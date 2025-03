Panta Rhei PR AG

Dreifach ausgezeichnet: Gstaad Palace untermauert Engagement für Nachhaltigkeit

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Dreifach ausgezeichnet:

Gstaad Palace untermauert Engagement für Nachhaltigkeit

Ein weiterer Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit ist geschafft: Das Gstaad Palace hat die anspruchsvolle Gold-Zertifizierung durch Travelife erlangt. Dieses externe Audit bestätigt das systematische, pionierhafte Engagement der Palace-Family über viele Jahre und Jahrzehnte in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. Zusätzlich steigt das Traditionshaus auch bei Swisstainable auf die höchste Stufe «Level III – leading» auf und zählt neu auch zum Kreis der Sustainability Leader von The Leading Hotels of the World.

Ein markanter Schritt auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft für Mensch und Umwelt ist erreicht – und die Reise geht weiter. Das traditionsreiche Gstaader 5-Sterne-Superior Haus hat seine umfassenden Bemühungen in einem mehrmonatigen, externen Audit durch Travelife unter Beweis gestellt. Dieser internationale Travel-Standard ist sehr renommiert und vom Global Sustainable Tourism Council (GSTC) anerkannt. «Mit der Gold-Zertifizierung durch Travelife als globalem Benchmark setzen wir die Latte gegen innen und aussen bewusst hoch, wenn es um die Nachhaltigkeit in unserem Haus geht. Wir werden nicht ruhen, denn wir wissen, dass das Thema gerade in der Luxushotellerie anspruchsvoll zu vermitteln und zu leben ist. Travelife hat sich auf die Hotelbranche spezialisiert, was uns wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung liefert. Ich freue mich sehr und bin stolz darauf, dass das konstante und ehrliche Engagement der gesamten Palace-Family damit gewürdigt wird», so Andrea Scherz, General Manager und Inhaber des Gstaad Palace. Als bisher erstes und einziges Schweizer Hotel von The Leading Hotels of the World (LHW), trägt das Gstaad Palace dieses Label. Dieses Zertifikat muss alle zwei Jahre erneuert werden. Das ganzheitliche Handeln im Interesse der lokalen Natur und Umwelt, der Menschen sowie der Biodiversität ist seit jeher in der DNA des Hauses. So zählt das Palace beispielsweise zu den treibenden Kräften für die Einführung von Fernwärme für die Hotellerie und die Gemeinde Saanen – als Erstabnehmerin der aus lokalem Holz erzeugten Energie bereits seit 2008. Das Zertifikat muss alle zwei Jahre erneuert werden.

Palace erreicht Hattrick

Im Zuge der Travelife-Zertifizierung konnte das ikonische Haus auch bei zwei weiteren wichtigen Branchenstandards sein Nachhaltigkeits-Engagement steigern. Bei Swisstainable – der Referenzgrösse im Schweizer Tourismus – steigt das Palace direkt von Stufe eins auf Stufe drei: Für «Swisstainable Level III – leading» werden Nachhaltigkeitsnachweise anerkannt, die unter anderem alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft – durch externe Audits wie Travelife abdecken. Zudem gehört das Gstaad Palace dank der Travelife Gold-Zertifizierung neu zu den Sustainability Leaders von The Leading Hotels of the World (LHW). Bislang sind 25 Prozent der über 400 LHW-Mitglieder Teil dieser exklusiven Auswahl von Hotels, die den höchsten Standards der kulturellen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit genügen. «Als Vorsitzender von Leading Hotels of the World war es mir ein grosses Anliegen, auch unser Haus – sozusagen in einer verstärkten Vorbildfunktion – auf diesen Level zu bringen. Ich bin überzeugt, dass wir damit auch auf dem internationalen Parkett viel für das Thema Nachhaltigkeit bewegen können», fügt Andrea Scherz, Chairman von LHW seit 2022, an.

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste im Sommer ab dem 22. Juni bis zum 4. September 2025 sowie im Winter ab dem 15. Dezember 2025 bis zum 8. März 2026. Medienkontakt Gstaad Palace Stefan Ludwig, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch