Hisense kündigt mit der „UNLOCK FOR BLACK FRIDAY"-Kampagne die besten Smart-Home-Angebote an

Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, bietet mit seiner „Unlock for Black Friday"-Kampagne großartige Black-Friday-Angebote, die das Leben smarter und besser machen. Mit der nahtlosen Integration von Technologie in das tägliche Leben bieten die KI-gesteuerten Geräte von Hisense personalisierten Komfort und Bequemlichkeit. Freuen Sie sich auf die Zukunft des Wohnens! Seien Sie der Zeit voraus und richten Sie Ihr Zuhause ein – Hisense hat alles, und das zu einem unschlagbaren Preis!

Optimieren Sie Ihren Komfort mit dem Hisense Klimagerät Energy Pro X mit AI Smart Eye und TMS Control System Technologie. Es erkennt mühelos Ihre Position und optimiert Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstromrichtung und -geschwindigkeit und sorgt so für individuellen Komfort in jedem Winkel Ihres Hauses. Die HI-NANO-Funktion sterilisiert Keime und Bakterien durch die Freisetzung von Doppel-Ionen-Gruppen, die Schadstoffe aus der Luft entfernen. Genießen Sie eine angenehme Umgebung mit hoher Energieeffizienz, ausgezeichnet mit der EU-Energieeffizienzklasse A+++.

Erleben Sie das intelligente, vernetzte Leben mit dem Hisense Kühlschrank BCD-522W, der als Steuerzentrale für Ihr intelligentes Zuhause dient und über einen 21-Zoll-TFT-Bult-in-Bildschirm für eine einheitliche Steuerung verfügt. Die Funktion Lebensmittelinventarisierung verwaltet auf intelligente Weise die Lebensmittelvorräte und erinnert an das Verfallsdatum. Die Triple-Temp-Zone-Technologie reguliert die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in allen drei Bereichen und verhindert, dass sich Lebensmittelgerüche vermischen. Die „My Fresh Choice"-Funktion im unteren rechten Fach ermöglicht die Umwandlung von einem Kühl- in einen Gefrierschrank mit einer Temperatureinstellung von -18 °C~+5 °C. Synchronisieren Sie Ihr Smartphone mit dem Touchscreen des Kühlschranks, um Einkaufslisten zu kopieren oder Ihre Lieblingsspiele zu spielen. Ein intelligenter Sprachassistent begleitet Sie in der Küche und ermöglicht die freihändige Steuerung von Haushaltsgeräten.

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich dank der Hisense Series 7S Waschmaschine mit Trockner, die mit ihrem 6,86-Zoll-TFT-Touchscreen und der nahtlosen Integration mit der ConnectLife-App für die perfekte Wäsche sorgt. Funktionen wie AI Super Wash ermitteln automatisch den perfekten Waschzyklus für Ihre Wäsche, indem sie das Gewicht und die Art der Wäsche ermitteln. AI Super Dry wählt intelligent den richtigen Trocknungszyklus für jede Ladung. Mit Smart Link koppeln Sie den Trockner einfach mit Ihrer Waschmaschine, und sobald Ihre Wäsche fertig gewaschen ist, wird der perfekte Trocknungszyklus bereits programmiert.

Nutzen Sie die Gelegenheit: Mit weiteren tollen Angeboten können Sie Ihre Küche aufwerten, darunter der geräumige Elektroherd Hisense Slide-In HFE3501CPS mit einem Fassungsvermögen von 5,8 Kubikfuß und elegantem Einbaudesign, der freistehende Geschirrspüler Hisense mit 16 Plätzen HS6 93C90BXAU mit vielseitigen Spülprogrammen und leisem Betrieb, die Hisense ChefMate-Mikrowelle HMAS4211DSV mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 42 Litern und Smart-Inverter-Technologie oder der Weinschrank JC230W von Hisense mit zwei Temperaturzonen für Weinliebhaber!

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern, sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

