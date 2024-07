XTX Markets

Team Numina gewinnt ersten Fortschrittspreis der KI-Mathematikolympiade

London (ots/PRNewswire)

Der erste Fortschrittspreis 1 der KI-Mathematikolympiade („erster Fortschrittspreis"), unterstützt von XTX Markets, wurde vom Team Numina gewonnen.

Der erste Fortschrittspreis endete mit 16.104 Anmeldungen und 1.401 Teilnehmern in 1.161 Teams. Für den Wettbewerb wurden 1.831 Beiträge aus 81 Ländern eingereicht. Für 392 Nutzerinnen und Nutzer (darunter 32 unter den ersten 100) war dies der erste Wettbewerb.

Die vollständige Kaggle-Rangliste finden Sie hier: https://www.kaggle.com/competitions/ai-mathematical-olympiad-prize/leaderboard.

Für weitere Informationen über das Team Numina und seine Lösung klicken Sie hier: https://projectnumina.ai/. Für diesen Sieg erhält das Team 131.072 US-Dollar aus dem insgesamt 1 Mio. US-dollar umfassenden Progress-Preisfonds.

Die Preisverleihung fand am Samstag, den 20. Juli, im Rahmen der Internationalen Mathematik-Olympiade (International Mathematics Olympiad, IMO) in Bath statt, wobei der führende Mathematiker Terence Tao den Gewinnern den ersten Preis überreichte.

Das Team Numina kommentierte das Ergebnis:

„Der AIMO-Preis ist eine fantastische Initiative zur Förderung von Innovationen im Bereich der KI für Mathematik. Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, dass wir in diesem Jahr den ersten Fortschrittspreis gewonnen haben, unterstützt von Hugging Face, MistralAI, Answer.ai, General Catalyst und Beijing CMLR. Das Zusamentragen eines einzigartigen Datensatzes von mehr als 800.000 Problemen und Lösungen auf Wettbewerbsebene war ein entscheidender Erfolgsfaktor, und wir freuen uns, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir freuen uns nun darauf, noch weitaus bessere Modelle auf der Grundlage des Numina-Datensatzes zu entwickeln." - Yann Fleureau, Mitbegründer von Numina:

„Die Zusammenarbeit zwischen Hugging Face und Numina unterstreicht die Kraft der Gemeinschaft und wie sehr offene Wissenschaft der Gesellschaft mit der Veröffentlichung des Modells, der Datensätze und der KI-Trainingsskripte zugutekommt. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam mit Numina erreicht haben, und es war unglaublich lohnend zu sehen, dass ihre Initiative so viele talentierte Menschen aus der ganzen Welt in den Bereichen Mathematik und maschinelles Lernen angesprochen hat." - Lewis Tunstall, Ingenieur für maschinelles Lernen bei Hugging Face (Mitglied des Team Numina):

AIMO-Preis und Fortschrittspreis

Der AIMO Prize ist ein mit 10 Mio. US-Dollar dotierter Fonds, der von XTX Markets gegründet und unterstützt wird. Er soll die offene Entwicklung von KI-Modellen fördern, die mathematisch denken können, und zur Schaffung eines öffentlich zugänglichen KI-Modells führen, das eine Goldmedaille bei der Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO) gewinnen kann.

Der erste Fortschrittspreis umfasste Probleme bei Mathematikwettbewerben der Sekundarstufe. Der Preis war vom 1. April bis zum 27. Juni 2024 ausgeschrieben.

Der Fortschrittspreis wird 2025 fortgesetzt.

Weitere Informationen über den Fortschrittspreis finden Sie hier: https://www.kaggle.com/competitions/ai-mathematical-olympiad-prize/overview

