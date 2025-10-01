Panta Rhei PR AG

MEDIENMITTEILUNG: Twerenbold Reisen Gruppe baut Busterminal in Frauenfeld

Meilenstein für das traditionsreiche Familienunternehmen in der Ostschweiz

Die Twerenbold Reisen Gruppe stärkt die Präsenz in der Ostschweiz: In Frauenfeld baut das traditionsreiche Familienunternehmen einen topmodernen Reiseterminal mit optimaler Verkehrsanbindung. Die neue Infrastruktur verspricht höchsten Komfort. Ostschweizer Gäste beginnen ihre Reise in Zukunft somit noch bequemer. Im nachhaltig konzipierten Gebäude, das von Strut Architekten geplant wird, erhalten zudem die Mitarbeitenden von Excellence Cruises – Reisebüro Mittelthurgau hochattraktive Arbeitsplätze. Die Stadt Frauenfeld hat die Baubewilligung Ende August 2025 erteilt. Die Bauarbeiten sollen in der ersten Hälfte 2026 starten.

Seit bald 25 Jahren ist die Twerenbold Reisen Gruppe mit ihrer Tochterfirma Excellence Cruises – Reisebüro Mittelthurgau in Weinfelden präsent. Nun plant das 130-jährige Familienunternehmen aus Baden einen grossen Ausbauschritt in der Ostschweiz. In Frauenfeld entwickelt die Twerenbold Reisen Gruppe einen neuen Firmenstandort mit modernen Büroräumlichkeiten und einem komfortablen Reiseterminal mit Travel Lounge und Café. Der hochwertige Neubau stammt von Strut Architekten. Das auf nachhaltiges Bauen spezialisierte Winterthurer Architekturbüro hat bereits in unmittelbarer Nähe zum zukünftigen Frauenfelder Twerenbold-Standort an der Autobahn A7 den prägnanten Sky-Frame-Firmensitz realisiert.

Nachhaltige Investition in die Infrastruktur

Die Stadt Frauenfeld hat die Baubewilligung für den neuen Terminal der Twerenbold Reisen Gruppe am 26. August 2025 erteilt. Dieser wird 16 Abfahrtsplätze umfassen, die bei Komfort und Effizienz neue Standards setzen. Eine stilvoll gestaltete Lounge mit Café sorgt für einen entspannten Reisestart in einem ästhetischen Ambiente. Der einladende Begegnungsort wird zu einem Treffpunkt für die reisefreudige Community. Das Gebäude enthält auch eine Bus-Einstellhalle, 274 Parkmöglichkeiten für die Kundschaft und Mitarbeitenden sowie attraktive Büroräumlichkeiten. Die Lage «Im Alexander» im Nordosten von Frauenfeld bietet einen hervorragenden Autobahnanschluss. Mit dem ÖV ist der neue Terminal ab dem Bahnhof Frauenfeld per Bus in 8 Minuten direkt erreichbar.

Energieeffizienz im Bau und Betrieb

Die neue Infrastruktur erlaubt der Twerenbold Reisen Gruppe optimierte Fahrzeugbewegungen und eine effiziente Nutzung der Ressourcen. So wird das Regenwasser im Terminal in einer 120 Quadratmeter grossen Zisterne gesammelt, die den Wasserverbrauch der Bus-Waschanlage weitgehend deckt. Die Busflotte von Twerenbold Reisen erfüllt per se hohe Umweltstandards und zählt mit einem Durchschnittsalter von nur 3.5 Jahren zu den modernsten und verbrauchsärmsten der Schweiz. Unter der Flagge von Excellence Cruises kreuzen in Europa zehn Flussschiffe. Excellence ist siebenfach mit dem Green Award und zweifach mit dem Myclimate-Award als Industriepionier für ganzheitlich nachhaltiges und umweltbewusstes Reisen ausgezeichnet.

Das innovative Gebäude in Frauenfeld wird vollständig über Luft-Wärmepumpen beheizt und gekühlt. Aus Überzeugung reduziert das Büro Strut Architekten das Bauen unter Boden, das einen CO2-intensiven Betonverbrauch mit sich bringt, auf ein Minimum. Oberirdische Parkgeschosse sind auch im Betrieb energieeffizienter, da sie mit weniger Kunstlicht und ohne mechanische Lüftung auskommen. Der Bau wird mit einer grossflächigen Photovoltaikanlage ausgestattet, die jährlich bis zu 120‘000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugen wird.

Hochkomfortable, neue Arbeitsumgebung

In den lichtdurchfluteten, neuen Büroräumlichkeiten entstehen topmoderne Arbeitsplätze für das Team von Excellence Cruises – Reisebüro Mittelthurgau, das aktuell in Weinfelden untergebracht ist. «Die Mitarbeitenden stehen in unserem Familienunternehmen seit den Anfängen um 1895 im Zentrum. Fortschrittliche und moderne Arbeitsumgebungen tragen ebenso zum einzigartigen Teamspirit in der Twerenbold Reisen Gruppe bei wie die flachen Hierarchien und kurzen Wege», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe und Inhaber in vierter Generation.

Meilenstein in der 130-jährigen Unternehmensgeschichte

«Der Ausbau in Frauenfeld markiert einen Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Unser Angebot an Bus-, Musik- und Veloreisen mit Twerenbold Reisen, Schiffsreisen mit Excellence Cruises sowie Wanderferien mit Imbach Reisen wird dadurch noch zugänglicher. Mit dem Terminal und Bürogebäude in Frauenfeld entsteht neben dem Firmensitz in Baden-Rütihof ein zusätzlicher Hub. Damit investieren wir in die Zukunft der Twerenbold Reisen Gruppe als einem führenden Anbieter im Schweizer Tourismus. Dass dieser wegweisende Ausbauschritt anlässlich unseres diesjährigen 130-Jahre-Jubiläums erfolgen kann, freut mich doppelt», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe und Inhaber in vierter Generation. Das Unternehmen ist mit Vögele Reisen und der Twerenbold Travel Lounge auch in Zürich und mit Imbach Reisen in Luzern präsent und unterhält in der Deutschschweiz aktuell insgesamt neun eigene Reiseterminals und Abfahrtsorte.

«Der Neubau in Frauenfeld ist ein klares Bekenntnis zur Ostschweiz. Unsere Gäste aus der Region profitieren in Zukunft von kurzen Wegen, einer hochmodernen Infrastruktur und einem enormen Plus an Komfort», blickt Karim Twerenbold voraus. Der Baustart ist für die erste Jahreshälfte 2026 vorgesehen. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2028.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence Cruises, der führende Anbieter von Flussreisen, der Schiffsreisen-Spezialist Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, zehn Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

