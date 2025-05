Astrasana Holding AG

Astrasana Pharma AG erhält Swissmedic-Lizenz für den Anbau von medizinischem Cannabis

Zürich (ots)

Die Astrasana Gruppe freut sich bekanntzugeben, dass ihre Tochtergesellschaft Astrasana Pharma AG die Anbaulizenz für medizinisches Cannabis von Swissmedic erhalten hat. Diese erlaubt den kontrollierten Anbau von Cannabispflanzen mit einem THC-Gehalt über 1% und stellt einen wichtigen Meilenstein im Ausbau der pharmazeutischen Aktivitäten der Gruppe dar.

Mit der Swissmedic-Anbaulizenz der Astrasana Pharma AG, den pharmazeutischen Grosshandelsbewilligung (GDP)- und Betäubungsmittelbewilligungen der Bogen Pharma AG in der Schweiz sowie der vollständig lizenzierten Astrasana Pharma s.r.o. in Tschechien ist die Astrasana Gruppe international optimal aufgestellt, um die medizinische Cannabisversorgung in Europa aktiv mitzugestalten.

Der Anbau in der Schweiz erfolgt im Auftrag der Bogen Pharma AG, die für die Verarbeitung und Distribution an Apotheken und medizinische Einrichtungen verantwortlich ist.

"Diese Lizenz ist ein weiterer strategischer Meilenstein in der Geschichte unserer Gruppe", erklärt Yves Antoniazzi, CEO der Astrasana Gruppe. "Mit unserer international abgestimmten Struktur und regulatorisch zertifizierten Tochtergesellschaften sind wir bestens positioniert, um in den zwei dynamischsten Wachstumsmärkten Europas - der Schweiz und Tschechien - eine führende Rolle einzunehmen."

Die Astrasana Gruppe verfolgt seit ihrer Gründung einen vertikal integrierten Ansatz, der sämtliche Schritte der Wertschöpfungskette von der Kultivierung über die Verarbeitung bis hin zur Distribution abdeckt. Die Erteilung der Anbaulizenz unterstreicht die konsequente Umsetzung dieser Strategie.