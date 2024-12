Panta Rhei PR AG

Erste zwei Nummern für das Glarner Musikfest

Zwei Nächte bezahlen, drei Nächte geniessen: Was sich wie ein Hotelangebot anhört, ist die Einladung zum kommenden 17. Glarner Stadtopenair vom 19. bis 21. Juni 2025. Der Festivalpass zum Glarner Stadtopenair kostet dieses Jahr gerade mal 150 Franken. Noch günstiger geht’s nur im limitierten Vorverkauf bei der GLKB.

Der Preis ist heiss, doch die Hauptrollen spielen auch am GLKB Sound of Glarus 2025 wieder die Bands und das Publikum. Damit beim Kauf eines Tickets als Weihnachtsgeschenk für die Liebsten niemand die Katze im Sack kauft, stellen die Veranstalter bereits die ersten beiden Nummern am Donnerstag, 19. Juni 2025, vor. Das Ticket für den Eröffnungsabend ist ab sofort in einer limitierten Auflage für 65 statt 75 Franken beim Ticketcorner oder im Glarussell zu ergattern.

Ohrwürmer einer bayrischen Band

Seit 45 Jahren sind sie als Band unterwegs, haben schon einige Ohrwürmer und sogar eine Nummer in die Welt gesetzt. 1980 ging die Spider Murphy Gang zum ersten Mal auf Tournee. Nur wenig später landeten die Münchner mit Songs wie «Skandal im Sperrbezirk» oder «Schickeria» und später mit «Wo bist du?» und «Ich schau dich an» einen Hit nach dem anderen zum Mitschwofen und Mitsingen. Wie ein Konzert mit ihnen abgeht, erlebte das Glarner Publikum vor 14 Jahren, als die Spider Murphy Gang zum ersten Mal am GLKB Sound of Glarus spielte. 2025 rocken die Unermüdlichen die grosse Bühne am Donnerstagabend, 19. Juni 2025.

Mundart von Schweizer Entertainern

Ebenfalls am Donnerstagabend, 19. Juni 2025, und ebenso stimmungsgeladen treten die Schweizer Volxrox am GLKB Sound of Glarus auf. Wo die fünf Männer aufkreuzen, ist am Tag danach mit Muskelkater und Heiserkeit zu rechnen. So warnt die Band selbst vor sich. Mit ihrer Kombination aus unterschiedlichsten Stilrichtungen von Rock über Rap, Boogie Woogie bis zu Punk, Country und Latin Pop reissen die Emmentaler ihr Publikum mit. Wer Mundart mag, wird den Eröffnungsabend auf dem Zaunplatz lieben.

Günstig ans Glarner Stadtopenair

Am GLKB Sound of Glarus treffen sich jedes Jahr rund 12’000 Besucherinnen und Besucher. Das Stadtopenair ist nach der Landsgemeinde die grösste Veranstaltung im Kanton Glarus und findet auch vom 19. bis 21. Juni 2025 wieder auf dem Zaunplatz statt, wo die Glarnerinnen und Glarner einmal im Jahr abstimmen. Im limitierten Vorverkauf in der GLKB-Filiale Wiggispark kostet der Festivalpass für Erwachsene ab 130 und für Kinder 50 Franken. Die Aktion dauert noch bis am 24. Dezember 2024 oder solange der Vorrat reicht. Danach gibt’s ihn für 150 Franken. Wer also drei Musiknächte geniessen will, zahlt nur für zwei.

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus findet von Donnerstag bis Samstag, 19. bis 21. Juni 2025, auf dem Zaunplatz in Glarus statt.

Limitierter Vorverkauf in der GLKB-Filiale Wiggispark Netstal:

Es steht eine limitierte Anzahl an Festivalpässen für Erwachsene für 130 Franken (Festivalpass für 3 Tage zum Preis von 2 Tagen), für 140 Franken und für Kinder (Jahrgänge 2009 bis 2014) für 50 Franken zum Verkauf bereit. Die Aktion dauert bis am 24. Dezember 2024 oder solange der Vorrat reicht.

Vorverkauf im Glarussell und bei Ticketcorner:

Lokale Vorverkaufsstelle ist das Glarussell an der Bahnhofstrasse 23 in Glarus. Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag für 75 Franken sind ab sofort erhältlich. Zusätzlich sind Tickets auch bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner erhältlich. Für Donnerstagabend, 19. Juni 2025, ist ab sofort eine limitierte Anzahl Tagestickets für 65 Franken im Verkauf.

Künstler im Internet:

Spider Murphy Gang

Volxrox

Informationen im Internet:

soundofglarus.ch

glkb.ch

ticketcorner.ch

