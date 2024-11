RTLZWEI

Diese Woche bei "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein": Ausgeraubt in Paris

München (ots)

Azubi Jean wird in Paris das Handy gestohlen

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" - Montag bis Freitag (4. - 8. November) um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

Für Azubi Jean steht der erste Urlaub vor der Tür. Der 23-Jährige hat gespart und möchte die Stadt der Liebe Paris erkunden. Doch am letzten Tag kommt dann der große Schock: Ihm wird sein Handy gestohlen! Nach dem Paris-Trip steht für Jean erstmal fest: Ins Ausland möchte er vorerst nicht mehr reisen. Dafür gib es andere erfreuliche Neuigkeiten, denn der Vater zweier Kinder ist wieder in einer Beziehung.

Es ist ein Schicksalsschlag: Jasmin war im 8. Monat schwanger und hat ihr Kind verloren. In dieser schweren Zeit rücken Maik und Jasmin noch näher zusammen und spenden sich nicht nur Trost, sondern auch Stärke. Nun versuchen die jungen Eltern so gut es geht weiterzumachen. Doch gerade für die 20-Jährige ist die Situation noch gar nicht zu begreifen.

Zwischen Regina und Pamela herrscht ein ständiges Auf und Ab. Vor kurzem haben sich die Freundinnen wieder verkracht. Wird es zu einer Versöhnung zwischen den beiden Frauen kommen? Abseits der Streitigkeiten freut sich Regina auf einen Trip zu ihren Bekannten nach Hamburg. Weil auch Damian grade seine Freundin dort besucht, treffen sich die Freunde kurzerhand in der Hansestadt. Wieder zuhause in Rostock plagen die 71-jährige erneut gesundheitliche Probleme. Ihr Gesundheitszustand macht es ihr fast unmöglich, selbst die Wohnung zu putzen. Doch in Maiks Mutter Bärbel hat Regina ihre Rettung gefunden.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein":

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" ist eine Doku-Reihe, die das echte Leben der Bewohner des Rostocker Stadtteils Groß Klein zeigt. Die Reihe gibt authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.