Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.

Finanzbericht: JOY GROUP erzielt 36 % Umsatzwachstum und erreicht bis 2024 mit Wachstum in verschiedenen Schönheitskategorien 483 Mio. USD

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.) hat ihre Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben und dabei einen Gesamtumsatz von über 580 Mio. USD (4,2 Mrd. RMB) und einen Jahresumsatz von 483 Mio. USD (3,5 Mrd. RMB) erzielt, was einem Wachstum von 36 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die JOY GROUP hat durchgängig ein zweistelliges Wachstum erzielt und dabei eine gesunde Rentabilität beibehalten.

Im Jahr 2024 verzeichnete die JOY GROUP ein signifikantes Wachstum in mehreren Schönheitskategorien. In der Make-up-Kategorie ist JOY die Nr. 1 in China, was den Marktanteil angeht. JUDYDOLL ist die Nr. 1 unter den Make-up-Marken in China, gemessen am Umsatzvolumen. Der jährliche Einzelhandelsumsatz der Marke überstieg die Marke von 345 Millionen USD (2,5 Mrd. RMB), was einen Anstieg von 23 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

In der Kategorie Haarpflege hat die JOY GROUP ab dem 1. Januar 2024 das gesamte Geschäft von René Furterer, einer 1957 gegründeten französischen Prestige-Haarpflegemarke, in China übernommen. Die Marke erzielte im ersten Jahr ihres Bestehens ein starkes Wachstum, insbesondere einen Umsatzanstieg von 72 % in der zweiten Jahreshälfte, der auf JOYs lokaler Erfahrung und Marktkenntnis basierte.

Das Unternehmen baut seine Omnichannel-Strategie weiter aus. Neben dem E-Commerce-Geschäft mit Direktvertrieb betreibt das Unternehmen über 80 eigenständige Markenboutiquen für alle drei Marken in China und ist in mehr als 15.000 Einzelhandelsgeschäften vertreten.

Allan Liu, Vorsitzender und Geschäftsführer der JOY GROUP, erklärte: „Im Jahr 2024 haben wir erfolgreich von Make-up auf Haarpflege und von Massen- auf Premiummärkte expandiert. Das Ergebnis von 2024 bestätigt unsere Mehrmarkenstrategie in allen Kategorien und Preissegmenten. Auch in Zukunft werden wir unser Markenportfolio durch strategische Initiativen wie Fusionen und Übernahmen sowie Inkubationen weiter ausbauen. Wir glauben, dass die Portfoliostrategie das langfristige Wachstum von JOY fördern wird."

Aufbauend auf dem Erfolg von JOY in China bleibt die Gruppe ihrer Globalisierungsstrategie verpflichtet. Im Jahr 2024 wuchs das Auslandsgeschäft der JOY GROUP um mehr als 400 % und dehnte seine Reichweite durch E-Commerce und Einzelhandel auf über 30 Länder aus.

Die JOY GROUP ist ein Mehrmarken-Schönheitsunternehmen mit der Mission, „eine Welt der Schönheit zu schaffen, die jedem Freude bereitet". Zum Portfolio der Gruppe gehören JUDYDOLL, JOOCYEE und René Furterer (China), die verschiedene Schönheitsbereiche abdecken, darunter Make-up und Haarpflege. Als Anerkennung für seine starke Marktleistung wurde JOY 2024 erneut in der angesehenen WWD Beauty Inc. Top 100 gelistet und belegte den 70. Platz.

Um mehr über die JOY GROUP zu erfahren, besuchen Sie www.joy-group.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2660846/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/finanzbericht-joy-group-erzielt-36--umsatzwachstum-und-erreicht-bis-2024-mit-wachstum-in-verschiedenen-schonheitskategorien-483-mio-usd-302425661.html