Stadtmuseum Aarau

Von Adventskalender bis Zinngiessen: Weihnachten im Stadtmuseum Aarau

Neben einer kleinen, feinen Weihnachtsbar (ab 6. Dez.) findet im Stadtmuseum ein weihnachtliches Programm für die ganze Familie statt. Zinngiessen am So. 24. Nov., Familien-Fotoshooting am ersten Adventswochenende und am 7./8. Dezember der DigiSpace mit weihnachtlichen Ausstechförmchen und Schoggi-Motiven aus dem 3D-Drucker. Ausserdem öffnet das Stadtmuseum Aarau jeden Tag ein neues «Türchen» seines digitalen Adventskalenders und zeigt winterliche Trouvaillen aus dem Ringier Bildarchiv auf Instagram und dem Bildschirm am Schlossplatz.

24. November 2024, 13:30 bis 16:30 Uhr

Zinngiessen: Samichlaus und Superhero-Motiv

Alle Jahre wieder, giessen im Stadtmuseum Aarau Familien silberne Figuren aus Zinn. Dieses Jahr kommt zu Erdnüssli und Samichläusen noch ein kleiner Held dazu! Ausserdem wurde im Altbau ein ganzes Zinnfigurenzimmer eingerichtet. Dort können sich Kinder und Familien bestens unterhalten: Mit einem Suchspiel, Zinnsoldaten-Stop-Motion-Film machen und das eigene Wissen beim Zinn-Quiz testen.

Anmeldung unter: stadtmuseum.ch/zinngiessen

Eine Anmeldung pro Familie reicht. In der Stunde werden 2 Figuren pro angemeldete Familie gegossen.

Kosten: Fr. 10.- für 2 Figuren

30. November/1. Dezember 2024, 11:00 bis 17:00 Uhr

Weihnachts-Familienfotostudio

Ab ins Blitzlicht der Profikamera! Der Aarauer Fotograf Donovan Wyrsch richtet sein Fotostudio im Museum ein und lichtet Familien und Gruppen im Wintersetting ab – vielleicht ein gelungenes Sujet für die Weihnachtspost?

Die Platzzahl für die Gruppenfotos ist limitiert. Pro Familie oder Gruppe steht jeweils ein Zeitslot von 20 Minuten zur Verfügung. Die Reservation mit Zeitwunsch ist möglich auf 062 836 05 17 (Di-Fr 11-18 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr).

ab 6. Dezember während der Museumsöffnungszeiten und Freitag/Samstag bis 22 Uhr

Weihnachtsbar im Stadtmuseum

Ab dem 06. Dezember verwandeln wir unser Foyer in eine kleine aber feine Weihnachtsbar. Wärme dich nach dem Besuch am Aarauer Weihnachtsmarkt bei uns mit einem Glühwein, Punsch oder einer heissen Schoggi auf.

7./8. Dezember 2024, 12:00 bis 16:00 Uhr

Weihnachtszeit im DigiSpace

Eigene Ausstechförmli designen, Weihnachtsmotive aus Schoggi drucken oder einen 3D- Schlüsselanhänger gestalten: Im 3D-Druck-Workshop können verschiedene 3D-Drucker ausprobiert werden, kreative Ideen umgesetzt und schöne Weihnachtsmotive gestaltet werden. Zum Verschenken oder selber behalten.

Für alle Altersgruppen

Kosten: 5 Franken oder Museumseintritt

Ohne Anmeldung

Einstieg jederzeit möglich

8. Dezember 2024, 14:00 bis 17:00 Uhr

Schauarchiv: Eintauchen in die Welt der Pressefotografie

Bernhard Russi, Ursula Andress oder Pingu: Mit Archivhandschuhen selber durch Dias, Negative und Abzüge im Pressebildarchiv und spüre spannende Geschichten über deine Lieblings-Promis auf. Das Schauarchiv bildet das Ringier Bildarchiv im Kleinen ab und lädt zum Stöbern im Schatz der Pressefotografien ein. Tausende Negative, originale Vergrösserungen und von der Presseagentur geschriebene Bildlegenden ermöglichen einen Blick auf die Geschichten hinter den Schlagzeilen. (Einstieg jederzeit möglich)

