Der Countdown zum Glarner Musikfest läuft

Genau in zehn Tagen geht das Glarner Stadtopenair über die Bühne. Auch das beliebte und kostenlose Kinderprogramm am Samstag gehört wieder dazu. Als musikalischer Act tritt Jaël, die Sängerin der früheren Schweizer Band Lunik, auf.

2021 veröffentlichte Jaël das Mundart-Kinderalbum «Sensibeli», begleitet von einer illustrierten Geschichte über ein hochsensibles Kind. Tausendfach verkauft, hat das Werk bereits viele Fans gefunden. Es zeigt, dass Kinderlieder nicht nur lustig, sondern auch zart, nachdenklich und ruhig sein dürfen. Das «Sensibeli» lädt zum Träumen, Mitsummen und manchmal auch zum Traurigsein ein. Zu den weiteren Attraktionen am Kinderprogramm gehören Frisuren, Kinderschminken, Ballone, Zirkusanimationen und ein Wettbewerb mit tollen Preisen vom Märchenhotel Braunwald und Zirkus Mugg. Kinder bis Jahrgang 2015 und jünger haben in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person auch ausserhalb des kostenlosen Kinderprogramms freien Eintritt zum Stadtopenair.

Tickets und Eintrittsbändeli

Grundsätzlich sind die Tagestickets und Festivalpässe online im Vorverkauf erhältlich. Sofern das Festival nicht ausverkauft ist, sind sie auch an der Abendkasse erhältlich. Der Umtausch des Tickets in ein Eintrittsbändeli ist bereits im Voraus – am Mittwoch, 18. Juni 2025, 17 bis 20 Uhr – vor dem Haupteingang möglich. Die Tickets lassen sich nur persönlich gegen ein Bändeli eintauschen, das vor Ort angezogen werden muss.

Bargeldlos ans Musikfest

Auf dem gesamten Festivalgelände wird wieder ausschliesslich bargeldlos bezahlt. Die Besucherinnen und Besucher können problemlos mit den gängigen elektronischen Zahlungsmitteln (EC, Maestro, PostFinance, Kreditkarte, Twint, Apple und Samsung Pay) bezahlen. Wer keine dieser Möglichkeiten nutzen möchte oder besitzt, kann am Cashless-Desk auf dem Festivalgelände spezielle Guthabenkarten für das GLKB Sound of Glarus erwerben. Diese Karten lassen sich vor Ort mit Bargeld aufladen. Allfällige Restguthaben auf Cashless-Karten von letztem Jahr bleiben bestehen.

Entspannt ans Grossereignis

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit den öffent­lichen Verkehrsmit­teln. Züge und Busse fahren von Glarus in Richtung Ziegelbrücke, Linthal und Elm und halten an allen Zwischenhaltestellen. ÖV-Reisende profitieren von zehn Franken Rabatt auf ihre Fahrkarte mit dem Coupon-Code SOUNDOFGLARUS2025 mit Zielbahnhof Glarus (vom 19. bis 21. Juni einlösbar). Erhältlich sind die Billete mit Rabattcode auf der Angebotsseite von RailAway und der SBB-App. Autofahrende parkieren auf dem Kasernenplatz.

Das Wichtigste in Kürze

Das GLKB Sound of Glarus findet von Donnerstag bis Samstag, 19. bis 21. Juni 2025, auf dem Zaunplatz in Glarus statt.

Vorverkauf im Glarussell und bei Ticketcorner

Lokale Vorverkaufsstelle ist das Glarussell an der Bahnhofstrasse 23 in Glarus. Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag sind für 75 Franken erhältlich (Abendkasse: 85 Franken). Der Festivalpass kostet 150 Franken (3 Tage zum Preis von 2 Tagen / Abendkasse: 170 Franken). Zusätzlich sind Tickets auch bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner erhältlich.

Künstler im Internet

Linda Fäh | Spider Murphy Gang | Volxrox | Finn’s Finale | Riana

Šuma Čovjek | Luut & Tüütli | Dabu Fantastic | El Cambio | Tesla Death Ray | DJ Zsu Zsu

Jaël – Sensibeli| Näbelliächt | Patent Ochsner | Troubas Kater | The Basement Saints | Catalyst | Palko!Muski

Informationen im Internet:

soundofglarus.ch

glkb.ch

ticketcorner.ch

