Neue LEGO® Briefmarke: Zum internationalen Tag des Spielens am 11. Juni erscheint Sonderbriefmarke der Deutschen Post AG

Diesen Sommer macht das Schreiben von Urlaubsgrüßen Kindern und LEGO® Fans noch mehr Spaß: Ab dem 5. Juni zieren LEGO Minifiguren eine neue Sonderbriefmarke der Deutschen Post AG, die anlässlich des Internationalen Tag des Spielens der Vereinten Nationen (UN) erscheint. Der Aktionstag wird seit 2024 jährlich am 11. Juni gefeiert und soll auf das in der Kinderrechtskonvention verankerte Grundrecht von Kindern auf Spiel aufmerksam machen.

Spielen und ausreichend Raum und Zeit zum Spielen zu haben, sind für das Wohlbefinden und die Entwicklung von Kindern essenziell. Im Spiel werden mentale und physische Stärken entwickelt und wichtige Zukunftskompetenzen wie Kreativität, Selbstwirksamkeit und lösungsorientiertes Handeln gefördert. In der heutigen Lebenswelt vieler Kinder ist der Zugang zu sicheren und anregenden Spielräumen jedoch oft eingeschränkt. Nur wenige kennen zudem das Recht auf Spiel - in Deutschland sind es beispielweise nur 25 Prozent der Eltern*.

Um auf die positive Wirkung des Spielens und auf das Grundrecht von Kindern darauf aufmerksam zu machen, hat die UN im vergangenen Jahr auf Wirken der LEGO Gruppe, der LEGO Foundation und weiteren Partnerorganisationen den International Day of Play als offiziellen Aktionstag am 11. Juni weltweit eingeführt.

"Wir setzen uns täglich für Kinder ein - nicht nur mit spannenden Spielerlebnissen, sondern auch mit partnerschaftlichen Aktionen und Initiativen wie dieser, um Kindern und ihren Bedürfnissen in der Gesellschaft Gehör zu verschaffen. Mit der neuen Briefmarke zum Internationalen Tag des Spielens möchten wir als LEGO Gruppe einen weiteren Beitrag dazu leisten, die Bedeutung von Spiel in den Vordergrund zu rücken", so Julia Goldhammer, General Manager & Vice President Europe Central der LEGO Gruppe. "Wie Briefe Menschen verbinden, verbindet Spielen Familien und Freunde und beides lebt von Kreativität. Wir freuen uns sehr, die LEGO Gruppe dabei zu unterstützen, mehr Aufmerksamkeit für die Wichtigkeit von Spielmöglichkeiten für Kinder zu schaffen und gemeinsam den Internationalen Tag des Spielens zu feiern", führt Benjamin Rasch, Leiter Marketing und Produktmanagement der Deutschen Post, weiter aus.

Die Sonderbriefmarke "Internationaler Tag des Spielens" erscheint am 5. Juni 2025 und wird in ausgewählten Filialen der Deutschen Post AG sowie online erhältlich sein. Zum Internationalen Tag des Spielens plant die LEGO Gruppe zudem eine Reihe von Aktivitäten und Events, um den Aktionstag mit seiner wichtigen Botschaft des Kinderrechts auf Spiel zu feiern und gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf das Wohlergehen, Entwicklung und Bestärken von Kindern als die Gestalter der Zukunft zu richten.

* Quelle: LEGO® Play Well Report 2024. Im Zeitraum Dezember 2023 bis Januar 2024 wurden 36.000 Eltern sowie 25.532 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in Europa, Nordamerika und Asien befragt - darunter 1.000 Eltern und 714 Kinder aus Deutschland.

