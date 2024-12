Panta Rhei PR AG

Gstaad Palace auf der Gold List von Condé Nast Traveller: Als einziges Schweizer Hotel

Gstaad Palace auf der Gold List von Condé Nast Traveller:

Als einziges Schweizer Hotel

Doppelte Ehre für das Gstaad Palace: Das weltberühmte 5-Sterne-Haus hat es auf die prestigeträchtige Gold List 2025 von Condé Nast Traveler geschafft. Und: Das Gstaad Palace ist das einzige Hotel in der Schweiz, dem diese hohe Ehre zuteil wird. Damit untermauert das Haus einmal mehr seinen Goldstandard der internationalen Tophotellerie.

Es ist so etwas wie der publizistische Ritterschlag: Am Mittwoch, 11. Dezember, hat der Condé Nast Traveller Verlag seine weltweit hochbeachtete Gold List 2025 der besten Hotels der Welt veröffentlicht. Und das Gstaad Palace schafft es als einziges Hotel in der Schweiz in diese prestigeträchtige Auswahl. «Wir sind natürlich sehr stolz auf dieses vorgezogene Weihnachtsgeschenk. Es zeigt: Wir sind auf dem richtigen Kurs mit unserem Juwel, das ich mit der ganzen Palace Family nun schon seit 111 Jahren am Markt führen darf. Es ist eine grosse Ehre und zugleich auch ein stetiger Call-to-Action – wir wollen unser Gstaad Palace kontinuierlich weiterentwickeln, gehen mit der Zeit und bleiben zugleich unseren Werten eines seit jeher familiengeführten Betriebs treu», erklärt Andrea Scherz, General Manager und Mitinhaber des Hauses in dritter Generation. Das Gstaad Palace ist regelmässig in dieser Topliste der Hotels vertreten: In der Gold List war das Haus bereits in den Jahren 2018 und 2020 dabei. Bei den Readers’ Choice Awards konnte es jeweils in den Jahren 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 punkten.

Die Gold List von Condé Nast Traveller ist Teil der jährlichen Auszeichnungen und Listen, die das Magazin, das vor mehr als 35 Jahren gegründet wurde, herausgibt. Die Gold List ist so etwas wie der Kompass für Reisende im Topsegment der globalen Hospitality-Branche. Die Liste umfasst insgesamt 72 Hotelbetriebe und Resorts im Luxus-Segment, verteilt über fünf Kontinente, und ist eine Selektion der Redaktorinnen und Redaktoren von Condé Nast Traveller, verbunden mit persönlichen Tipps der Redaktion. Sie zeichnet die Betriebe nicht nur ihres Designs, ihres Komforts oder ihres aussergewöhnlichen Services wegen aus, sondern legt auch grossen Wert auf die Emotionen, die sie bei den Gästen auslösen. Es sind die Hotels, die man sich empfiehlt und die über Generationen hinweg von sich reden machen. In ihrer Laudatio bringt es die Redaktion auf den Punkt: «This is a hotel where the extraordinary feels like an everyday affair.» Ein gutes Omen: Das Gstaad Palace öffnet diesen Freitag, 13. Dezember 2024 seine Tore für eine weitere glamouröse Wintersaison, die bis zum 2. März 2025 dauert.

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste im Winter ab dem 13. Dezember 2024 bis zum 2. März 2025 sowie im Sommer ab dem 22. Juni bis zum 7. September 2025.

