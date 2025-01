Panta Rhei PR AG

Twerenbold startet klangvoll ins Jubiläumsjahr

Begeisterndes Konzert zum 130. Geburtstag im KKL Luzern

Das Familienunternehmen Twerenbold feiert seinen 130. Geburtstag. Das Orchestra Sinfonica di Milano und der begnadete Cellist Daniel Müller-Schott stimmten die Twerenbold-Reisefamilie mit über tausend Gästen am 4. Januar 2025 mit einem begeisternden Konzert im KKL Luzern auf das Jubiläumsjahr 2025 ein. Auf die stimmungsvolle Ouvertüre folgen im Jahresverlauf verschiedene weitere Highlights.

Jakob Twerenbold zog es in jungen Jahren aus Hünenberg in der Zentralschweiz nach Baden. Da wirkte er als Portier im legendären Grand Hôtel, bis er um 1895 seinem Unternehmergeist folgte und sich mit sechs Pferden und einer Kutsche in der touristisch florierenden Bäderstadt selbständig machte. Das von ihm gegründete Unternehmen leitet inzwischen sein Urenkel Karim Twerenbold in vierter Generation. Die Twerenbold-Flotte zählt heute über 70 modernste Reisebusse sowie neun als kleine Schweizer Grand Hôtels bekannte Excellence-Flussschiffe. Bald kommt ein Zehntes hinzu.

Heimspiel im KKL Luzern

Twerenbold lancierte das Jubiläumsjahr 2025 festlich – quasi mit einem Heimspiel in der Zentralschweiz: Den Musikreisespezialisten aus Baden-Rütihof verbindet eine langjährige Beziehung mit dem KKL Luzern. Am 4. Januar 2025 kamen mit Twerenbold einmal mehr über tausend Gäste in den Genuss des renommierten Konzertsaals mit herausragender Akustik.

Fantastische musikalische Reise

Das Orchestra Sinfonica di Milano unter der Leitung von Emmanuel Tjeknavorian entführte das Publikum mit der Ouvertüre «Die Hebriden» auf die gleichnamige schottische Inselgruppe. Ein Besuch der dortigen Fingal's Cave lieferte dem deutschen Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy im Jahr 1829 die Inspiration zu diesem Stück. Ein leidenschaftlicher Reisender war auch der Pianist und Komponist Camille Saint-Saëns. Sein Cellokonzert Nr. 1 gab ein Ausnahmekönner zum Besten, der auf den grossen Bühnen der Welt zuhause ist: Daniel Müller-Schott. Mit Tschaikowskis 4. Sinfonie vollendete ein bewegendes Meisterwerk die musikalische Gefühlsreise.

Twerenbold Reisen Gruppe im Scheinwerferlicht

Vor dem Konzert stimmte Verwaltungsratspräsident Karim Twerenbold die Gäste im Saal auf das Jubiläumsjahr ein und liess Highlights aus der 130-jährigen Unternehmensgeschichte aufblitzen: die Einführung von Tagesausflügen im legendären Saurer-Bus bereits um 1928, die ersten Pauschalreisen mit dem Reisebus ans Mittelmeer ab 1977 oder das um 2006 eröffnete Bus-Reiseterminal, das in Sachen Komfort europaweit Massstäbe setzte. Ein weiterer Meilenstein 2006: Das erste Flussschiff der familieneigenen Reederei Swiss Excellence River Cruise nimmt den Betrieb auf. Mit dem Reisebüro Mittelthurgau (2001), Imbach Reisen (2003) und Vögele Reisen (2014) stossen drei bekannte Schweizer Veranstalter zum Familienunternehmen. Gemeinsam mit Twerenbold Reisen bilden sie die Twerenbold Reisen Gruppe. Die Dachmarke rückt im Jubiläumsjahr 2025 verstärkt ins Scheinwerferlicht. «Die Twerenbold Reisen Gruppe steht für Tradition, nachhaltiges Unternehmertum und Innovation», betont Karim Twerenbold.

Gelebte Kundennähe

Seit den Anfängen stehen die Gäste im Familienunternehmen im Mittelpunkt. Twerenbold pflegt einen engen persönlichen Kontakt mit den Kundinnen und Kunden. Karim Twerenbold erklärt: «Das Feedback, das wir im direkten Austausch mit den Gästen erhalten, treibt uns an und erlaubt es uns, Reiseerlebnisse zu schaffen, die optimal auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. So bleiben wir innovativ entwickeln uns laufend kundenorientiert weiter.»

Neues Flaggschiff Excellence Crown

Im April 2025 lichtet mit der Excellence Crown zudem das zehnte Flussschiff der eigenen Reederei Swiss Excellence River Cruise erstmals die Anker und nimmt von der Werft in den Niederlanden aus Kurs auf den Heimathafen Basel. Das neueste Excellence-Flaggschiff setzt mit Hybrid-Antrieb, einem neuartigen hydrodynamischen Design und weiteren technischen Errungenschaften Massstäbe für umweltgerechtes Reisen auf dem Fluss. So beweist die Twerenbold Reisen Gruppe mit 130 Jahren weiterhin jene Innovationskraft, die das Badener Familienunternehmen aus Tradition erfolgreich macht.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Flussreisen und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, neun Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

