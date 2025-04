SLOVAKIA TRAVEL

EXPO 2025: Die slowakische Exposition öffnet ihre Pforten auf der World Expo in Japan

Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire)

Seit dem 13. April kann die Öffentlichkeit nun die World Expo in Osaka, Japan, besuchen. Auch die Slowakei ist bei dieser prestigeträchtigen internationalen Veranstaltung vertreten. Insgesamt werden mehr als 28 Millionen Besucher auf der World Expo erwartet, die vom 13. April bis zum 13. Oktober für das Publikum geöffnet ist.

Das zentrale Thema der EXPO 2025 lautet „Zukunftsgesellschaft für unser Leben gestalten" - der Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit. Das Motto der slowakischen Nationalausstellung , das sich durch die gesamte EXPO zieht, lautet „Slovakia – the Heart of Inspiration".

„Ich möchte dem gesamten Team für die Vorbereitung und die würdige und professionelle Präsentation der Slowakei danken", sagte Martin Krnáč, Staatssekretär des Ministeriums für Tourismus und Sport der Slowakischen Republik, bei der feierlichen Eröffnung der slowakischen Ausstellung auf der Weltausstellung in Japan.

Die Slowakei wird ihre Ausstellung auf die Themen stützen, die in zweiwöchigen Abständen gewechselt werden. Die Themen sind: Wasser, Wein, Gesundheit, Innovation, regionale Geschmacksrichtungen, spielerisches Lernen, Sport als Motivation, Restaurierung und Schutz des Kulturerbes, Kunst und Mode. Der Nationalfeiertag der Slowakei ist der 10. September.

„Wir wollen die Slowakei als attraktives Reiseziel auf der EXPO 2025 präsentieren. Unser Ziel ist es vor allem, die Besucher der Weltausstellung zu inspirieren und neugierig zu machen, und wir wollen die Einzigartigkeit unseres Landes hervorheben, weshalb wir uns auch für das Motto 'Slovakia - the Heart of Inspiration' entschieden haben", sagte Michaela Kovačičová, Generalkommissarin für die slowakische Beteiligung an der Weltausstellung EXPO 2025 in Japan.

„Die Weltausstellung ist eine hervorragende Plattform zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Der Tourismus ist eine der Säulen der slowakischen Wirtschaft, und diese Veranstaltung mit ihrer professionellen Präsentation hat ein enormes Potenzial, den Incoming-Tourismus und die Ankunft von Besuchern in der Slowakei zu fördern, und zwar nicht nur aus Asien. Die zweite wichtige Dimension ist die Schaffung von Partnerschaften und die Unterstützung der Geschäftsaktivitäten unseres Landes", sagte Matej Fekete, Generaldirektor von SLOVAKIA TRAVEL.

SLOVAKIA TRAVEL ist eine nationale Organisation zur Förderung des Tourismus in der Slowakei. Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung des Tourismus auf dem in- und ausländischen Markt.

