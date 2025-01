Trotz Januarloch verreisen: Mit den «Le-Rendez-vous»- Angeboten von Air France und den «Real Deal Days» von KLM die nächsten Ferien zum Spezialpreis buchen

Panta Rhei PR AG

Wer kennt’s nicht, das Januarloch. Deshalb offerieren Air France und KLM im Januar zahlreiche Flüge zu verschiedenen Top-Destinationen zu besonders attraktiven Preisen. Steht Miami, Seattle, New York oder Lima auf der Bucket List? Dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, eine Reise zu diesen Destinationen zu buchen. Vom 9. bis 29. Januar 2025 sind die Flüge zu den «Le Rendez-vous»- und «Real Deal»- Destinationen von Air France und KLM besonders günstig.

Zentral sind vor allem Grossstädte: Bis zum 29. Januar 2025 können bei Air France unter anderem Flüge nach Miami, New York und Lima zu besonders günstigen Konditionen gebucht werden. Aber auch andere interessante Reiseziele werden zu günstigen Tarifen angeboten, unter anderem in Mittelamerika, im indischen Ozean oder im Nahen Osten. Alle Destinationen und weitere Informationen gibt es unter www.airfrance.ch sowie in den Reisebüros.

Erinnerungen, die für immer bleiben

Dank den «Real Deal Days» von KLM werden Reiseträume real – und Erinnerungen für die Ewigkeit geschaffen. Bis zum 29. Januar 2025 gibt es bei KLM unter anderem Flüge nach New York, Seattle, Miami und Lima zu «Real Deal»-Tarifen. Mit kostenlosen Snacks und Getränken an Bord sowie dem im Flugpreis inbegriffenen Handgepäck bietet KLM ihren Gästen einen entspannten Flug zum Wunschreiseziel. Nähere Informationen und Buchung unter www.klm.ch sowie in allen Reisebüros

