Medienmitteilung: Twerenbold Reisen startet mit neuem Auftritt ins 2025

Der Spezialist für Bus-, Musik-, und Veloreisen stärkt die Markenidentität

Twerenbold Reisen startet mit neuem Auftritt ins 2025

Twerenbold Reisen beginnt das neue Jahr in einem neuen Look. Das neue Logo kommt leichter, prägnanter und in aufgefrischter Farbigkeit daher. Im neuen Design der Website und Kataloge rücken die Inhalte noch mehr in den Fokus: Ferienziele zum Träumen – ganz nach dem neuen Twerenbold-Claim «Reisekultur, die inspiriert».

Das Familienunternehmen Twerenbold bewegt sich seit den Anfängen um 1895 am Puls der Zeit. Die Erfolgsgeschichte des Badener Reiseveranstalters begann mit sechs Pferden und einer Kutsche. Heute bringen über 70 modernste Reisebusse den Gästen Europa in seiner ganzen Vielfalt nachhaltig näher. Der Rundreiseverstalter profiliert sich auch als pionierhafter Spezialist für Musik- und Veloreisen. Ski- und Langlauf-Safaris erweitern die Angebotspalette. Mit seinen komfortablen Reiseterminals setzt Twerenbold in der Branche Massstäbe.

Schärfung der Markenidentität

Die dynamische Entwicklung widerspiegelt sich im Auftritt. Im Hinblick auf den nächsten Meilenstein – 2025 feiert das Unternehmen sein 130-Jahre-Jubiläum – erhielt die Marke Twerenbold Reisen ein Facelift. Das neue Logo ist eine Weiterentwicklung des bisherigen. Der Schriftzug erscheint in akzentuierter Prägnanz vorwärtsgewandt. Davor steht weiterhin die bekannte Twerenbold-Welle. Neu kommt sie optisch leichter und in einem frischen Grün daher. Das moderne Grün und die Formsprache der Welle setzen auch im Design der Website, der Kataloge und der Twerenbold-Busse neue Akzente. Erste Fahrzeuge verkehren bereits im neuen Erscheinungsbild. Sukzessive wird die gesamte Flotte umgestaltet. Die Farbwahl ist kein Zufall: Bereits die ersten Twerenbold-Reisebusse präsentierten sich grün. Thomas Meier, Geschäftsleiter Twerenbold Reisen, sagt: «Bewusst entschieden wir uns beim Relaunch für die Evolution statt Revolution. Wir wollten unter Wahrung der Wiedererkennbarkeit den Auftritt auffrischen und die Identität der Marke stärken.»

Emotionen wecken

Eine grosszügige Gestaltung mit Weissräumen verleiht den Katalogen und der Website Leichtigkeit und Frische. Übersichtlichkeit und Funktionalität lautet die Maxime. Mehr denn je steht das Produkt im Zentrum – die vielleicht schönste Sache der Welt. Attraktiv präsentierte Reiseangebote und -geschichten laden bereits von zuhause aus zum Träumen und Verweilen ein. Im neuen Claim «Reisekultur, die inspiriert» widerspiegelt sich die Hochwertigkeit, die persönliche Servicequalität und der einzigartige Erlebniswert der Reisen.

Premieren und Highlights 2025

Im Zeichen der Entdeckungsfreude stehen auch die Reiseneuheiten für 2025. Twerenbold Reisen hat bereits zum Jahresauftakt 17 neue Rundreisen und 12 neue Veloreisen aufgelegt. Eine Premiere im Inland steht vom 12. bis 23. Februar 2025 bevor: Mit dem «Coop Biathlon WM Fan Car» von Twerenbold reisen Tagesgäste aus 25 Schweizer Ortschaften bequem nach Lenzerheide an die Biathlon-WM, die erstmals überhaupt in der Schweiz stattfindet. Auf Musikreisen nach Hamburg können Gäste mit Twerenbold nach hochkarätigen Konzerten in der Elbphilharmonie neu direkt im Architekturjuwel übernachten, in aussichtsreichen Zimmern des Hotels Westin. Das Herbstprogramm bereichern einzigartige Musikreisen nach Italien. Sie führen wahlweise nach Florenz oder Turin, bevor in Mailand ein besonderer Coup folgt: Zum grossen Twerenbold-Jubiläumskonzert kommen die Gäste am 27. Oktober 2025 exklusiv unter sich in den Genuss von Startenor Juan Diego Flórez im weltberühmten Saal der Scala di Milano.

Reisen in guter Gesellschaft

Die Twerenbold Reisen AG ist der Schweizer Pionier für Busrundreisen in Europa. Der Traditionsveranstalter aus Baden setzt bis heute Massstäbe. Die firmeneigene Busflotte besteht aus über 70 hochmodernen Fahrzeugen, darunter 35 Luxusbusse der Königsklasse mit grosszügiger Dreier-Bestuhlung und 90 Zentimetern Sitzabstand. Die Reise mit Twerenbold beginnt in der Deutschschweiz wahlweise in einem der fünf Reiseterminals mit moderner Infrastruktur und grossem Parkplatzangebot oder an einem der Einsteigeorte mit bester ÖV-Anbindung. Dank WiFi in allen Bussen surfen Gäste auch im Ausland kostenlos.

Die Rundreisen führen in über 20 Länder – vom Nordkap bis Nordafrika und von Irland bis nach Griechenland. Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Anreise ab Zürich per Flugzeug direkt an die Destination. Neben klassischen Rundreisen sind Musik-, Velo- und weitere Themenreisen eine Spezialität von Twerenbold.

«Wir bieten genussvolle Reiseerfahrungen in guter Gesellschaft und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe. Zu dieser gehören neben Twerenbold Reisen der Fluss- und Kreuzfahrtenspezialist Excellence – Reisebüro Mittelthurgau, der Pionier für Wanderferien Imbach Reisen, Vögele Reisen, der Spezialist für begleitete Erlebnisreisen, sowie die Reederei Swiss Excellence River Cruise mit neun Flussschiffen.

