Panta Rhei PR AG

AF001, der charakteristische Duft von Air France von Francis Kurkdjian

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

AF001, der charakteristische Duft von Air France von Francis Kurkdjian

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte bringt die Fluggesellschaft Air France ihren eigenen Duft auf den Markt: AF001. Für diese Duftkreation hat die Fluggesellschaft die Talente von Francis Kurkdjian, Meisterparfümeur und künstlerischer Leiter des Maison Francis Kurkdjian, in Anspruch genommen. Dies ist eine weitere Gelegenheit für Air France, die Exzellenz des französischen Know-hows in der ganzen Welt zu präsentieren.

Ab dem 15. Januar 2025 wird der Raumduft schrittweise am Eingang bestimmter Air France-Lounges in Paris-Charles de Gaulle eingeführt, als Willkommensgeste zu Beginn der Reise. Die Gäste werden den Duft in der Lobby, der Lounge und den La Première-Suiten sowie in den Lounges in den Terminals 2E, L und M, 2F und 2G entdecken. In den kommenden Monaten wird Air France den Duft nach und nach auch in den anderen Lounges in Paris und auf der ganzen Welt verwenden.

AF001 vermittelt ein Gefühl von Weite, Ruhe und Licht und begleitet die Reisenden mit Stil. Sein beruhigender Moschusduft, kombiniert mit südfranzösischer Mimose, verleiht ihm eine sonnige, natürliche Ausstrahlung. Seine zarte blumige Aura, die mit einem Hauch von Jasmin und Rose kreiert wurde, nimmt die Reisenden mit auf eine wahre olfaktorische Reise und fängt den besonderen Moment ein.

AF001: Die Reise beginnt mit einem Duft

In Anlehnung an die legendären Concorde-Flüge zwischen New York und Paris in den späten 1970er-Jahren erinnert der Name AF001 sofort an die Welt von Air France und an die spezifischen Codes des Flugverkehrs. Er soll die Reisenden ausserdem an ihre allererste Reise erinnern.

«Ich bin sehr stolz darauf, den ersten charakteristischen Duft von Air France kreiert zu haben», sagt Francis Kurkdjian. «Es war die Illusion eines Sonnenstrahls auf den Flügeln eines Flugzeugs, die mich zu diesem leichten, frischen und beruhigenden Raumduft inspiriert hat.»

«Das Reiseerlebnis mit Air France spricht nun alle fünf Sinne an: den Sehsinn mit den Haute-Couture-Uniformen unserer Mitarbeitenden, der Kabinenausstattung und dem sorgfältigen Design unserer Lounges; den Geschmack mit den köstlichen Gerichten auf der Bordkarte; den Tastsinn mit den weichen Stoffen unserer Sitze; den Klang mit unseren Playlists an Bord und jetzt auch den Geruch mit diesem prestigeträchtigen Duft», fügt Fabien Pelous, SVP Customer Experience bei Air France, hinzu.

Der Duft ist das Ergebnis von über zwei Jahren Arbeit und bietet ein zusätzliches sensorisches Erlebnis, das die Identität des Unternehmens unterstreicht. Er begleitet den ersten Teil einer Reise, welche die französische Lebenskunst in ihrer Gesamtheit zelebriert.

Über Francis Kurkdjian

Francis Kurkdjian begann seine Karriere 1995 und kreierte noch im selben Jahr «Le Mâle» für Jean Paul Gaultier, eines der meistverkauften Parfüms der Welt. Er hat kultige Düfte für Guerlain, Dior, Armani, Jean Paul Gaultier, Narciso Rodriguez, Elizabeth Arden, Acqua di Parma, Versace, Ferragamo, Lanvin, Van Cleef & Arpels, Elie Saab und Burberry kreiert. Er war der erste Meisterparfümeur, der 2001 sein eigenes Atelier für massgeschneiderte Düfte eröffnete. Er wurde 2008 in den Rang eines Chevalier des Arts et Lettres erhoben und seine Parfüms wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Francis Kurkdjian ist künstlerischer Leiter des Hauses, das seinen Namen trägt, und auch Kreativdirektor von Parfums Christian Dior.

Über Maison Francis Kurkdjian

Maison Francis Kurkdjian wurde 2009 von Francis Kurkdjian und Marc Chaya mit dem Ziel gegründet, Parfümeure und Duftkreationen in den Mittelpunkt zu stellen. Das Gründerduo hat seine sich ergänzenden Talente eingesetzt, um ein neues Territorium des freien Ausdrucks in zeitgenössischen Düften zu schaffen – sinnlich, grosszügig und facettenreich – in dem das Parfüm natürlich der Held ist. Unter ihrer Vision hat sich das Unternehmen zu einem anerkannten Akteur in der Welt der hochwertigen Parfüms entwickelt. Maison Francis Kurkdjian gehört seit 2017 zur LVMH-Gruppe und ist in über 800 ausgewählten Geschäften in rund sechzig Ländern der Welt vertreten.

Hier geht’s zu den Porträtfotos von Francis Kurkdjian.

Hier entlang zum Video über die Kreation von AF001.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch