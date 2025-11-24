Panta Rhei PR AG

Joseph’s House Davos: Eröffnung nach Renovierung

Pünktlich zum Start der Wintersaison am 28. November öffnet das komplett sanierte und umgebaute Hotel Joseph’s House in Davos seine Tore. Über den Sommer erhielt das einstige Nonnenkloster die letzten architektonischen Feinschliffe. Damit erstrahlt das Jugendstil-Bijou unweit der Jakobshornbahn nach mehrjährigen Bau- und Sanierungsarbeiten wieder vollumfänglich in seinem ursprünglichen Glanz. Gäste kommen gleichzeitig in den Genuss von Wellness, modernem Komfort und historischem Charme.

Nach umfassenden Umbau- und Sanierungsarbeiten in den Jahren 2023/24 und einem Soft Opening im letzten Winter startet das Drei-Sterne-Superior-Hotel Joseph’s House dieser Tage in den regulären Betrieb. Die zentrale Lage in Davos Platz, nur wenige Gehminuten von der Talstation der Jakobshornbahn entfernt, macht das 1901 erbaute Hotel im Winter wie im Sommer zum idealen Ausgangspunkt für sportliche Aktivitäten in der Natur.

Alles unter einem Dach

Im Innern verbindet das Joseph’s House den architektonischen Charme der Belle Époque mit zeitgemässem Komfort. Es verfügt über 71 Zimmer, von denen alle südseitigen mit einem grosszügigen Balkon mit Blick aufs Jakobshorn ausgestattet sind. Nach einem sportlich-aktiven Tag in den Davoser Bergen lockt ein über 200 Quadratmeter grosser Wellnessbereich. Ein Dampfbad, zwei Saunen, Erlebnisduschen, ein Ruheraum mit Tageslicht sowie eine Auswahl an Massagen sorgen für Tiefenentspannung. Ein Fitnessraum mit neusten Technogym-Geräten und Aussicht in die Davoser Bergwelt komplettiert das umfassende Angebot. Auch kulinarisch ist das Haus gut angebunden: In der trendigen Joseph’s Bar im ersten Obergeschoss begegnen sich Hotelgäste und externe Besucher:innen nach einem erlebnisreichen Tag bei einem Drink. Zudem wählen Geniesser:innen im Joseph’s dank der engen Zusammenarbeit mit den benachbarten Mountain Hotels und Resorts aus einem vielfältigen gastronomischen Angebot.

Ein Haus, unzählige Möglichkeiten

Im Winter gelangen Gäste vom Joseph’s House im Nu ins weitläufige Skigebiet Davos Klosters Mountains mit über 250 Pistenkilometern: Ein Shuttle-Service bringt sie bequem zur Jakobshornbahn. Schneesichere Pisten, ein umfassendes Gastronomie-Angebot mit Après-Ski und weitere Aktivitäten versprechen Abwechslung. Für zusätzlich attraktive Konditionen sorgen verschiedene Packages wie das Skipass-Package mit Übernachtung und vergünstigtem Skipass. Im Sommer startet das Outdoor-Erlebnis ebenfalls direkt vor der Tür: Wanderrouten führen vom Hotel aus in alle Richtungen. Aktiv-Gäste profitieren auch dann von interessanten Packages. Die Auswahl reicht von geführten Wanderwochen mit inkludierten Bergbahntickets bis hin zu Yoga-Retreats. So eröffnet das Joseph’s House unbegrenzte Möglichkeiten zur Bewegungsfreudige und gleichzeitig viel Raum für Ruhe und Erholung in einmaligem Ambiente.

Saisonale Angebote

Winter

Opening Special – Skipass Package: Übernachtung inkl. Skipass & Frühstück, bis zu 50 % Ermässigung auf Übernachtung. Angebot ab 92 CHF pro Person. | gültig bis 26.12.

Skipass Package: Übernachtung inkl. Skipass (1 – 2 Nächte: Jakobshorn & Parsenn; ab 3 Nächten: ganze Region), Ermässigung auf Übernachtung. Angebot ab 115 CHF pro Person.

Weihnachts-Skipass Package: Gültig von 22.–26. Dezember; Übernachtung inkl. Skipass & Frühstück, Ermässigung auf Übernachtung. Angebot ab 135 CHF pro Person.

Sommer

Weekend in den Bergen: 2 Nächte inkl. Bergbahnticket & Davos Klosters Premium Card. Angebot ab 186 CHF pro Person.

Gipfelstürmerwoche: 7 Nächte inkl. Frühstück, tägliches Bergbahnticket & Davos Klosters Premium Card. Angebot ab 620 CHF pro Person.

Das Hotel «Joseph’s House» als Teil der Davos Klosters Bergbahnen AG

Die Bergbahnen Davos Klosters besitzen neben den Bergbahnen Jakobshorn und Parsenn / Gotschna verschiedene Hotels und Resorts in Davos und Klosters – vom einfachen Gruppenhaus bis zum Vier-Sterne-Superior-Hotel – sowie mehrere Tochtergesellschaften.

Davos Klosters Bergbahnen AG Larissa Nef, Hotelmarketing Larissa.nef@davosklosters.ch; Tel.: +41 (0)81 417 61 31 www.davosklostersmountains.ch