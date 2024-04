Bio Marché AG

Vorfreude auf den 24. Bio Marché

Zofingen (ots)

Der Bio Marché ist das führende Schweizer Bio-Festival und verwandelt die historische Altstadt von Zofingen CH vom 21. bis 23. Juni bereits zum 24. Mal in die "Schweizer Bio-Hauptstadt". Der Anlass ist eine einmalige Mischung aus stimmungsvollem Markt, nationaler Bio-Plattform und Festival für die ganze Familie.

Die rund 30' bis 40'000 Besucherinnen und Besucher erwartet eine riesige Vielfalt an Bio-Produkten. An traditionellen Marktständen in der historischen Altstadt von Zofingen CH kann das ganze Spektrum der Bio-Branche entdeckt werden. Aussteller aus Nah und Fern präsentieren hier ihre Spezialitäten, Neuheiten, Nischenprodukte und Dauerbrenner. An vielen Ständen kann nach Herzenslust degustiert werden, und wer Informationen aus erster Hand sucht, findet an den meisten Ständen den direkten Kontakt zum Produzenten und Händler.

Zu den Highlights des Bio Marché gehört sicher wieder die in Kooperation mit Bio Suisse organisierte Bauerngasse. Besonders gespannt sein darf man auch auf den Auftritt des neuen Hauptsponsors: Im "Coop Naturaplan Village" auf dem Kirchplatz kann ein kleiner, aber vielfältiger Ausschnitt aus dem über 4'000 Produkte fassenden Bio-Knospe-Angebot von Coop entdeckt werden. Jeder Marktstand im Village bietet einzigartige Entdeckungen - zum Beispiel ausgewählte Naturaplan-Reissorten und -Essigspezialitäten, knusprig-frisch gebackenes Holzofenbrot, Kaffeespezialitäten und eine kreative "Pimp-Your-Prosecco"-Station. Ausserdem werden ausgewählte Produzentinnen und Produzenten von leckeren Naturaplan-Bio-Produkten an Naturaplan-Marktständen vorgestellt.

Der Bio Marché ist aber nicht "nur" ein riesiger Genussmarkt, sondern auch Festival mit vielfältigem kulturellen Rahmenprogramm - und das alles bei freiem Eintritt.

Last-Minute-Anmeldung für Aussteller: www.biomarche.ch/anmelden

Besucher-Infos: www.biomarche.ch