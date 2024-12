Panta Rhei PR AG

Sales-& Marketing-Direktor Stefan Ludwig verlässt Gstaad Palace nach über fünf erfolgreichen Jahren

In der Sales- und Marketing-Direktion des Gstaad Palace kommt es per Ende Wintersaison 2024/2025 zu einer personellen Veränderung: Stefan Ludwig verlässt auf eigenen Wunsch das Haus nach fünfeinhalb sehr erfolgreichen Jahren. Die Suche nach seiner Nachfolge im Leitungsteam des Gstaad Palace ist eingeleitet, die Stelle ist öffentlich ausgeschrieben.

Über fünfeinhalb Jahre lang hat Stefan Ludwig als Executive Assistant Manager Sales & Marketing den Verkauf, das Revenue- und Reservation Management, das Marketing, die Public Relations sowie die Groups & Events-Abteilung des Gstaad Palace mit einem 13-köpfigen Team sehr erfolgreich geleitet. Zugleich war er Mitglied des Management-Teams des Fünf-Stern-Superior Hauses in Gstaad.

Per Ende Wintersaison 2024/2025 verlässt der Wahl-Schweizer das Haus am Oberbort. Die Leitungsfunktion ist öffentlich ausgeschrieben. «Seite an Seite mit Inhaber Andrea Scherz und der ganzen Palace-Family habe ich die konsequente Schärfung der Positionierung unseres Hauses mitgestalten dürfen. Nach komplexen Zeiten mit Covid ist es uns sehr rasch gelungen, unseren Leuchtturmbetrieb wieder in Topform zu bringen. Der strategische rote Faden stimmt und wir haben ein erfolgreiches Team in Aktion. Das macht mich sehr stolz – und ich ziehe freudig-gespannt, aber auch mit einer gehörigen Portion Wehmut weiter», erklärt Stefan Ludwig. Der ausgebildete Koch hatte die Leitungsfunktion im Gstaad Palace im August 2019 angetreten.

«Wir lassen Stefan Ludwig nur sehr ungern gehen. Er war nebst seinen hervorragenden fachlichen Fähigkeiten mit seinem Sinn für Humor und Teamgeist stets auch eine wichtige emotionale Stütze in unserem Führungsteam. Wir danken Stefan Ludwig bereits jetzt für alles, was er für unser Gstaad Palace kommerziell und menschlich geleistet hat. Zugleich wünschen wir ihm viel Glück und Erfolg bei einer neuen tollen Herausforderung», hält Andrea Scherz, General Manager und Mit-Inhaber des Hauses fest.

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste im Winter bis zum 2. März 2025 sowie im Sommer ab dem 22. Juni bis zum 7. September 2025.

Medienkontakt Gstaad Palace Stefan Ludwig, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch