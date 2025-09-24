Panta Rhei PR AG

Air France-KLM und SAS vertiefen ihre kommerzielle Partnerschaft

Ein Dokument

Air France-KLM und SAS vertiefen ihre kommerzielle Partnerschaft

Air France-KLM und SAS (Scandinavian Airlines) haben gestern eine bedeutende Erweiterung ihrer bestehenden kommerziellen Partnerschaft bekanntgegeben. Diese zielt darauf ab, Verbindungen weiter zu verbessern und das Reiseerlebnis der Passagiere zwischen Skandinavien und den Vereinigten Staaten zu optimieren. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement beider Partner, ihrer Kundschaft mehr Komfort und verbesserte Treuevorteile zu bieten.

Mit diesem jüngsten Schritt wird Air France ihre Flugnummern auf den von SAS durchgeführten Nonstop-Transatlantikflügen hinzufügen. Diese neue Codeshare-Vereinbarung ermöglicht Passagieren einen nahtlosen Zugang zu einer Vielzahl von Zielen in den Vereinigten Staaten über zentrale skandinavische Drehkreuze.

Die neuen Codeshare-Strecken umfassen:

Ab Kopenhagen (CPH) nach: Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York-Newark (EWR), New York-JFK (JFK), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) und Washington D.C. (IAD)

Ab Stockholm Arlanda (ARN) nach: New York-Newark (EWR) und Miami (MIA)

Ab Oslo (OSL) nach: New York-Newark (EWR) und New York-JFK (JFK)

Buchungen sind ab sofort möglich auf airfrance.ch, klm.ch, flysas.com und über alle Vertriebskanäle für Flüge ab heute.

Diese erweiterte Partnerschaft baut auf dem Erfolg der in 2024 begonnenen kommerziellen Zusammenarbeit zwischen Air France-KLM und SAS auf. Im vergangenen September trat SAS zudem der SkyTeam-Allianz bei, zu deren Gründungsmitgliedern Air France-KLM zählt.

Dieses Momentum setzte sich Anfang dieses Jahres fort, als SAS seinen Code auf mehreren internationalen Langstreckenflügen von Air France und KLM ab den jeweiligen Drehkreuzen Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol hinzufügte. Dies geschah zusätzlich zu den im letzten Jahr eingeführten gegenseitigen Codeshare-Flügen im europäischen Streckennetz.

Passagiere auf diesen Codeshare-Strecken können Meilen sowie XP (Experience Points) für ihren Flying Blue-Status sammeln. SAS-Flüge sind - vorbehaltlich der Verfügbarkeit - für Flying Blue-Prämientickets qualifiziert.

Die kontinuierliche Vertiefung dieser kommerziellen Partnerschaft unterstreicht die gemeinsame Vision der Fluggesellschaften, Passagieren mehr Auswahl und Flexibilität zu bieten.

Über Air France-KLM

Die Air France-KLM-Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer starken europäischen Basis, dessen Hauptgeschäftsfelder die Passagier- und Frachtbeförderung sowie die Wartung von Luftfahrzeugen sind.

Air France-KLM ist eine führende Akteurin im internationalen Flugverkehr ab Europa. Sie bietet ihren Kundinnen und Kunden Zugang zu einem weltweiten Streckennetz, das dank Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia mehr als 320 Destinationen abdeckt, hauptsächlich von ihren Drehkreuzen in Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Amsterdam-Schiphol.

Flying Blue ist das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe mit mehr als 26 Millionen Mitgliedern. Zusammen mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic betreibt Air France-KLM das grösste transatlantische Joint Venture mit mehr als 375 täglichen Flügen. Air France-KLM ist auch Mitglied der SkyTeam-Allianz, die 19 Fluggesellschaften umfasst und die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Fluggästen in ihrem globalen Netzwerk ein nahtloses Reiseerlebnis auf jeder Etappe der Reise zu bieten.

Die Air France-KLM-Gruppe ist seit 20 Jahren als Branchenführerin im Bereich der nachhaltigen Entwicklung anerkannt und ist entschlossen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Luftfahrt zu beschleunigen.

Über SAS

SAS, seit 1946 Skandinaviens führende Fluggesellschaft, betreibt einen globalen Hub am Flughafen Kopenhagen (CPH), ergänzt durch Hubs in Oslo (OSL) und Stockholm (ARN).

Die Mission von SAS ist es, Skandinavien mit der Welt und die Welt mit Skandinavien zu verbinden. Jedes Jahr befördert SAS mehr als 25 Millionen Passagiere und 60’000 Tonnen Fracht zu 135 Zielen in Europa, den USA und Asien. Mit ihrem unermüdlichen Fokus auf operative Exzellenz gilt SAS als die pünktlichste Fluggesellschaft in Europa und weltweit. Zusammen mit über 10’000 engagierten Mitarbeitern arbeitet sie mit Partnern und Kunden zusammen, um transformative Veränderungen in der Luftfahrt voranzutreiben. SAS hat sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und damit den visionären Geist ihrer Gründer zu verkörpern: «Der Übergang vom Alten zum Neuen ist die einzige Tradition, die es wert ist, bewahrt zu werden.» Innovation und gesellschaftlicher Fortschritt stehen im Mittelpunkt ihres Handelns.

SAS ist seit September 2024 Mitglied der SkyTeam-Allianz und bietet zusammen mit ihren Partnerfluggesellschaften ein umfangreiches weltweites Streckennetz.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch