Medienmitteilung: Twerenbold weckt mit neuem Film Reiselust

Unternehmensfilm «Die Kunst des Reisens» von konzept 2

Twerenbold weckt mit neuem Film Reiselust

Der neue Unternehmensfilm der Twerenbold Reisen Gruppe transportiert die Faszination des Reisens kreativ: In «Die Kunst des Reisens» fügen sich packende Bilder, Eindrücke und Erinnerungsblitze von unterwegs zu einem filmischen Mosaik zusammen. Der Reisekosmos des Badener Familienunternehmens, das dieses Jahr seinen 130. Geburtstag feiert, präsentiert sich in seiner ganzen Vielfalt.

Die Twerenbold Reisen Gruppe zelebriert seit 130 Jahren die Kunst des Reisens. Zum Jubiläum präsentiert der Schweizer Reisespezialist sein Universum in einem neuen Unternehmensfilm. Reisen bringt Menschen zusammen, erweitert den Horizont und schafft Erinnerungen fürs Leben. Daraus schöpft der vierminütige Film. Er zeigt atemberaubende Landschaften und fängt himmlische Augenblicke ein. Mit dem Bus, Flussschiff, Velo oder zu Fuss lässt sich die Welt mit der Twerenbold Reisen Gruppe vielseitig und genussvoll entdecken. Eindrücke, Erinnerungen und Bildfragmente von Reisen aller Veranstalter der Gruppe verweben sich im Filmverlauf ineinander, bilden ein immer dichteres und bunteres Mosaik und setzen sich zu einer stimmungsvollen Gesamtkomposition zusammen. Der vierminütige Clip inszeniert Reisen als inspirierende Kunstform.

Vielseitig einsetzbar

Der Clip «Die Kunst des Reisens» wird unter dem Dach der Gruppe von den Marken Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen sowie Vögele Reisen vielseitig eingesetzt. Er ist online und auf den Bildschirmen der firmeneigenen Reisebusse und Excellence-Flussschiffe zu sehen und wird an ausgewählten Veranstaltungen der Twerenbold Reisen Gruppe präsentiert. Realisiert hat den Film die Badener Filmproduktionsfirma konzept 2.

Unternehmensfilm «Die Kunst des Reisens» online: www.twerenbold.ch/ufilm

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Flussreisen und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, neun Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Mit der Excellence Crown stösst Anfang Mai 2025 ein neues Flussschiff zur Flotte, das mit seinem Design und seiner effizienten Antriebstechnologie Massstäbe setzt. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

