Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Vögele Reisen weitet Angebotsspektrum aus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Der Erlebnisreisespezialist organisiert neu Single- und Privatreisen

Vögele Reisen weitet das Angebotsspektrum aus

Zwei neue Reisearten erweitern das Portfolio des Erlebnisreisespezialisten Vögele Reisen: Reisen exklusiv für Alleinreisende und Privatreisen mit Reiseleitung bereits ab zwei Personen. Mit den Privatreisen spricht Vögele Gäste an, die bevorzugt individuell unterwegs sein möchten, gleichzeitig aber den Komfort organisierter Reisen geniessen und vertiefte Einblicke in die Destination erhalten möchten.

Vögele Reisen spezialisiert sich auf Erlebnisreisen in kleinen Gruppen in faszinierende Destinationen weltweit. Zu den Rundreisen, Standortreisen und Städtereisen lassen sich flexibel und bequem Vor- und Nachprogramme oder individuelle Aufenthalte dazubuchen. Neben Aktivitäten mit der Gruppe finden die Gäste unterwegs Zeit und Raum, um eigenen Interessen nachzugehen. Mit den flexibel anpassbaren Mietwagenreisen hat Vögele Reisen für Individualreisende bereits ein eigenes Produkt im Angebot. Nun folgt mit den neuen Privatreisen eine zweite Reiseart, spezifisch für Individualreisende.

Privatreisen: Persönlich und flexibel – mit eigenem Guide

Vögele Reisen hat sein Portfolio um Privatreisen ab zwei Personen erweitert. Paare, Freunde oder Familien, die gemeinsam für sich unterwegs sein wollen, profitieren ab sofort von der Qualität und Expertise des Erlebnisreisespezialisten. Fahrer und lokale Reiseleiter begleiten diese massgeschneiderten Reisen. «Die Guides vermitteln tiefe Einblicke in die Destination und ermöglichen authentische Begegnungen. Die Gäste können die vorgeschlagenen Reiseprogramme ganz auf ihre Interessen anpassen», erklärt Martin Fehrlin, Geschäftsleiter Vögele Reisen. Die auf voegele-reisen.ch ausgeschriebenen Komplettpakete lassen sich unkompliziert zur persönlichen Traumreise ausgestalten. Von der Planung über die Buchung bis zur Durchführung: Vögele betreut die Reisenden rundum aus einer Hand. Aktuell stehen in Afrika die Destinationen Namibia, Tansania, Kenia und Südafrika zur Auswahl. In Asien sind es Thailand, Indien, Sri Lanka, Nepal, Vietnam und Kambodscha. Und im Orient ergänzen die Vereinigten Arabischen Emirate und der Oman das Angebot.

Mehr zu den Privatreisen: voegele-reisen.ch/privatreisen

Neuheit Singlereisen

«Alleine verreisen, gemeinsam erleben»: Diesem Motto folgen die neuen Reisen exklusiv für Alleinreisende von Vögele Reisen in Kleingruppen mit maximal 14 Personen. Vorerst geht es wahlweise nach Indien, Madeira, Namibia oder Kolumbien. «Alleinreisende haben ein Bedürfnis, gemeinsam unter ihresgleichen Neuland zu entdecken – und wir haben darauf nun eine Antwort mit unseren neuen Singlereisen», erklärt Martin Fehrlin. «Von kompetenten Reiseleiterinnen und -leitern begleitet können sie mit uns gemeinsam in fremde Kulturen eintauchen und ihre Erfahrungen teilen.» Die Gäste können flexibel und individuell entscheiden, an welchen optionalen Ausflügen sie teilnehmen wollen. Einzelzimmer oder Doppelzimmern zur Alleinbenutzung gewährleisten in den Hotels Privatsphäre.

Mehr zu den Singlereisen: voegele-reisen.ch/alleinreisende/singlereisen

Mehr Planungssicherheit

Gruppenreisende profitieren im Jahr 2025 von einer weiteren Neuheit: Bei über einem Dutzend Erlebnisreisen garantiert Vögele Reisen die Durchführung bereits ab sechs Personen statt wie bisher zehn. Das erhöht für Gäste die Planungssicherheit.

Neue Rundreise-Highlights mit Vögele Reisen (Auszug)

Alaska (12 Tage)

Während den fast endlosen Polartagen im Sommer lässt sich Alaskas unberührte Wildnis unbegrenzt geniessen – sei es auf der Spur von Bären, Elchen und Karibus im Denali Nationalpark, beim Whale Watching im Prince William Sound oder beim Bestaunen der Gletscher-Giganten von Kenai-Fjords.

Guatemala und Belize (16 Tage)

Die Kolonialstadt Antigua, die Maya-Kultur am Atitlánsee und die Tempelanlagen von Tikal im tropischen Regenwald gehören zu den Highlights in Guatemala. Dazwischen sind an der Karibikküste in Belize unberührte Natur, bunte Korallenriffe und Entspannung angesagt.

Südkorea (16 Tage)

Die lebendige Energie der Megacity Seoul und der Hafenstadt Busan kontrastiert mit der spirituellen Ruhe in jahrhundertealten Tempeln, traditionellen Hanok-Dörfern oder zauberhaften Bambuswäldern. Die koreanische Küche verleiht der abwechslungsreichen Rundreise Extra-Würze.

Polen (9 Tage)

Zwischen der Hauptstadt Warschau und der Hafenstadt Danzig an der Ostsee lockt die ausgedehnte Natur und Seenlandschaft der Masuren. Eine Besonderheit sind die «Schiefen Ebenen» des Oberländerkanals, wo Schiffe auf Schienen hundert Höhenmeter überwinden.

Über Vögele Reisen

Vögele Reisen ist seit über 35 Jahren der führende Spezialist für Erlebnisreisen weltweit zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Fachkundige Schweizer oder deutschsprachige lokale Reiseleiterinnen begleiten die Rundreisen in der Gruppe. Sie bringen den Gästen nebst den Sehenswürdigkeiten den Alltag der Einheimischen näher und führen sie zur besten Zeit an die schönsten Plätze – auch abseits der Touristenpfade. Jede Gruppenreise umfasst ein Insider-Erlebnis, das vertiefte Einblicke ins authentische Leben vor Ort gewährt. Die Rundreisen sind das Herzstück im Angebot von Vögele Reisen. Die Reisegruppen zählen nie mehr als 20 Personen. Vermehrt finden die Reisen in noch persönlicherem Rahmen in Kleingruppen mit maximal 14 Teilnehmenden statt. Auf den Singlereisen sind Alleinreisende in Kleingruppen gemeinsam unter sich unterwegs.

Unter dem Motto «Erleben und Erholen» hat Vögele Reisen die Standortreisen im Programm. Während diesen Reisen kommt es zu maximal einem Hotelwechsel. Neben geführten Ausflügen bleibt viel Zeit, um die Destination individuell zu erkunden und zu geniessen.

Auf den Mietwagenreisen von Vögele Reisen nehmen Gäste das Steuer selbst in die Hand. All jene Mietwagenreisen, die unter dem Label «flexibel & individuell» laufen, bieten umfassende Anpassungsmöglichkeiten: Flüge, Mietwagen, Reiseroute, Hotels und möglichen Aktivitäten unterwegs lassen sich im Reiseplaner auf der Vögele-Website modular und flexibel anpassen und direkt zu tagesaktuellen Preisen buchen.

Maximale Flexibilität und individuelle Gestaltbarkeit erlauben die massgeschneiderten Privatreisen ab zwei Personen inklusive Fahrer und Guide.Vögele Reisen gehört zum Schweizer Traditionsunternehmen Twerenbold mit den bekannten Reiseveranstaltern Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau und Imbach Reisen.

Informationen für die Medien

Vögele Reisen Medienstelle c/o Panta Rhei PR Weinbergstasse 81 8006 Zürich

Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch T 044 365 20 20