Anlässlich des 50. Jahrestags des ersten kommerziellen Flugs der Concorde gedachte Air France gestern den Opfern des tragischen Unglücks vom 25. Juli 2000 und spricht ihren Familien und Angehörigen ihr Beileid aus.

Concorde – der Inbegriff von Luxus in der Luftfahrt

Seit ihrem Erstflug im Jahr 1976 stand die Concorde für Exzellenz. Der Service spiegelte die Ambitionen des Überschallflugzeugs wider: Champagner sowie frische Périgord-Trüffelgebäcke von Lenôtre waren die klassische Wahl an Bord. Jedes Detail war darauf ausgerichtet, den Passagieren ein luxuriöses Reiseerlebnis zu bieten. Die schmale Kabine war eine ultramoderne Erinnerung an das goldene Zeitalter der Prestige-Luftfahrt.

Air France arbeitete zunächst mit dem französischen Industriedesigner Raymond Loewy zusammen, der für die Ausstattung der ersten Version des Überschalljets verantwortlich war. Dazu gehörten unter anderem die Einrichtung der Lounge am Flughafen Paris-Charles de Gaulle mit Möbeln von Le Corbusier sowie die Kabinenausstattung mit Sitzen in verschiedenen Farben, Beleuchtung und makellosem, elegantem Geschirr und Tabletts. 1985 und erneut 1988 entwarf Pierre Gautier-Delaye zwei unterschiedliche Stilrichtungen für das Kabineninterieur: Die erste Version war in Tulpenrot, Blau und Beige gehalten und die zwei in Gelb- und Grautönen. 1994 verlieh Andrée Putman dem Interieur der Concorde schliesslich einen neuen, zeitgemässen Look und passte es an die moderne Ära an. Der «weisse Vogel» blieb mehr denn je das Symbol für Luxus in der Luft. Die «Göttin» des Designs enthüllte ihr neues Interieur, das auf ihrer Idee basierte, Kopfstützenbezüge hinzuzufügen und einen Teppich mit einem schwarz-weissen geometrischen Muster zu verlegen. Darüber hinaus entwarf sie das Tablett neu, sodass es nun einer kleinen, zart gefalteten Schachtel aus Wellkarton ähnelte. Das Ergebnis war ein elegant gestalteter weisser Porzellanservice mit einem feinen blauen Rand, der eine Reihe von Geschirrteilen umfasste – von der Vorspeisenschale bis zum Kaffeeservice.

Besondere Aufmerksamkeit galt den Uniformen an Bord der Concorde. Um diese neue Ära des Überschallflugs zu feiern, entwarfen der Modedesigner Jean Patou und sein künstlerischer Leiter Angelo Tarlazzi 1976 eine exklusive Uniform für die Stewardessen der Concorde. Das Blusenkleid war mit marineblauen und beigen Streifen gemustert, wobei die abwechselnden Farben einen optischen Effekt erzeugten, der an das Logo der Fluggesellschaft erinnerte. 1985 entwarf Nina Ricci anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Concorde eine neue Uniform. Die kreidebleichen, marineblauen oder perlgrauen Kreppkleider sollte sich von der neuen Innenausstattung des Flugzeugs, die von Pierre Gautier-Delaye entworfen worden war, abheben. Diese klassischen Kleider wurden durch einen Schal ergänzt, der um den Hals oder als Gürtel getragen wurde.

Air France Legend – eine Jubiläumskollektion zur Concorde

Anlässlich des 50. Jahrestags des Erstflugs der Concorde lanciert Air France eine Jubiläumskollektion, die dieser Ikone der französischen Luftfahrt und der bahnbrechenden Vision, die eine ganze Ära geprägt hat, Tribut zollt. Inspiriert von den klaren Linien und der Überschallleistung des Flugzeugs, bringt die markante grafische Identität der Kollektion Bewegung, Geschwindigkeit und Präzision zum Ausdruck. Diese visuelle Identität verbindet Tradition mit Modernität und würdigt ein bahnbrechendes Flugzeug – ein Symbol für Eleganz, Innovation und Träume.

Zu den zehn exklusiven Artikeln gehören Modellflugzeuge, Seidenschals, Tücher, Notizbücher und Schlüsselanhänger, von denen einige in limitierter Auflage erhältlich sind. Die Kollektion wird ab Februar 2026 nach und nach auf shopping.airfrance.com zum Verkauf erhältlich sein.

Air France Legend – ein prestigeträchtiges historisches Erbe

Mit der Kollektion Air France Legend können Besucherinnen und Besucher neun Jahrzehnte der Geschichte der Fluggesellschaft erkunden, in denen Tradition und Innovation, Mythos und Zukunft miteinander verwoben sind. Legenden prägen die Geschichte der Marke Air France und leben im kollektiven Gedächtnis weiter. Diese Zusammenstellungen aussergewöhnlicher Abenteuer und Innovationen schaffen eine unverwechselbare Markengeschichte. Sie bestimmen die mythische Geschichte von Air France und unterstreichen die Bedeutung dieses Erbes.

Sonderdokumentation zum 50. Jahrestag des ersten kommerziellen Flugs

Anlässlich des 50. Jahrestags des ersten kommerziellen Flugs der Concorde präsentiert Air France zudem eine bisher unveröffentlichte Dokumentation mit dem Titel «Concorde Air France: They Made the Legend Fly». Dieser Film ist eine echte historische Referenz und vereint Augenzeugenberichte von Mitarbeitenden der Fluggesellschaft, die aktiv am Erfolg des «Great White Bird» beteiligt waren, und zeichnet einen Teil dieser Legende der französischen Luftfahrt nach. Diese aussergewöhnliche Dokumentation ist exklusiv auf dem YouTube-Kanal von Air France verfügbar.

«Concorde Air France: Sie liessen die Legende fliegen»

Präsentiert von Benjamin Smith, Chief Executive Officer von Air France-KLM und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Air France, bietet diese aussergewöhnliche Dokumentation in 40 Minuten einen Einblick in das Herzstück des legendären Flugzeugs, mehr als zwanzig Jahre nach dessen Ausmusterung. Der Film wurde im Luft- und Raumfahrtmuseum in Le Bourget gedreht, wo das Flugzeug ausgestellt ist, und bietet seltene Einblicke aus nächster Nähe: vom ikonischen Cockpit, das speziell für diesen Anlass geöffnet wurde, bis hin zur zeitlosen Eleganz der von Andrée Putman entworfenen Kabine. Er bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern die einmalige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen dieser wahren Luftfahrtlegende zu werfen.

Der Dokumentarfilm enthält Interviews mit fünf Mitarbeitenden von Air France, die heute noch tätig sind und wichtige Berufe im Betrieb der Concorde ausüben: ein Pilot, zwei Flugbegleiter, ein Mechaniker und ein Concorde-Lounge-Agent. Durch ihre exklusiven Geschichten, Anekdoten und persönlichen Fotos sowie selten gezeigte Archivaufnahmen enthüllen sie die Geheimnisse und die Vorzüge eines legendären Fluges, von der Flughafenlounge mit Blick auf das Flugzeug bis hin zum prestigeträchtigen Erlebnis an Bord. Dieser Dokumentarfilm bereichert das Erbe der französischen Zivilluftfahrt und setzt einen neuen Meilenstein, um das beeindruckende historische Erbe der Concorde weltweit zu würdigen.

