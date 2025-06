Air France Pop-up-Restaurant auf dem Rooftop der Pariser Galeries Lafayette

Panta Rhei PR AG

Vom 25. Juni bis zum 20. August 2025 öffnet Air France wieder die Türen ihres Pop-up-Restaurants, dieses Mal auf dem Rooftop der Galeries Lafayette Paris Haussmann. Den ganzen Sommer über bietet Air France Gästen aus aller Welt die Möglichkeit, ihre Langstrecken-Business-Menüs «wie an Bord» in einem aussergewöhnlichen Rahmen mit Panoramablick auf Paris zu geniessen. Mit Gerichten und Desserts, die vom dreifachen Michelin-Sternekoch Régis Marcon und der renommierten Pâtissière Nina Métayer speziell für Air France-Kundinnen und -Kunden kreiert wurden, bietet das neue Aussenrestaurant eine einzigartige Gelegenheit, das Beste der Air France-Küche zu entdecken.

Nach dem Erfolg des ersten Pop-up-Restaurants im Palais de Tokyo während der Olympischen Spiele und Paralympics in Paris im vergangenen Sommer richtet Air France ihr neues Restaurant auf der Dachterrasse des berühmten Pariser Kaufhauses Galeries Lafayette Paris Haussmann ein.

Das Restaurant ist in einem eleganten, massgeschneiderten Dekor in den charakteristischen Farben der Fluggesellschaft eingerichtet: Marineblau, Weiss als heller und kontrastreicher Farbtupfer und ein Hauch von Rot. Mit zwanzig Gedecken und zwei Mittagsangeboten ähnelt es der privaten und gemütlichen Atmosphäre der Air France-Flughafenlounges und ist ideal, um eine Gourmetpause in einem einzigartigen Rahmen einzulegen, weit weg von der Hektik der Stadt. Eine Lounge im Freien und Sonnenliegen vervollständigen das Angebot, sodass die Gäste den Panoramablick auf Paris – vom Eiffelturm bis zum Montmartre – in vollen Zügen geniessen können.

Kulinarische Höhepunkte

Die Speisekarte dieses Konzeptrestaurants umfasst ein französisches Menü, das mit dem Know-how von Servair, dem führenden Catering-Unternehmen für Fluggesellschaften, zubereitet und «wie an Bord» serviert wird. Jedes Gericht besteht aus einer Vorspeise, einer Hauptspeise, einer Käseauswahl und einem Dessert und wird auf eigens von Designer Jean-Marie Massaud für Air France entworfenem Geschirr serviert, das dem an Bord eines Flugzeugs ähnelt.

Die Restaurantgäste kommen in den Genuss von Gerichten, die der dreifache Michelin-Sternekoch Régis Marcon für die Langstrecken-Business-Kabine von Air France kreiert hat. Das À-la-carte-Menü mit Fleisch-, Geflügel-, Fisch- und vegetarischen Gerichten ist identisch mit den Gerichten, die an Bord angeboten werden. Ob Camargue-Zitronenreis mit Karotten-Orangensauce, Butternusskürbis und roten Bohnen oder Huhn mit Morchelsauce, Pilaw-Reis und grünem Spargel: Die kulinarischen Kreationen erzählen die Geschichte der Küche von Régis Marcon, die von der Natur und seiner Heimatregion Auvergne-Rhône-Alpes inspiriert ist.

Zum Dessert können die Gäste Patisserie von Nina Métayer geniessen, die 2023 als weltbeste Konditorin ausgezeichnet wurde. Die schmackhaften und leichten Backwaren sorgen für eine wahre Sinnesreise.

Die französische Wein- und Champagnerkarte wurde vom Air France-Chefsommelier Xavier Thuizat zusammengestellt, der auch Chefsommelier im Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel ist, und der 2022 zum besten Sommelier Frankreichs gekürt wurde. Auch eine grosse Auswahl an nicht-alkoholischen Getränken ist im Angebot.

Das Air France-Restaurant befindet sich im achten Stock der Galeries Lafayette, Coupole Store, 40 Boulevard Haussmann, 75009 Paris. Es ist vom 25. Juni bis 20. August 2025 täglich (ausser Dienstag) von 11.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Reservierung erforderlich. Mittagsmenü für 93 Euro inklusive Getränke.

Über Galeries Lafayette

Die Galeries Lafayette sind Frankreichs führende Kaufhausmarke und weltweit bekannt. Seit 130 Jahren gilt sie als Spezialistin für Mode und Events. Sie bietet allen Besucherinnen und Besuchern ein einzigartiges Einkaufserlebnis und stellt sicher, dass französische und internationale Kundinnen und Kunden aus einem Angebot an Klassikern und immer wieder neuen exklusiven Marken wählen können. Galeries Lafayette bietet Mode und Accessoires, Beauty, Lifestyle sowie eine Food Hall und Restaurants und geniesst dank eines Netzes von 67 Filialen in Frankreich und der ganzen Welt, der Website galerieslafayette.com und des Fabrikverkaufs Galeries Lafayette L'Outlet weltweite Bekanntheit.

Über Air France

Air France versteht sich seit 90 Jahren als Botschafterin der französischen Reisekunst und lässt Frankreich in der ganzen Welt erstrahlen.

Air France hat sich verpflichtet, ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren. Durch die Modernisierung ihrer Flotte, die verstärkte Integration nachhaltiger Flugkraftstoffe und den Einsatz von Öko-Pilotpraktiken will die Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 30 Prozent senken.

Wann immer möglich, bietet Air France ihren Kundinnen und Kunden umweltfreundlichere Mobilitätslösungen an, darunter auch intermodale Lösungen in Zusammenarbeit mit der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF.

Weitere Informationen über das Engagement von Air France im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gibt es unter corporate.airfrance.com/en/sustainable-development oder auf der Plattform X unter @AFnewsroom.

