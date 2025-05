Campari Group

CAMPARI BRINGT HOLLYWOOD-GLAMOUR NACH CANNES - MADS MIKKELSEN ENTHÜLLT SEINEN NEGRONI-TWIST

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire)

Mads Mikkelsen enthüllt „Mads Negroni"– eine einzigartige Neuinterpretation des ikonischen Cocktails.

Der dänische Schauspieler feiert gemeinsam mit Campari die Kreativität, und sorgte für Aufsehen, als er hinter der Bar auftauchte, um Gästen seinen neuen Cocktail zu servieren.

Eine der glamourösesten Partys an der Croisette – das große Campari-Event zog eine hochkarätige Gästeliste an, darunter Barba Palvin, Dylan Sprouse, Helena Christensen, Lucien Laviscount, Sabrina Elba, Maria Pedraza, Shanina Shaik, Grace Elizabeth and Claire Holt.

Die jährliche Veranstaltung zelebrierte das Kino und kreative Ausdrucksformen – eine Hommage an die Leidenschaft, die die Filmindustrie antreibt und ihr bleibendes Vermächtnis definiert.

Beim Filmfestival von Cannes 2025 feierte Campari Leidenschaft und Kreativität mit einer der größten Film-Partys an der Croisette. Der gefeierte dänische Schauspieler Mads Mikkelsen überraschte die Gäste, indem er hinter die Bar trat, um seine eigene Neuinterpretation des Negroni zu präsentieren – verfeinert mit Mezcal statt Gin für einen reichhaltigen und rauchigen Geschmack, abgerundet mit einer Essenz aus grüner Mandarine, die eine frische, zitrusartige Note hinzufügt.

Nach einem intensiven Drehplan (The Black Kaiser, Dust Bunny) kehrte Mikkelsen nach Cannes zurück, um visionäre Filmemacher zu feiern, die weltweit das Publikum faszinieren. In Cannes wurde er selbst 2012 für The Hunt als bester Schauspieler ausgezeichnet. Als langjähriger Favorit des Festivals ist Mikkelsen bekannt für seine Rollen in Doctor Strange und Casino Royale, die ihn als einen der charismatischsten und vielseitigsten Schauspieler etabliert haben.

Filmstars, Models und führende Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche - Barbara Palvin (internationales Supermodel), Dylan Sprouse (Schauspieler und ehemaliger Disney Star), Helena Christensen (Supermodel), Lucien Laviscount (Schauspieler, Emily in Paris), Sabrina Elba (Model and Aktivistin), Maria Pedraza (spanische Schauspielerin, Money Heist, Elite), Shanina Shaik (Model), Grace Elizabeth (Model), and Claire Holt (Schauspielerin, The Vampire Diaries)– versammelten sich am Pier, der Campari-rot erleuchteten Location, zu einem exquisiten Dinner. Dabei genossen sie Mikkelsens Signature-Creation und diskutierten über die diesjährigen Palme d'Or-Kandidaten.

Mads Mikkelsen „Es ist immer ein Privileg, in Cannes zu sein, umgeben von inspirierenden, leidenschaftlichen Filmemachern und Geschichtenerzählern. Der Negroni ist ein ikonischer Campari-Cocktail, der in den besten Bars der Welt serviert wird – die perfekte Mixology-Kreation, um die außergewöhnlichen Filme zu ehren, die hier gezeigt werden. Eine Neuinterpretation dieses Klassikers zu kreieren, schien mir eine passende Art, diesen Anlass zu würdigen. Ich hatte das Glück, Filme in Cannes nominiert und sogar ausgezeichnet zu sehen – diese Negroni-Variation ist eine Hommage an die Visionäre, die dieses Festival einzigartig machen."

Der Schauspieler war zudem in einem Kurzfilm zu sehen, der während des Festivals gedreht wurde. Behind-the-Scenes-Aufnahmen zeigten ihn in der Rolle des Barkeepers, wie er die Kunst der Cocktail-Kreation perfektionierte.

Mikkelsen kreierte den Negroni gemeinsam mit Camparino in Gallerias Master-Mixologist Tommaso Cecca, inspiriert von mutigen und komplexen Charakteren, die Mads oft spielt. Bereits im vierten Jahr in Cannes ist Campari eine prägende Größe an der Croisette, und „Mads Negroni" wird während der gesamten Woche sowohl in der Campari Lounge im Palais des Festivals als auch in der Hyde Beach by Campari serviert. Beim ikonischen jährlichen Campari-Event in Cannes enthüllte die Marke eindrucksvolle skulpturale Installationen, die den Pier in eine kühne Hommage an das Kino verwandelten.

Seit über 40 Jahren feiert Campari das Kino und arbeitet mit Weltklasse-Schauspielern sowie preisgekrönten Regisseuren zusammen, die das Streben nach künstlerischem Ausdruck teilen. In den letzten Jahren brachte Campari seine ikonische Red Passion zu internationalen Filmfestivals.

Campari feiert die Leidenschaft für den Film in Cannes und richtet exklusive After-Partys für Premieren wie Amrum, Testa O Croce und Fuori aus. Damit festigt Campari seine kulturelle Bedeutung an beiden Standorten der Croisette: der ikonischen Campari Lounge im Palais des Festivals und dem glamourösen Hyde Beach.

Andrea Neri, Managing Director House of Aperitifs: „Wir sind stolz, zum Festival de Cannes zurückzukehren und das kreative und leidenschaftliche Verbindung von Filmkunst und Campari mit dieser außergewöhnlichen Zusammenarbeit zu feiern. Campari steht an der Seite furchtloser Kreativer, die Erwartungen übertreffen und das Außergewöhnliche anstreben – und inspirieren damit das Publikum, es ihnen gleichzutun. Mads Mikkelsen ist eine kreative Kraft, die Camparis leidenschaftlichen Geist perfekt einfängt – mutig, originell und stets das Außergewöhnliche anstrebend."

ÜBER CAMPARI

Campari ist die ikonische rote Aperitif-Spirituose aus Italien und Zutat für einige der bekanntesten Cocktails der Welt. Das Unternehmen wurde 1860 in Mailand von Gaspare Campari gegründet. Sein Sohn Davide erschuf ein unverwechselbares und revolutionäres Getränk, dessen Rezeptur bis heute unverändert ist. Die leuchtend rote Farbe und der unnachahmliche und komplexe Geschmack von Campari entstehen durch einen Aufguss von Kräutern, aromatischen Pflanzen und Früchten mit Alkohol und Wasser. Campari ist einzigartig, unverwechselbar und vielseitig. Die Möglichkeiten für Drink-Variationen sind grenzenlos und immer wieder überraschend. Neben Barkeeper*innen, die überall auf der Welt regelmäßig neue Varianten mit dem ikonischen roten Bitter kreieren, ist Campari auch für Künstler*innen unterschiedlicher Genres immer wieder Inspirationsquelle, der eigenen Leidenschaft zu folgen und der Kreativität freien Lauf zu lassen.

ÜBER CAMPARI GROUP

Die Campari Group zählt zu den bedeutendsten Unternehmen in der globalen Spirituosenindustrie mit einem Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, die sich auf globale, regionale und lokale Prioritäten verteilen. Zu den globalen Prioritäten, dem Hauptfokus der Campari Group, gehören Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Espolòn, Courvoisier, Wild Turkey und Appleton Estate. Das Unternehmen wurde 1860 gegründet und ist heute weltweit der sechstgrößte Akteur in der Premium-Spirituosenindustrie. Es verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und ist in über 190 Ländern auf der ganzen Welt vertreten, mit führenden Positionen in Europa und Nord- und Südamerika. Die Wachstumsstrategie der Campari Group zielt darauf ab, organisches Wachstum durch starken Markenaufbau und externes Wachstum durch selektive Akquisitionen von Marken und Unternehmen zu kombinieren. Mit Hauptsitz in Mailand, Italien, besitzt die Campari Group 25 Produktionsstätten weltweit und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz in 26 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiter*innen. Die Aktien der Muttergesellschaft, Davide Campari Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert.

Für weitere Informationen: http://www.camparigroup.com/en.

Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.

ÜBER CAMPARINO

Camparino in Galleria ist die legendäre Bar, die 1915 von Davide Campari in der Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II eröffnet wurde, direkt gegenüber dem Caffè Campari, das 1867 von Gaspare Campari, Davides Vater und Erfinder des roten Bitterlikörs, eröffnet wurde. Camparino in Galleria war sofort ein Erfolg bei den Mailänder*innen und wurde schnell zum Synonym für die Aperitivo-Tradition der Stadt. 2015 feierte sie ihr 100-jähriges Bestehen. Im Herbst 2019 wurde die Bar nach einer Renovierung mit neuer Identität und einem neuen Speisen- und Getränke-Angebot wiedereröffnet und festigte ihren Status als eine der einflussreichsten Institutionen in der Welt der Mixologie und gastronomischer Innovation.

ÜBER DAS FESTIVAL DE CANNES

Das Festival de Cannes ist eine Veranstaltung, die Filmschaffende aus aller Welt zusammenführt – mit einem offiziellen Wettbewerb und einem Internationalen Filmmarkt, der dank seiner starken medialen Präsenz zu den bedeutendsten jährlichen internationalen Ereignissen gehört und wesentlich zur globalen Filmkultur beiträgt.

