KLM-Sommerflugplan 2025: San Diego, Georgetown und Hyderabad

KLM fliegt im Sommer 2025 161 Ziele an, davon 95 in Europa und 66 interkontinental. Der Sommerflugplan beginnt am 30. März und dauert bis zum 25. Oktober 2025. Im Vergleich zum Sommerflugplan 2024 erhöht KLM die Zahl der Sitzplätze um 4 Prozent. Allerdings fliegt KLM aufgrund langer Lieferzeiten für Flugzeugteile und eines Mangels an Pilotinnen und Piloten immer noch mit etwa 90 Prozent ihrer Interkontinental-Kapazität.

KLM-Flugverbindungen aus der Schweiz:

Zürich - Amsterdam: 42 Flüge pro Woche

Basel - Amsterdam: 28 Flüge pro Woche

Genf - Amsterdam: 42 Flüge pro Woche

Das interkontinentale Streckennetz von KLM wird in diesem Sommer mit San Diego (USA), Georgetown (Guyana) und Hyderabad (Indien) erweitert. KLM wird auch weiterhin nach Portland (USA) fliegen, nachdem dieses Ziel in der Wintersaison 2024 hinzugefügt wurde. Ausserdem nimmt die Fluggesellschaft diesen Sommer drei neue Boeing 787-10 für Interkontinentalflüge in Betrieb.

KLM fliegt während des Sommerflugplans eine Reihe von Interkontinentalzielen häufiger an. So bietet KLM beispielsweise den kombinierten Flug nach Kilimanjaro und Daressalam (Tansania) ab Juni täglich an, im Sommer 2024 waren es fünfmal pro Woche. Das bedeutet fast 30 Prozent mehr Sitzplätze als im Sommerflugplan 2024. Nach Sansibar (Tansania) fliegt KLM in diesem Sommer hingegen nicht mehr. KLM bietet ab April auch Osaka (Japan) bis zu fünfmal pro Woche an. Las Vegas (Vereinigte Staaten) kann in diesem Sommer täglich mit KLM angeflogen werden, eine Steigerung gegenüber den fünf Flügen pro Woche im Jahr 2024. KLM bietet zudem einen täglichen Flug nach Rio de Janeiro an, genau wie im Winter. Edmonton (Kanada) wird fünfmal wöchentlich angeflogen, mit sechs wöchentlichen Flügen in der Spitzenzeit. Insgesamt bietet KLM im Vergleich zum Sommer 2024 rund 10 Prozent mehr Flüge nach Nordamerika an.

In Europa bietet KLM diesen Sommer drei neue Ziele an: Ljubljana, Exeter und Biarritz. Ihre Flüge nach Mailand konzentriert KLM in diesem Sommer auf den Flughafen Linate, der in Bezug auf das Stadtzentrum günstiger gelegen ist; die Flüge zum Flughafen Malpensa werden gestrichen. Zudem setzt KLM ihren neuen Airbus A321neo immer häufiger ein und verdoppelt die Zahl der Flugzeuge während der Sommersaison von fünf auf zehn.

KLM erhöht in diesem Sommer zudem einige Flugfrequenzen in Europa. So fliegt KLM zum Beispiel zweimal täglich nach Belfast (Vereinigtes Königreich), viermal täglich nach Porto (Portugal), bietet einen zusätzlichen täglichen Flug nach Barcelona (Spanien) an und fliegt im Frühjahr und Herbst zweimal täglich nach Split (Kroatien). Ausserdem wird es zusätzliche Flüge nach Krakau und einen zusätzlichen täglichen Flug nach Poznan geben. Durch diese Frequenzerhöhungen bietet KLM im Vergleich zum Sommerflugplan 2024 fast 25 Prozent mehr Sitze nach Portugal und Kroatien an.

