Körber und KKR stärken Supply-Chain-Software-Geschäft durch strategische Akquisition von MercuryGate

Hamburg/Minneapolis/Cary

Kombiniertes Software-Portfolio erweitert Supply-Chain-Execution-Lösungen und bietet Kunden weltweit mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit.

Körber Supply Chain Software, ein Joint Venture von Körber und KKR und führender Anbieter von End-to-End Supply-Chain-Software-Lösungen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von MercuryGate International Inc., einem führenden Anbieter von Transportmanagementsystemen (TMS), unterzeichnet. MercuryGate steht für multimodale Optimierungs- und Umsetzungsstärke sowie für breite Expertise kombiniert mit schneller Implementierung und messbaren Wertschöpfungsbeiträgen. Die Akquisition ist ein weiterer strategischer Schritt, das Supply-Chain-Software-Portfolio von Körber umfassend und innovativ um Lösungen zu erweitern, die für Kunden flexibel anpassbar und skalierbar sind.

Die Komplexität globaler Lieferketten nimmt weiter zu. Daher war der Bedarf an Flexibilität und Ausfallsicherheit noch nie so groß wie heute. Unternehmen erwarten zunehmend Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit von Supply-Chain-Execution-Lösungen, um ihre Innovationskraft zu sichern und flexibel expandieren zu können.

Durch die Erweiterung seines Angebotsportfolios über alle Supply-Chain-Software-Prozessschritte hinweg wird Körber zu einem führenden Anbieter für die Steuerung von Warenverkehrsströmen - von der Beschaffung über den Eingang sowie die Auftragserfüllung bis zum Endverbraucher. So werden Planungssilos minimiert und die Problemlösung beschleunigt. Damit erzielen Kunden direkte Verbesserungen nicht nur in ihren Prozessen, sondern auch ihrer Geschäftsergebnisse.

Konkret profitieren Kunden vom Zusammenschluss von Körber Supply Chain Software und MercuryGate durch:

Lösungen, die Inbound- und Outbound-Supply-Chain-Aktivitäten miteinander verbinden und so die Kosteneffizienz und das Endkundenerlebnis verbessern, indem sie die Bestellung, Nutzung und Weiterleitung von Waren optimieren.

Eine belastbare, zuverlässige Supply-Chain-Execution-Plattform, die Transparenz über alle Bestandspools bietet und es Kunden ermöglicht, Wachstumspotenziale zu erkennen sowie mögliche Störungen zu antizipieren und präventiv darauf zu reagieren.

Die Möglichkeit, zukünftige Supply-Chain-Strategien zu simulieren, zu bewerten sowie dabei lokale und globale Rentabilitätspotenziale im Unternehmen zu identifizieren.

"Unsere Kunden bewegen sich in einem dynamischen, volatilen Supply-Chain-Umfeld mit immer höheren Erwartungen an die Auftragsabwicklung", betont Ed Auriemma, CEO Körber Supply Chain Software. "Mit der Akquisition von MercuryGate bietet Körber Supply Chain Software eine einzigartige Kombination aus innovativer Technologie und umfassendem Branchen-Know-how an. So unterstützen wir unsere Kunden mit innovativen Prozessen bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen."

Die Übernahme von MercuryGate durch Körber hat das Ziel, eine integrierte Supply-Chain-Execution-Suite anbieten zu können, die Echtzeit-Optimierung und Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette ermöglicht. Kunden profitieren von integrierten Prozessen über alle Funktionen hinweg, die eine schnellere, genauere Entscheidungsfindung ermöglicht und so dazu beiträgt, dass Risiken und Störungen effektiv minimiert werden.

Stephan Seifert, Vorstandsvorsitzender von Körber, sagt: "Diese Akquisition belegt, dass wir unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie umsetzen, indem wir unser bestehendes Portfolio an Supply-Chain-Software-Lösungen erneut erheblich erweitern. Wir erreichen damit einen weiteren strategischen Meilenstein, um - unabhängig von ihren Herausforderungen - erste Wahl für unsere Kunden zu sein. Darüber hinaus bestätigt diese Akquisition erneut, dass unsere vertrauensvolle strategische Zusammenarbeit mit KKR klaren Mehrwert für unsere Kunden schafft."

"Durch die Kombination des Supply-Chain-Software-Geschäfts von Körber mit unserem multimodalen, SaaS-basierten MercuryGate-TMS entsteht ein integriertes Supply-Chain-Angebot mit klarem Mehrwert für globale Branchenführer", kommentiert Joe Juliano, CEO von MercuryGate. "Gemeinsam bieten wir das weltweit umfassendste Angebot an Softwarelösungen für die Supply-Chain-Steuerung."

Peter Rottier, Managing Director bei Summit Partners, die seit 2018 Partner von MercuryGate sind, fügt hinzu: "Wir waren davon überzeugt, dass globale Lieferketten und die wachsende Kundennachfrage nach kürzeren Order-to-Delivery-Zeiten für mehr Akzeptanz von Lösungen wie der von MercuryGate sorgen, die Händlern und Logistikdienstleistern bei der Reduktion von Komplexität sowie Transportkosten helfen. Es war spannend gemeinsam mit dem MercuryGate-Team an der Umsetzung dieser Vision zu arbeiten."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen.

Weitere Informationen zu dieser Akquisition finden Sie in einem Blog-Beitrag von Sean Elliott, CTO bei Körber Supply Chain Software.

Über Körber Supply Chain Software

Körber Supply Chain Software ist der Partner für Unternehmen, die umfassende und intelligente Softwarelösungen für die Supply-Chain-Steuerung benötigen - angepasst auf die jeweiligen Herausforderungen und skalierbar. Körber Supply Chain Software bietet Kunden umfassende Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Transparenz - vom Auftragsmanagement bis hin zum globalen End-to-End-Warenverkehrsstrom innerhalb der komplexesten globalen Supply-Chain-Abläufe. Die Körber Supply Chain Software GmbH ist ein Joint Venture von Körber, einem international führenden Technologiekonzern, und KKR, einer weltweit führenden Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung, Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Erfahren Sie mehr unter www.koerber-supplychain-software.com.

Über Körber

Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit mehr als 12.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain und Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. Auf Kundenbedürfnisse reagieren wir schnell, Ideen setzen wir nahtlos um, und mit unseren Innovationen schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dabei bauen wir verstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns: www.koerber.com.

Über MercuryGate

MercuryGates Smart Transportation(TM) Suite bietet leistungsstarke Transport- und Logistikmanagementlösungen, die sich als Wettbewerbsvorteil für die erfolgreichsten Versender, 3PLs, Broker und Spediteure von heute erwiesen haben. Die umfassende Software-as-a-Service (SaaS)-Suite unterstützt nativ alle Verkehrsträger und -segmente und schafft einen Mehrwert für ihre Nutzer durch verbesserte Kosten, Produktivität und Effizienz durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und vernetzten Technologien zur Anpassung und Automatisierung von Transportmanagementfunktionen. Smart Transportation macht den Versand intelligent, einfach, nachhaltig und transformativ für die Kunden. Erfahren Sie mehr über MercuryGate unter https://mercurygate.com/.

Über KKR

KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in den Gemeinden, in denen KKR präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und - durch strategische Partner - in Hedgefonds investieren. Die Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner Versicherungstochtergesellschaften beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com. Für weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group, finden Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter www.globalatlantic.com.

Über Summit Partners

Summit Partners wurde 1984 gegründet und ist eine globale alternative Investmentgesellschaft, die auf Wachstumsaktien, festverzinsliche Wertpapiere und öffentliche Aktien ausgerichtet ist. Summit investiert in alle Bereiche der Wirtschaft und ist in mehr als 550 Unternehmen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und anderen Wachstumsbranchen investiert. Summit ist in Nordamerika und Europa vertreten und investiert in Unternehmen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.summitpartners.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.