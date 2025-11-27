Panta Rhei PR AG

Badener Taxi hat neuen Besitzer am Steuer

Avni Hajrullahu führt die Traditionsmarke in die Zukunft

Seit 1977 gehören die Badener Taxis fest zum Ortsbild der Stadt am Limmatknie. Mit Avni Hajrullahu übernimmt ein Taxifahrer der bisherigen Badener Taxi AG die Marke und gewährleistet ab 1. Dezember 2025 mit seiner neu gegründeten Badener Taxi 24/7 GmbH eine nahtlose Fortsetzung des Taxibetriebs.

Die beliebte Marke «Badener Taxi» bleibt erhalten, wenn die Badener Taxi AG per Ende November 2025 ihren Betrieb einstellt. Die Twerenbold Gruppe hat als bisherige Eigentümerin einen neuen Besitzer gesucht und gefunden: Avni Hajrullahu, bisheriger Chauffeur der Badener Taxi AG, hat mit der Badener Taxi 24/7 GmbH eine eigene Firma gegründet. Der Taxi-Profi übernimmt neben der Marke «Badener Taxi» auch die E-Mailadresse info@badenertaxi.ch sowie die Telefonnummer 056 222 55 55, die in vielen Badener Köpfen und Telefonen gespeichert ist.

24/7-Betrieb wird nahtlos fortgesetzt

Badener Taxi steht somit den Fahrgästen unverändert an sieben Tagen pro Woche 24 Stunden zur Verfügung. Avni Hajrullahu setzt als neuer Inhaber und Geschäftsleiter ab 1. Dezember 2025 den Taxi-Service mit sechs modernen Elektrofahrzeugen aus der bestehenden Flotte nahtlos fort. Zwei Tesla-Limousinen und vier Grosstaxis des Typs Mercedes-Benz EQV mit Platz für bis zu sechs Personen gewährleisten weiterhin komfortable, leise und nachhaltige Taxifahrten. Kurierdienste und Lieferservices ergänzen das Angebot.

Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Gruppe, erklärt: «Ich bin glücklich, dass die bekannte Taxi-Marke, die von unserem Familienunternehmen 1977 ins Leben gerufen wurde, fortbesteht. Sie ist beim Taxi-Profi Avni Hajrullahu in erfahrenen Händen. Ich wünsche ihm mit seinem Unternehmen viel Erfolg und Drive.» Avni Hajrullahu freut sich: «Badener Taxi ist eine starke Marke, die mir aus eigener Erfahrung als Chauffeur vertraut ist. Die Übernahme der Marke und die Gründung der eigenen Firma ist eine einmalige Chance. Ich kenne die Region und den Kundenstamm und bin überzeugt: Badener Taxi hat mit der hochwertigen Flotte an nachhaltigen Elektrofahrzeugen, mit hoher Servicequalität und Zuverlässigkeit eine Zukunft. Ich engagiere mich, damit Badener Taxi weiterhin die Nummer eins vor Ort bleibt – in und für Baden.»

Informationen für die Medien

Medienstelle Badener Taxi c/o Panta Rhei PR,Weinbergstrasse 81, 8006 Zürich Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch T 044 365 20 20