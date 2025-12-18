Anna Siroka startet als Executive Assistant Manager Sales & Marketing in ihre erste Wintersaison

Panta Rhei PR AG

Die Sommersaison hat die neue Executive Assistant Manager Sales & Marketing, Anna Siroka, erfolgreich zu Ende geführt. Jetzt steht der Winter vor der Tür. Siroka übernahm die Position im letzten Frühjahr. Davor war die ausgebildete Hotelfachfrau mit Weiterbildungen in Marketing und Corporate Communication mehrere Jahre in ähnlichen Positionen tätig, zuletzt als Director Sales & Marketing im Dolder Grand Zürich.

Am Montag, dem 15. Dezember 2025, startete die 112. Wintersaison im Gstaad Palace. Für Anna Siroka, die neue Executive Assistant Manager Sales & Marketing, ist es die erste Saison im winterlichen Gstaad, nachdem sie im vergangenen Sommer ihre erste Saison erfolgreich mitgestaltet hat. Das Gstaad Palace empfängt in der Wintersaison Gäste aus internationalen Märkten – ein Umfeld, in dem sie ihre langjährige Erfahrung gezielt einbringt.

Die Luxushotellerie faszinierte die gebürtige Baslerin bereits seit ihrer Kindheit. Stilvoll gestaltete Hotellobbys, in denen der Geist eines Hauses spürbar wird, waren Orte, an denen sie sich besonders wohlfühlte. Aus dieser Faszination entwickelte sich ihr Selbstverständnis als Gastgeberin – mit einem klaren Fokus auf persönliche Nähe, gelebte Gastfreundschaft und höchste Qualitätsstandards im Umgang mit Gästen.

Gestartet hat Anna Siroka ihre Laufbahn als Mitglied des Eröffnungsteams im Park Hyatt Zürich. Nach einer Ausbildung in Kommunikation, Marketing und PR verantwortete sie über neun Jahre verschiedene Bereiche von Marketing, Kommunikation und Verkauf im Dolder Grand Zürich. Der nächste Schritt sollte sie nun in ein familiengeführtes Schweizer Tophaus führen. Seit dem 1. April 2025 ist sie die neue Executive Assistant Manager Sales & Marketing.

Sie verantwortet sämtliche Verkaufs- und Marketingaktivitäten, Public Relations, Reservierungen, Revenue Management sowie die Organisation und Umsetzung von Events. Sie leitet ein Team von zwölf Fachpersonen und ist Mitglied des obersten Managements. «Das Palace mit seinem einzigartigen Geist der Gastfreundschaft faszinierte mich immer schon. Ausschlaggebend für die Übernahme der neuen Aufgabe war für mich Inhaber Andrea Scherz, der das Haus in dritter Generation mit grosser Leidenschaft und einem echten Interesse an den Menschen führt. Ich bin sehr herzlich in der Palace-Familie aufgenommen worden.»

«Mit Anna Siroka haben wir eine herausragende Strategin und Kommunikatorin für das Palace gewinnen können, die einerseits für ihr Team eine grosse Bereicherung ist und andererseits auch für das Direktionsteam. Ich schätze die Zusammenarbeit mit ihr sehr und bin dankbar für ihren grossen Erfahrungsschatz, auch was technologische Innovationen als auch die feinstoffliche Weiterentwicklung unseres Gästeerlebnisses vom Buchen bis zur Abreise angeht», so Andrea Scherz, General Manager und Inhaber des Hauses.

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz. Damit gehört es zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit eindrücklichem Panorama auf die Gstaader Bergwelt vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Die Familie Scherz und das Gstaad Palace Team begrüssen ihre Gäste im Winter ab dem 15. Dezember 2025 bis zum 8. März 2026 sowie im Sommer vom 19. Juni bis zum 6. September 2026. Medienkontakt Gstaad Palace Anna Siroka, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch