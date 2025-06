Panta Rhei PR AG

Air France steigt in der globalen Rangliste der Skytrax World Airline Awards 2025 auf

Ein Dokument

Air France steigt in der globalen Rangliste der Skytrax

World Airline Awards 2025 auf

Zum fünften Mal in Folge als beste Fluggesellschaft in Westeuropa ausgezeichnet

Ausgezeichnet für das beste Essen in der First Class-Lounge und die beste First Class- Komfortausstattung

Platz 8 der besten Fluggesellschaften der Welt (Platz 9 im Jahr 2024)

Am 17. Juni 2025 wurde Air France bei der Verleihung der Skytrax World Airline Awards 2025 während der Internationalen Pariser Luftfahrtausstellung in Le Bourget (Frankreich) mehrfach ausgezeichnet.

Zum fünften Mal in Folge wurde Air France zur besten Fluggesellschaft in Westeuropa gekürt. Die Fluggesellschaft belegte zudem den ersten Platz in zwei Kategorien im Zusammenhang mit ihrem La Première-Angebot: bestes Essen in der First Class-Lounge sowie bester Komfort in der First Class. Dadurch steigt Air France in der weltweiten Rangliste weiter auf und verbessert sich im Vergleich zu 2024 um einen Platz, von Platz 9 jetzt auf Platz 8.

«Wir investieren weiterhin stark in die Verbesserung des Kundenerlebnisses in allen unseren Reisekabinen. Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen würdigen die Bemühungen und das Engagement all unserer Teams, sowohl am Boden als auch in der Luft. Sie spornen uns an, die französische Kunst des Reisens noch besser in die Welt zu tragen», sagte Fabien Pelous, SVP Customer Experience bei Air France. «Ich möchte mich bei all unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen und ihre Treue bedanken.»

La Première: die höchste Ausdrucksform des Reisens

Im Jahr 2025 hat Air France ihr komplett neu gestaltetes La Première-Erlebnis vorgestellt. Von dem Moment an, in dem La Première-Gäste in Paris-Charles de Gaulle ankommen, geniessen sie einer völlig auf Privatsphäre und Vertraulichkeit ausgelegten Flughafenreise. In der eigens für La Première eingerichteten Lounge, die nun über individuelle Suiten verfügt, steht die Gastronomie im Mittelpunkt – mit einem Menü sowie einer Wein- und Champagnerkarte, die von Alain Ducasse und seinem Team zusammengestellt wurden. Zu den Höhepunkten gehören die berühmte Pasta mit schwarzem Trüffel und Schinken sowie das an Monte-Carlo erinnernde Rum- oder Armagnac-Baba.

Die neue La Première-Suite, die nach und nach in einer Reihe von Boeing 777-300-Flugzeugen eingeführt wird, erstreckt sich über fünf Fenster und bietet ein einzigartiges, vollständig modulares Design. Sie verfügt über einen Sessel und eine Chaiselongue, die sich zusammen in ein richtiges Bett verwandeln lassen. Dabei passt sich der Sessel jeder Phase des Fluges an: dem Start, der Landung, dem Essen oder der Entspannung. Er ist mit weichem, ergonomischem Memory-Schaumstoff ausgestattet und passt sich perfekt an den Körper des Passagiers an, um einen optimalen Komfort zu bieten. Die Chaiselongue vor dem Sitz ermöglicht es den Gästen, sich in jeder beliebigen Position auszuruhen – ideal, um sich im Sitzen auszustrecken, zu lesen oder einen Film anzuschauen. Für einen erholsamen Schlaf in rund 10’000 Metern über Meer lässt sich die Chaiselongue zu einem völlig flachen, zwei Meter langen Bett ausfahren. Jede der vier Suiten ist von einem dicken Netzvorhang umgeben, der vom Boden bis zur Decke reicht und für ein kokonartiges Ambiente sorgt.

Während des Fluges überreicht Air France den La Première-Gästen ein elegantes Amenity Kit, das in den beiden charakteristischen Farben des La Première-Universums – Perlgrau und Rot – erhältlich ist und mit dem geflügelten Seepferdchen-Emblem der Fluggesellschaft versehen ist. Das Etui ist ein echtes Lederaccessoire mit feiner Verarbeitung. Für dieses exklusive Set hat sich Air France mit der französischen Hautpflegemarke Sisley zusammengetan, um einen raffinierten Beauty-Moment während des Fluges zu bieten. Das Etui enthält eine Auswahl von vier Produkten, die vom Pionier der Phyto-Kosmetik aufgrund ihrer feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften sorgfältig ausgewählt wurden.

Mit der geräumigen Flughafenlounge, der privaten Suite an Bord, der Drei-Sterne-Küche, der von Experten zusammengestellten Wein- und Champagnerkarte und den ruhigen Nächten in der Luft ist jeder Aspekt der La Première-Reise so gestaltet, dass das Reisen zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Über Skytrax

Skytrax ist eine internationale Organisation zur Bewertung des Luftverkehrs, die seit 1999 die World Airline Awards – auch bekannt als die «Oscars der Luftfahrtindustrie» – vergibt. Reisende aus aller Welt stimmen in der grössten Umfrage zur Zufriedenheit von Fluggästen ab, um die Gewinner zu ermitteln. Kunden aus mehr als 100 Ländern nahmen zwischen September 2024 und Mai 2025 an der Umfrage teil. Mehr als 325 Fluggesellschaften wurden in das endgültige Ranking aufgenommen.

Über Air France

Air France versteht sich seit 90 Jahren als Botschafterin der französischen Reisekunst und lässt Frankreich in der ganzen Welt erstrahlen.

Air France hat sich verpflichtet, ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren. Durch die Modernisierung ihrer Flotte, die verstärkte Integration nachhaltiger Flugkraftstoffe und den Einsatz von Öko-Pilotpraktiken will die Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 30 Prozent senken.

Wann immer möglich, bietet Air France ihren Kundinnen und Kunden umweltfreundlichere Mobilitätslösungen an, darunter auch intermodale Lösungen in Zusammenarbeit mit der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF.

Weitere Informationen über das Engagement von Air France im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gibt es unter corporate.airfrance.com/en/sustainable-development oder auf der Plattform X unter

@AFnewsroom.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch