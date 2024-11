bexio ag

bexio launcht neuen Marketplace

Rapperswil (ots)

Der führende Anbieter von Schweizer Business-Software für Selbstständige, Kleinunternehmen und Startups hat noch mehr zu bieten. So wurde ganz aktuell ein neuer Marketplace gelauncht.

"Mit dem neuen Marketplace setzen wir neue Massstäbe in der Unterstützung und Vernetzung unserer Kunden," sagt Felix Giezendanner, Head of Marketplace & Ecosystem. "bexio in Kombination mit dem Marketplace ist ein digitales Sackmesser mit allen Werkzeugen, die ein KMU braucht. Der Marketplace mit den Partnerlösungen bietet den KMU Zugang zu vielfältigen Technologien, die den Arbeitsalltag zusätzlich zu unserer Business-Software erleichtern. Dadurch können unsere Kunden von Experten- und Branchenlösungen profitieren, die genau auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind." Er ergänzt: "Von A wie Archivierung bis Z wie Zeiterfassung: Unsere Auswahl an geprüften Apps und exklusiven Angeboten ergänzt das Business unserer Kunden perfekt."

Bereits zur Gründung von bexio vor elf Jahren wurde der Marketplace mit rund zehn Erweiterungen gestartet und über die Zeit immer stärker weiterentwickelt. In diesem Jahr standen besonders viele Neuerungen auf dem Plan: Das schnellere Finden passender Apps und Angebote wird durch eine einfachere Struktur und zusätzlichen Filtermöglichkeiten erleichtert. Schluss mit langem Suchen und Vergleichen: Alle speziell in bexio integrierbaren Apps sind an einem Ort gebündelt, ohne versteckte Kosten und ohne unnötige Funktionen. Dank Kundenbewertungen wird der Vergleich vereinfacht, ganz ohne IT-Kenntnisse.

Effizientere Lösungen für den Arbeitsalltag werden durch massgeschneiderte Apps für spezifische Bedürfnisse geboten. Die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und Prozesse durch App-Partner führt zu einer erheblichen Kostenersparnis, indem Zeit und bares Geld gespart werden kann. Die volle Kontrolle über die Daten bleibt dabei gewährleistet, da die Kundendaten sicher und vollständig in der eigenen Hand bleiben. Zusätzlich profitieren auch die Marketplace-Partner vom neuen Marketplace: Sie können ihre Apps im Marketplace einfacher verwalten, erhalten detaillierte Einblicke sowie erweiterte Vermarktungs- und Integrationsmöglichkeiten.

Felix Giezendanner blickt in die Zukunft: "Wir haben noch einiges vor! So möchten wir eine Aktivierung und Bezahlung der Apps direkt über den Marketplace schaffen - für den perfekten Überblick in Sachen aktive Apps, Testzeit, Kündigungsfristen und vieles mehr." Zudem ist geplant, den Kunden Dashboards zur Verfügung zu stellen und die API auszubauen, um mit den Partnern noch mehr Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. "Gemeinsam mit unseren Marketplace-Partnern kümmern wir uns um die Technik, unsere Kunden finden einfach die passenden Apps," so Giezendanner.

Über bexio

Das Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und

Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG besteht mittlerweile seit über zehn Jahren, wächst stark, bedient über 80'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 200 Mitarbeitende. www.bexio.com