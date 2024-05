Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Jahresbericht 2023: Anpassung des Flughafens an die neuen Rahmenbedingungen

Der EuroAirport kann auf ein herausforderndes, aber erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken. Herausfordernd war, den Anforderungen von Kunden (Passagiere, Airlines) und Partnern gleichermassen gerecht zu werden. Dies in einem Umfeld von Fachkräftemangel, Inflation und unsicherer globaler Wirtschaftslage.

Das Geschäftsjahr 2023 schliesst an das erfreuliche Vorjahr an. Die gesellschaftlichen und sozialen Umbrüche stellen den Flughafen jedoch vor neue Herausforderungen. Die im September 2023 verabschiedete Strategie soll dazu dienen, den geänderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen und den Flughafen in eine Zukunft zu führen, die für Mensch und Umwelt tragbar ist.

Entdecken Sie den Jahresbericht 2023 ( Jahresberichte | EuroAirport), der vom EuroAirport in digitaler Form veröffentlicht wurde.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Weitere Informationen über den EuroAirport finden Sie unter www.euroairport.com

Kontakt:

