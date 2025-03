dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa-News Hub mit KI-Rechercheassistent gestartet

Hamburg (ots)

Alle dpa-Inhalte an einem Ort: Deutschlands größte Nachrichtenagentur hat den neuen dpa-News Hub gelauncht und erreicht damit einen entscheidenden Meilenstein in der digitalen Transformation. Kern der Innovation ist ein eigens entwickelter KI-Rechercheassistent, der wie eine Antwortmaschine funktioniert und dabei ausschließlich auf dpa-Informationen zugreift. Zusammen mit dem aktuellen dpa-Newsfeed sowie personalisierten Desks, kuratierten Top-Themen und Rückkanal zur Redaktion wird die neue Anwendung zum persönlichen Newsroom für alle Medienschaffenden.

"Die konsequente Digitalisierungsstrategie der dpa hat eine neue Stufe erreicht", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Mit der KI-gestützten Recherche im dpa-News Hub heben wir den Nutzen unserer Inhalte auf die nächste Effizienz-Stufe. Schnelle und verlässliche Zusammenfassungen - basierend auf überprüfter dpa-Berichterstattung - erleichtern allen Journalistinnen und Journalisten die Arbeit und sparen wertvolle Zeit und Ressourcen." Für den Aufbau des KI-Rechercheassistenten ist die dpa eine enge Partnerschaft mit dem amerikanischen Unternehmen You.com eingegangen und hat gemeinsam mit den KI-Pionieren ein Retrieval-Augmented Generation (RAG)-System entwickelt, das auf dpa-Inhalte trainiert ist.

"Zusammen mit unserem Partner You.com haben wir ein Tool geschaffen, das die Arbeit mit dpa-Texten erheblich vereinfacht", sagt Astrid Maier, stellvertretende Chefredakteurin der dpa und Chefin Strategie. "Statt langer Link-Listen mit einzelnen Artikeln, liefert der KI-Rechercheassistent konkrete Antworten in Form von schnellen Zusammenfassungen, die auf aktueller dpa-Berichterstattung und unserem Archivmaterial basieren - sowie zusätzlich auf die Originalbeiträge verweisen. Eine journalistische Antwortmaschine, die zu hundert Prozent auf verlässliche Quellen zugreift."

Für mehr Effizienz im Redaktionsalltag bietet der dpa-News Hub ab sofort fünf wesentliche Features:

1. Newsfeed: Alle Inhalte, alle Formate

Das komplette dpa-Nachrichtenangebot in einem übersichtlichen Feed. Filterung nach Ressort, Dienst oder Format. Verwandte Inhalte zu jeder Meldung, gespeicherte Suchen und Notifications erleichtern die Arbeit an einem Thema. (Umfang der dpa-Inhalte ist abhängig vom jeweiligen Vertrag des Medienhauses.)

2. KI-Rechercheassistent: Die Antwortmaschine (Beta)

Nicht mehr nach Stichworten suchen und durch Trefferlisten scrollen. Einfach Frage stellen und sich eine KI-gestützte Zusammenfassung der dpa-Berichterstattung geben lassen. Über verlinkte Quellen kann direkt tiefer in das Thema eingestiegen werden.

3. Desk: Persönliche News-Auswahl

Mit individuell gestaltbaren Desks können verschiedene Inhalte in einem Fenster beobachtet werden. Eilmeldungen, Fotodienst, Landesdienste oder eigene Volltextsuchen.

4. CvD-Ansicht: Alle Top-Themen im Blick

Die wichtigsten Themen des Tages - gesammelt und kuratiert von der dpa. Ebenso Ressorts und Landesdienste sowie übergreifende Themen wie Klima-Berichterstattung.

5. Messenger: Der direkte Draht zur dpa-Redaktion

Fragen zur Berichterstattung und Themenwünsche einreichen - sichtbar für alle Nutzerinnen und Nutzer. Für mehr Transparenz und Vernetzung auf dem News Hub.

Der dpa-KI-Rechercheassistent (Beta-Version) ist in der Premium-Variante des News Hubs inklusive. Die gesamte Anwendung ist browserbasiert und kann auch mobil genutzt werden.

Weitere Infos: www.dpa.com/news-hub

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)