Hattrick fürs Gstaad Palace: Wieder bestes Ferienhotel der Schweiz und Nummer 3 in Europa

Die «BILANZ» kürt in ihrem jährlichen Hotel-Ranking die besten Adressen der Schweizer und Europas Ferienhotellerie. Dabei steht ein Haus unangefochten an der Spitze: Bereits zum dritten Mal in Folge sichert sich das Gstaad Palace den ersten Platz unter den 50 besten Ferienhotels der Schweiz. Auch im internationalen Vergleich kann sich das Haus zeigen lassen: Stolz steht das «Palace» auf dem dritten Rang unter den 150 besten Ferienhotels Europas.

Besser könnte man es nicht ausdrücken: «Drei Mal hintereinander die Nummer 1 zu sein und das erst noch in einem Ranking, das als echter Benchmark in der Branche gilt, ist eine Ehre und Parforce-Leistung sondergleichen. Der Hattrick geht voll und ganz auf das Konto eines jeden einzelnen Mitarbeitenden aus unserer Palace-Family. Diese Auszeichnung zeigt ein weiteres Mal, dass wir auf dem richtigen Kurs sind – mit Tradition, Authentizität und gelebter Gastfreundschaft», äussert sich Andrea Scherz, General Manager und Inhaber des Gstaad Palace begeistert.

Das Ranking des Schweizer Wirtschaftsmagazins BILANZ zeichnet sich durch eine solide Bewertungsmethodik aus, die auf vier Säulen abgestützt ist. Es gilt daher in der Branche als eines der renommiertesten des Landes. Jeweils über 18 Monate hinweg werden 400 Expertentests durchgeführt, schriftliche Umfragen bei 93 Schweizer Top-Hoteliers eingeholt und Bewertungen aus Testportalen sowie Reisepublikationen ausgewertet. Zusammen mit den Erfahrungen von 120 Profis aus der Hotellerie und Reisebranche aus der Schweiz und Europa werden die Werte in ein 100-Punktesystem umgerechnet und entsprechend gewertet und ausgezeichnet.

Das Gstaad Palace ist geprägt von einer langen, bewegten und erfolgreichen Geschichte und unverwechselbaren Gastgeber-Tradition. Konsequent verfolgt dieser Betrieb seine Linie – zeitlos und modern, seit 1913 bis zum heutigen Tag. «Wir sind authentisch, weil wir das Original sind. Bei uns dreht sich alles um den Gast und sein Wohlergehen, seine Privatsphäre, seinen individuellen Genuss. Unsere Mitarbeitenden begegnen den Gästen auf Augenhöhe und schaffen eine familiäre Atmosphäre, die man anderswo kaum mehr findet», beschreibt Scherz die Philosophie des Hauses.

Gut in den Sommer gestartet, zieht sich die grosse Nachfrage nach einer Auszeit im Palace durch und bleibt konstant hoch. Gstaad ist und bleibt weit oben auf der Agenda für Ferien in der Schweiz. Im Gstaad Palace geniessen die Gäste noch bis zum 4. September 2025 die Sommersaison. Pünktlich auf die Vorweihnachtszeit öffnen die Tore am 15. Dezember für die Wintersaison.

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz. Damit gehört es zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit eindrücklichem Panorama auf die Gstaader Bergwelt vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Die Familie Scherz und das Gstaad Palace Team begrüssen ihre Gäste im Sommer noch bis zum 4. September 2025 sowie im Winter ab dem 15. Dezember 2025 bis zum 8. März 2026. Medienkontakt Gstaad Palace Anna Siroka, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch